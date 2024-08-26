https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/dolar-kuru-rekor-seviyeye-tutundu-1087258860.html
Dolar kuru rekor seviyeye tutundu
Dolar kuru rekor seviyeye tutundu
Sputnik Türkiye
Yurt içi piyasalarda enflasyon endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, artan talep sonrası dolar kuru rekor seviyeye tutundu. 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T10:10+0300
2024-08-26T10:10+0300
2024-08-26T10:12+0300
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Dolar/TL saat 07:02 itibarıyla 34,0015'den işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 38,0771 TL seviyelerinde seyrediyor.Yüksek seyreden enflasyon, TL'nin negatif getirisine yol açarken yatırımcılar dolara yöneldi.Artan talep sonrası serbest piyasada 33,9930 liradan alınan dolar, 34,02 liradan satılıyor.Gözler FED kararındaÖte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell merakla beklenen Jackson Hole konuşmasında, bankanın 17-18 Eylül’deki bir sonraki toplantısında faiz indireceğine dair beklentileri destekledi.Powell Cuma günü yaptığı konuşmada, "Politikanın ayarlanmasının zamanı geldi. Gidişatın yönü açık ve faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/bitcoin-62-bin-dolarda-kripto-paralar-neden-yukseliyor-1087197920.html
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dolar kuru bugün ne kadar?, (26 ağustos 2024 dolar - euro fiyatları), dolar 26 ağustos, dolar ne kadar, euro ne kadar, euro rekor
Dolar kuru rekor seviyeye tutundu
10:10 26.08.2024 (güncellendi: 10:12 26.08.2024)
Yurt içi piyasalarda enflasyon endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, artan talep sonrası dolar kuru rekor seviyeye tutundu.
Dolar/TL saat 07:02 itibarıyla 34,0015'den işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 38,0771 TL seviyelerinde seyrediyor.
Yüksek seyreden enflasyon, TL'nin negatif getirisine yol açarken yatırımcılar dolara yöneldi.
Artan talep sonrası serbest piyasada 33,9930 liradan alınan dolar, 34,02 liradan satılıyor.
Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell merakla beklenen Jackson Hole konuşmasında, bankanın 17-18 Eylül’deki bir sonraki toplantısında faiz indireceğine dair beklentileri destekledi.
Powell Cuma günü yaptığı konuşmada, "Politikanın ayarlanmasının zamanı geldi. Gidişatın yönü açık ve faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak" demişti.