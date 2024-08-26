https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/bbp-genel-baskani-desticiden-tuncay-ozkana-tepki-1087267369.html

BBP Genel Başkanı Destici'den Tuncay Özkan'a tepki

BBP Genel Başkanı Destici'den Tuncay Özkan'a tepki

Sputnik Türkiye

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerini kınadı. Destici “Umarım başta TBMM olmak üzere... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T12:15+0300

2024-08-26T12:15+0300

2024-08-26T12:16+0300

politika

tuncay özkan

mustafa destici

recep tayyip erdoğan

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp

büyük birlik partisi (bbp)

bbp

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Destici, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın Erdoğan'a ilişkin 'Seni gidi züppe seni' ifadelerine kınama açıklaması yaptı. Destici'nin sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına edepsizce hakaret edilmesini, küfredilmesini, 'siyasi bir eleştiri olarak' göremeyiz. Öncelikle ismini telaffuz dahi etmek istemediğim bu çirkin dilin sahibini kınıyor ve lanetliyorum" ifadeleri yer aldı.Siyasi partilerin ve mensuplarının arasında, asgari düzeyde sürmesi gereken diyaloğun 'profesyonelce ve ahlaksızca' sabote edilmesini görmezden gelemeyeceklerini belirten Destici, "Türk siyasi tarihinde kriz oluşturmak için görevlendirilmiş çok sayıda profesyonel provokatör olduğunu" dedi.Destici, şunları kaydetti:

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