https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/durovun-gozalti-suresi-bir-kez-daha-uzatildi-1087297636.html
Durov'un gözaltı süresi bir kez daha uzatıldı
Durov'un gözaltı süresi bir kez daha uzatıldı
Sputnik Türkiye
Fransa'da gözaltına alınan Telegram kurucusu Pavel Durov’un gözaltı süresinin Çarşamba'ya kadar uzatıldığı bildirildi. 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T23:32+0300
2024-08-26T23:32+0300
2024-08-26T23:32+0300
dünya
telegram
pavel durov
gözaltı
paris
le bourget havalimanı
gözaltı kararı
hapis cezası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1a/1087287476_0:100:1894:1165_1920x0_80_0_0_1a3dbc10a0d6b35137f81c74410bb9fd.jpg
Yerel medyanın konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı habere göre, mesajlaşma uygulaması Telegram’da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı iddiasıyla Fransa’da gözaltına alınan Durov'un gözaltı süresi bir kez daha uzatıldı.Buna göre Durov'un gözaltında kalma süresi Çarşamba'ya kadar uzatılmış oldu.Fransa pasaportuna sahip ve ülkenin arananlar listesinde yer alan Pavel Durov’un, Cumartesi akşamı Paris yakınındaki Le Bourget Havalimanı’nda özel uçaktan indiği sırada gözaltına alındığı bildirilmişti.Paris Savcılığı’nın açıklamasına göre, Durov’un Fransa makamlarına istenen bilgileri sağlamamak, çocuk pornografisinin yayılması ve uyuşturucu ticareti için kullanıldığı iddia edilen bir uygulamayı yönetmek gibi bir dizi suça karıştığından şüphe ediliyor.Bazı iddialara göre Durov, 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/maduro-pavel-durovun-gozaltina-alinmasi-azami-baski-politikasi-ile-uyumludur-1087296952.html
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1a/1087287476_105:0:1789:1263_1920x0_80_0_0_c3f4d688a218b40dadbec75f18ee0172.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
telegram, pavel durov, gözaltı, paris, le bourget havalimanı, gözaltı kararı, hapis cezası
telegram, pavel durov, gözaltı, paris, le bourget havalimanı, gözaltı kararı, hapis cezası
Durov'un gözaltı süresi bir kez daha uzatıldı
Fransa'da gözaltına alınan Telegram kurucusu Pavel Durov’un gözaltı süresinin Çarşamba'ya kadar uzatıldığı bildirildi.
Yerel medyanın konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı habere göre, mesajlaşma uygulaması Telegram’da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı iddiasıyla Fransa’da gözaltına alınan Durov'un gözaltı süresi bir kez daha uzatıldı.
Buna göre Durov'un gözaltında kalma süresi Çarşamba'ya kadar uzatılmış oldu.
Fransa pasaportuna sahip ve ülkenin arananlar listesinde yer alan Pavel Durov’un, Cumartesi akşamı Paris yakınındaki Le Bourget Havalimanı’nda özel uçaktan indiği sırada gözaltına alındığı bildirilmişti.
Paris Savcılığı’nın açıklamasına göre, Durov’un Fransa makamlarına istenen bilgileri sağlamamak, çocuk pornografisinin yayılması ve uyuşturucu ticareti için kullanıldığı iddia edilen bir uygulamayı yönetmek gibi bir dizi suça karıştığından şüphe ediliyor.
Bazı iddialara göre Durov, 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.