https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/dolar-kuru-rekor-seviyeye-tutundu-1087258860.html

Dolar kuru rekor seviyeye tutundu

Dolar kuru rekor seviyeye tutundu

Sputnik Türkiye

Yurt içi piyasalarda enflasyon endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, artan talep sonrası dolar kuru rekor seviyeye tutundu. 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T10:10+0300

2024-08-26T10:10+0300

2024-08-26T10:12+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

fed

fed

fed faiz kararı

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Dolar/TL saat 07:02 itibarıyla 34,0015'den işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 38,0771 TL seviyelerinde seyrediyor.Yüksek seyreden enflasyon, TL'nin negatif getirisine yol açarken yatırımcılar dolara yöneldi.Artan talep sonrası serbest piyasada 33,9930 liradan alınan dolar, 34,02 liradan satılıyor.Gözler FED kararındaÖte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell merakla beklenen Jackson Hole konuşmasında, bankanın 17-18 Eylül’deki bir sonraki toplantısında faiz indireceğine dair beklentileri destekledi.Powell Cuma günü yaptığı konuşmada, "Politikanın ayarlanmasının zamanı geldi. Gidişatın yönü açık ve faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak" demişti.

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