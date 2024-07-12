https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/bingolde-nesli-tukenmekte-olan-bitkiyi-toplayan-3-kisiye-1-milyon-161-bin-423-lira-ceza-1085805501.html

Bingöl'de nesli tükenmekte olan bitkiyi toplayan 3 kişiye 1 milyon 161 bin 423 lira ceza

Bingöl'de nesli tükenmekte olan bitkiyi toplayan 3 kişiye 1 milyon 161 bin 423 lira ceza

Sputnik Türkiye

Son yıllarda kontrolsüz toplanması ve satılması nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan salep soğanını kaçak şekilde toplayan 3 kişiye 1 milyon 161... 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T18:40+0300

2024-07-12T18:40+0300

2024-07-12T18:40+0300

türkiye

salep

salep soğanı

ceza

bingöl

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Bingöl'de koruma altında olan salep soğanlarını kaçak toplayan 3 kişiye 1 milyon 161 bin 423 lira ceza uygulandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kargapazarı köyünde salep soğanının yasa dışı toplandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Bölgeye giden ekipler, 8 kilo 250 gram salep soğanı topladığı tespit edilen E.S, F.S. ve İ.K'yi yakaladı.Ekipler, '2872 Sayılı Çevre Kanunu' hükümleri doğrultusunda 3 kişiye 'biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçundan toplam 1 milyon 161 bin 423 lira ceza kesti.

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salep, salep soğanı, ceza, bingöl