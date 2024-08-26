https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/dogu-karadenizden-105-milyon-219-bin-863-dolar-degerinde-su-urunu-ihracati-1087277644.html
Doğu Karadeniz'den 105 milyon 219 bin 863 dolar değerinde su ürünü ihracatı
Doğu Karadeniz'den 105 milyon 219 bin 863 dolar değerinde su ürünü ihracatı
Sputnik Türkiye
Doğu Karadeniz'den Ocak-Temmuz ayları arasında 25 ülkeye toplamda 19 bin 339 tonluk su ürünü ihraç edildi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T15:27+0300
2024-08-26T15:27+0300
2024-08-26T15:30+0300
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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu'nun açıklamalarına göre, Doğu Karadeniz'den Ocak-Temmuz ayları arasında 25 ülkeye toplamda 19 bin 339 tonluk su ürünü ihracatı yapıldı.Yapılan ihracattan 105 milyon 219 bin 863 dolar kazanç elde edildiğini belirten Doğu Karadeniz ihracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, "Bölgeden geçen yılın aynı döneminde de 16 bin 650 tonluk su ürünü ihracatı karşılığında 103 milyon 140 bin 678 dolar gelir sağlanmıştı. Doğu Karadeniz'den böylece yapılan su ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 16, değerde de yüzde 2 artmış oldu" dedi.Su ürünü ihracatında en fazla Rusya Federasyonu'na ürün ihraç edildiYapılan su ürünü ihracatında Rusya Federasyonu'na 66 milyon 503 bin 75 dolara ürün satılırken, Beyaz Rusya'ya 11 milyon 465 bin 508 dolara, Vietnam'a ise 10 milyon 27 bin 709 dolara su ürünleri satıldı. Ayrıca, Ukrayna, Danimarka, Mısır, Kenya, Filipinler, İspanya ve KKTC de su ürünü satılan ülkeler arasında yer aldı.Su ürünlerinin bölgenin önemli ihraç kalemlerinden olduğuna işaret edilirken, 'ürün ihracatında 2024 yılının daha güzel rakamlarla tamamlanmasının' beklendiği belirtildi.
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ihracat, türkiye, ithalat, rusya, doğu karadeniz ihracatçılar birliği (dkib), doğu karadeniz
ihracat, türkiye, ithalat, rusya, doğu karadeniz ihracatçılar birliği (dkib), doğu karadeniz
Doğu Karadeniz'den 105 milyon 219 bin 863 dolar değerinde su ürünü ihracatı
15:27 26.08.2024 (güncellendi: 15:30 26.08.2024)
Doğu Karadeniz'den Ocak-Temmuz ayları arasında 25 ülkeye toplamda 19 bin 339 tonluk su ürünü ihraç edildi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu'nun açıklamasına göre yapılan ihracattan toplamda 105 milyon 219 bin 863 dolar kazanç elde edildi.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu'nun açıklamalarına göre, Doğu Karadeniz'den Ocak-Temmuz ayları arasında 25 ülkeye toplamda 19 bin 339 tonluk su ürünü ihracatı yapıldı.
Yapılan ihracattan 105 milyon 219 bin 863 dolar kazanç elde edildiğini belirten Doğu Karadeniz ihracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, "Bölgeden geçen yılın aynı döneminde de 16 bin 650 tonluk su ürünü ihracatı karşılığında 103 milyon 140 bin 678 dolar gelir sağlanmıştı. Doğu Karadeniz'den böylece yapılan su ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 16, değerde de yüzde 2 artmış oldu" dedi.
Su ürünü ihracatında en fazla Rusya Federasyonu'na ürün ihraç edildi
Yapılan su ürünü ihracatında Rusya Federasyonu'na 66 milyon 503 bin 75 dolara ürün satılırken, Beyaz Rusya'ya 11 milyon 465 bin 508 dolara, Vietnam'a ise 10 milyon 27 bin 709 dolara su ürünleri satıldı. Ayrıca, Ukrayna, Danimarka, Mısır, Kenya, Filipinler, İspanya ve KKTC de su ürünü satılan ülkeler arasında yer aldı.
Su ürünlerinin bölgenin önemli ihraç kalemlerinden olduğuna işaret edilirken, 'ürün ihracatında 2024 yılının daha güzel rakamlarla tamamlanmasının' beklendiği belirtildi.