https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/durovun-fransada-gozaltina-alinmasiyla-ilgili-telegramdan-ilk-resmi-aciklama-geldi-1087249898.html

Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasıyla ilgili Telegram’dan ilk resmi açıklama geldi

Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasıyla ilgili Telegram’dan ilk resmi açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un Fransa'da havalimanında gözaltına alınmasından sonra ilk resmi açıklamasını... 25.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-25T23:23+0300

2024-08-25T23:23+0300

2024-08-25T23:23+0300

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Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasının ardından Telegram’dan yapılan resmi yazılı açıklamada, uygulamanın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Durov’un Fransa’da gözaltına alınması değerlendirilirken, uygulamaya ilişkin sürekli çalışmaların yapıldığına işaret edildi.“Telegram, Dijital Hizmet Yasası dahil AB’nin yasalarına uymaktadır. Durov'un saklayacak hiçbir şeyi yoktur ve Avrupa'ya sık sık seyahat etmektedir” ifadeleri kullanılan resmi açıklamada, dünyada yaklaşık 1 milyar insanın Telegram kullandığı bilgisine yer verilirken bir platformun veya sahibinin bu platformun kötüye kullanılmasından sorumlu olduğunu iddia etmenin saçmalık olduğu vurgulandı.Şirket Pavel Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasıyla ilgili durumun derhal çözülmesinin beklendiğini de ekledi.Rus ve Fransız basınında yer alan haberlerde, Durov’un Telegram’da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için dün gözaltına alındığı belirtilmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa’ya Durov’a erişim talep eden nota verildiğini bildirmişti.Paris savcılığından yapılan açıklamada ise, gözaltına alınan Telegram kurucusu Pavel Durov'un davasıyla ilgili 26 Ağustos Pazartesi günü basına bir açıklama yapılacağı bildirilirken, basın açıklamasında Durov'un gözaltına alınma nedenleri ile ilgili net açıklamalarla birlikte davadaki mevcut durumunun açıklığa kavuşturulması bekleniyor.Avukatı konuştuDurov’un avukatı Dmitriy Agranovskiy, Telegram mesajlaşma programının yaratıcısı Pavel Durov'a Paris makamları tarafından isnat edilen suçlamaların gülünç olduğunu söylerken, bu eylemin ifade özgürlüğüne saldırı ve mesajlaşma programını kontrol altına alma girişiminden başka şekilde nitelendirilemeyeceğini ekledi.Agranovskiy, bugün Batı'da özgür olarak yansıtılan ve diğer ülkelerin de bu değerleri kabul etmesi için zorlanan her şeyin acımasızca kökünden söküldüğünü ve Durov'un davasının da bunun bir örneği olduğunu vurguladı.Snowden da konuştu: ‘Macron’un bu seviyeye inmesi beni şaşırttı’ABD'nin yasadışı biçimde yabancı liderler dahil tüm dünyayı dinlediğini ifşa eden belgeleri sızdırmasıyla tanınan eski Ulusal İstihbarat Kurumu (NSA) analisti Edward Snowden, Durov'un tutuklanmasının ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı olduğunu ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ‘rehin almaya’ tenezzül etmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade etti.X sosyal ağ hesabında konuşan Snowden, “Durov'un tutuklanması temel insan hakları olan ifade ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik bir saldırıdır. Macron'un özel haberleşme uygulamalarına erişim sağlamak için rehin alma seviyesine inmesi beni şaşırttı ve derinden üzdü" diye yazdı.Pavel Durov kimdir?Rusya’nın popüler sosyal medya sitesi VK’nın da kurucusu olan Durov, 2014’te Rusya’yı terk etmişti.Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığına sahip Durov’un yaklaşık 15 milyar dolar serveti olduğu tahmin ediliyor.Dünyanın popüler anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından Telegram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 900 milyon kişiye ulaşmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/durov-davasinda-yeni-gelisme-paris-savciligi-yarin-basin-aciklamasi-yapacak-1087244274.html

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