https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/cumhurbaskani-erdogan-buyuk-taarruz-icin-mesaj-yayinladi-kahramanlarimizi-rahmetle-yd-ediyorum-1087295533.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Büyük Taarruz' için mesaj yayınladı: 'Kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Büyük Taarruz' için mesaj yayınladı: 'Kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı. Erdoğan, 'Büyük Taarruz’un... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T21:10+0300

2024-08-26T21:10+0300

2024-08-26T21:10+0300

türkiye

büyük taarruz

recep tayyip erdoğan

cumhur ittifakı

cumhurbaşkanı

ak parti

savaş

zafer

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından Büyük Taaruz'un yıldönümü için anma mesajı yayınladı.'Tarihi ve önemli bir dönüm noktası'Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Makûs talihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz tarihî ve önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm Millî Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum." Büyük Taarruz'da ne oldu? Büyük Taarruz, Türk ordusunun Anadolu içlerine kadar ilerleyen Yunan Ordusu'na karşı başlattığı genel saldırı savaşının ismidir. Savaş 26 Ağustos'ta başlamış, Yunan Ordusu'nun Anadolu'yu tamamen terk etmesiyle sona ermişti.

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büyük taarruz, recep tayyip erdoğan, cumhur ittifakı, cumhurbaşkanı, ak parti, savaş, zafer