https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/dogu-karadenizden-105-milyon-219-bin-863-dolar-degerinde-su-urunu-ihracati-1087277644.html

Doğu Karadeniz'den 105 milyon 219 bin 863 dolar değerinde su ürünü ihracatı

Doğu Karadeniz'den 105 milyon 219 bin 863 dolar değerinde su ürünü ihracatı

Sputnik Türkiye

Doğu Karadeniz'den Ocak-Temmuz ayları arasında 25 ülkeye toplamda 19 bin 339 tonluk su ürünü ihraç edildi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T15:27+0300

2024-08-26T15:27+0300

2024-08-26T15:30+0300

türkiye

ihracat

türkiye

ithalat

rusya

doğu karadeniz ihracatçılar birliği (dkib)

doğu karadeniz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/14/1068493215_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_0a227c00580971360543a80e927182ba.jpg

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu'nun açıklamalarına göre, Doğu Karadeniz'den Ocak-Temmuz ayları arasında 25 ülkeye toplamda 19 bin 339 tonluk su ürünü ihracatı yapıldı.Yapılan ihracattan 105 milyon 219 bin 863 dolar kazanç elde edildiğini belirten Doğu Karadeniz ihracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, "Bölgeden geçen yılın aynı döneminde de 16 bin 650 tonluk su ürünü ihracatı karşılığında 103 milyon 140 bin 678 dolar gelir sağlanmıştı. Doğu Karadeniz'den böylece yapılan su ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 16, değerde de yüzde 2 artmış oldu" dedi.Su ürünü ihracatında en fazla Rusya Federasyonu'na ürün ihraç edildiYapılan su ürünü ihracatında Rusya Federasyonu'na 66 milyon 503 bin 75 dolara ürün satılırken, Beyaz Rusya'ya 11 milyon 465 bin 508 dolara, Vietnam'a ise 10 milyon 27 bin 709 dolara su ürünleri satıldı. Ayrıca, Ukrayna, Danimarka, Mısır, Kenya, Filipinler, İspanya ve KKTC de su ürünü satılan ülkeler arasında yer aldı.Su ürünlerinin bölgenin önemli ihraç kalemlerinden olduğuna işaret edilirken, 'ürün ihracatında 2024 yılının daha güzel rakamlarla tamamlanmasının' beklendiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/hamsi-kotasi-balikcilari-isyan-ettirdi-hamsinin-fiyati-altinla-yarisacak-1087208500.html

türkiye

rusya

doğu karadeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ihracat, türkiye, ithalat, rusya, doğu karadeniz ihracatçılar birliği (dkib), doğu karadeniz