https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/durovun-gozalti-suresi-bir-kez-daha-uzatildi-1087297636.html

Durov'un gözaltı süresi bir kez daha uzatıldı

Durov'un gözaltı süresi bir kez daha uzatıldı

Sputnik Türkiye

Fransa'da gözaltına alınan Telegram kurucusu Pavel Durov’un gözaltı süresinin Çarşamba'ya kadar uzatıldığı bildirildi. 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T23:32+0300

2024-08-26T23:32+0300

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Yerel medyanın konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı habere göre, mesajlaşma uygulaması Telegram’da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı iddiasıyla Fransa’da gözaltına alınan Durov'un gözaltı süresi bir kez daha uzatıldı.Buna göre Durov'un gözaltında kalma süresi Çarşamba'ya kadar uzatılmış oldu.Fransa pasaportuna sahip ve ülkenin arananlar listesinde yer alan Pavel Durov’un, Cumartesi akşamı Paris yakınındaki Le Bourget Havalimanı’nda özel uçaktan indiği sırada gözaltına alındığı bildirilmişti.Paris Savcılığı’nın açıklamasına göre, Durov’un Fransa makamlarına istenen bilgileri sağlamamak, çocuk pornografisinin yayılması ve uyuşturucu ticareti için kullanıldığı iddia edilen bir uygulamayı yönetmek gibi bir dizi suça karıştığından şüphe ediliyor.Bazı iddialara göre Durov, 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/maduro-pavel-durovun-gozaltina-alinmasi-azami-baski-politikasi-ile-uyumludur-1087296952.html

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telegram, pavel durov, gözaltı, paris, le bourget havalimanı, gözaltı kararı, hapis cezası