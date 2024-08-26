https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/cumhurbaskani-erdogandan-ozkana-250-bin-liralik-tazminat-davasi-1087268460.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadaki ifadeleri nedeniyle CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T12:33+0300

2024-08-26T12:33+0300

2024-08-26T12:33+0300

politika

tuncay özkan

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

recep tayyip erdoğan

tazminat davası

tazminat

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Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, "CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır" bilgisini verdi. Aydın, Özkan hakkında ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da şikayet dilekçesi sunduklarını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/bbp-genel-baskani-desticiden-tuncay-ozkana-tepki-1087267369.html

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