https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/chp-lideri-ozgur-ozel-cumhurbaskani-adayi-degilim--1087205669.html
CHP lideri Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
CHP lideri Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
Sputnik Türkiye
CHP lideri, televizyonda soruları yanıtladı. 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T10:26+0300
2024-08-24T10:26+0300
2024-08-24T11:59+0300
politika
özgür özel
chp
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CHP lideri Özgür Özel, soruları yanıtlıyor. İşte Özel'in konuşmasından öne çıkanlar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/yerlikaya-duyurdu-eskisehirde-74-adrese-uyusturucu-baskini-yapildi-100-kisi-tutuklandi--1087204739.html
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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
CHP lideri Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
10:26 24.08.2024 (güncellendi: 11:59 24.08.2024)
CHP lideri, televizyonda soruları yanıtladı.
CHP lideri Özgür Özel, soruları yanıtlıyor. İşte Özel'in konuşmasından öne çıkanlar:
Cumhurbaşkanı adayı değilim. Teknik direktör penaltı atmaz. En doğru oyuncuya attırır. Anketlerde en yüksek oy alan kimse onu aday yapacağım.
(Ekrem İmamoğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi hakkında) Bu çok normal bir adım. Görüşmeden bilgim vardı. Kılıçdaroğlu ile ben de görüşeceğim. Tüzük değişikliğine dair fikrini alacağım.
Suriye Başkanı Esad ile görüşeceğiz, gün bekliyorum. Türkiye'deki yetkili organlarla görüşmedim fakat görüşmeleri gerektiğini söyledim. Ben CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonel Başkan Yardımcısı olarak görüşmek istiyorum.
Hamas'a terör örgütü demedim, terör eylemleri yapıyor dedim.
Mahmud Abbas isterse Gazze'ye de giderim.
Ben, dış politika olarak Ecevit'in cizgisindeyim.