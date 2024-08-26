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BBP Genel Başkanı Destici'den Tuncay Özkan'a tepki
BBP Genel Başkanı Destici'den Tuncay Özkan'a tepki
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerini kınadı. Destici “Umarım başta TBMM olmak üzere... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
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Destici, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın Erdoğan'a ilişkin 'Seni gidi züppe seni' ifadelerine kınama açıklaması yaptı. Destici'nin sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına edepsizce hakaret edilmesini, küfredilmesini, 'siyasi bir eleştiri olarak' göremeyiz. Öncelikle ismini telaffuz dahi etmek istemediğim bu çirkin dilin sahibini kınıyor ve lanetliyorum" ifadeleri yer aldı.Siyasi partilerin ve mensuplarının arasında, asgari düzeyde sürmesi gereken diyaloğun 'profesyonelce ve ahlaksızca' sabote edilmesini görmezden gelemeyeceklerini belirten Destici, "Türk siyasi tarihinde kriz oluşturmak için görevlendirilmiş çok sayıda profesyonel provokatör olduğunu" dedi.Destici, şunları kaydetti:
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BBP Genel Başkanı Destici'den Tuncay Özkan'a tepki

12:15 26.08.2024 (güncellendi: 12:16 26.08.2024)
© AA / Raşit AydoğanBüyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2024
© AA / Raşit Aydoğan
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerini kınadı. Destici “Umarım başta TBMM olmak üzere devletimizin, kamu düzenini korumakla görevli kurumları, bu kez görevlerini yaparlar” dedi.
Destici, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın Erdoğan'a ilişkin 'Seni gidi züppe seni' ifadelerine kınama açıklaması yaptı. Destici'nin sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına edepsizce hakaret edilmesini, küfredilmesini, 'siyasi bir eleştiri olarak' göremeyiz. Öncelikle ismini telaffuz dahi etmek istemediğim bu çirkin dilin sahibini kınıyor ve lanetliyorum" ifadeleri yer aldı.
Siyasi partilerin ve mensuplarının arasında, asgari düzeyde sürmesi gereken diyaloğun 'profesyonelce ve ahlaksızca' sabote edilmesini görmezden gelemeyeceklerini belirten Destici, "Türk siyasi tarihinde kriz oluşturmak için görevlendirilmiş çok sayıda profesyonel provokatör olduğunu" dedi.
Destici, şunları kaydetti:

"Yine bu tip bir durumla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Umarım başta TBMM olmak üzere devletimizin, kamu düzenini korumakla görevli kurumları, bu kez görevlerini yaparlar."

Tuncay Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2024
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