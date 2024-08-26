https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/cumhurbaskani-erdogan-buyuk-taarruz-icin-mesaj-yayinladi-kahramanlarimizi-rahmetle-yd-ediyorum-1087295533.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Büyük Taarruz' için mesaj yayınladı: 'Kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Büyük Taarruz' için mesaj yayınladı: 'Kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı. Erdoğan, 'Büyük Taarruz’un... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T21:10+0300
2024-08-26T21:10+0300
2024-08-26T21:10+0300
türkiye
büyük taarruz
recep tayyip erdoğan
cumhur ittifakı
cumhurbaşkanı
ak parti
savaş
zafer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/19/1087240764_0:0:2680:1509_1920x0_80_0_0_8c89d8aa881f24ee962905e756cb8240.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından Büyük Taaruz'un yıldönümü için anma mesajı yayınladı.'Tarihi ve önemli bir dönüm noktası'Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Makûs talihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz tarihî ve önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm Millî Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum." Büyük Taarruz'da ne oldu? Büyük Taarruz, Türk ordusunun Anadolu içlerine kadar ilerleyen Yunan Ordusu'na karşı başlattığı genel saldırı savaşının ismidir. Savaş 26 Ağustos'ta başlamış, Yunan Ordusu'nun Anadolu'yu tamamen terk etmesiyle sona ermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/mhp-ilce-baskani-silahi-saldirida-hayatini-kaybetti--1087294560.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/19/1087240764_0:0:2680:2011_1920x0_80_0_0_31334d3830464f3bbc2afb37ca56520b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
büyük taarruz, recep tayyip erdoğan, cumhur ittifakı, cumhurbaşkanı, ak parti, savaş, zafer
büyük taarruz, recep tayyip erdoğan, cumhur ittifakı, cumhurbaşkanı, ak parti, savaş, zafer
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Büyük Taarruz' için mesaj yayınladı: 'Kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı. Erdoğan, 'Büyük Taarruz’un yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm Millî Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından Büyük Taaruz'un yıldönümü için anma mesajı yayınladı.
'Tarihi ve önemli bir dönüm noktası'
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Makûs talihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz tarihî ve önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm Millî Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum."
Büyük Taarruz'da ne oldu?
Büyük Taarruz, Türk ordusunun Anadolu içlerine kadar ilerleyen Yunan Ordusu'na karşı başlattığı genel saldırı savaşının ismidir. Savaş 26 Ağustos'ta başlamış, Yunan Ordusu'nun Anadolu'yu tamamen terk etmesiyle sona ermişti.