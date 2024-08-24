CHP lideri Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim

Cumhurbaşkanı adayı değilim. Teknik direktör penaltı atmaz. En doğru oyuncuya attırır. Anketlerde en yüksek oy alan kimse onu aday yapacağım. Cumhurbaşkanı adayı değilim. Teknik direktör penaltı atmaz. En doğru oyuncuya attırır. Anketlerde en yüksek oy alan kimse onu aday yapacağım.

(Ekrem İmamoğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi hakkında) Bu çok normal bir adım. Görüşmeden bilgim vardı. Kılıçdaroğlu ile ben de görüşeceğim. Tüzük değişikliğine dair fikrini alacağım. (Ekrem İmamoğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi hakkında) Bu çok normal bir adım. Görüşmeden bilgim vardı. Kılıçdaroğlu ile ben de görüşeceğim. Tüzük değişikliğine dair fikrini alacağım.

Suriye Başkanı Esad ile görüşeceğiz, gün bekliyorum. Türkiye'deki yetkili organlarla görüşmedim fakat görüşmeleri gerektiğini söyledim. Ben CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonel Başkan Yardımcısı olarak görüşmek istiyorum. Suriye Başkanı Esad ile görüşeceğiz, gün bekliyorum. Türkiye'deki yetkili organlarla görüşmedim fakat görüşmeleri gerektiğini söyledim. Ben CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonel Başkan Yardımcısı olarak görüşmek istiyorum.

Hamas'a terör örgütü demedim, terör eylemleri yapıyor dedim. Hamas'a terör örgütü demedim, terör eylemleri yapıyor dedim.

Mahmud Abbas isterse Gazze'ye de giderim. Mahmud Abbas isterse Gazze'ye de giderim.