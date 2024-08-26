https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/cumhurbaskani-erdogandan-ozkana-250-bin-liralik-tazminat-davasi-1087268460.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadaki ifadeleri nedeniyle CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T12:33+0300
2024-08-26T12:33+0300
2024-08-26T12:33+0300
politika
tuncay özkan
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
recep tayyip erdoğan
tazminat davası
tazminat
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Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, "CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır" bilgisini verdi. Aydın, Özkan hakkında ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da şikayet dilekçesi sunduklarını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/bbp-genel-baskani-desticiden-tuncay-ozkana-tepki-1087267369.html
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadaki ifadeleri nedeniyle CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, "CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır" bilgisini verdi.
Aydın, Özkan hakkında ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da şikayet dilekçesi sunduklarını belirtti.