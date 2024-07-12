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Bingöl'de nesli tükenmekte olan bitkiyi toplayan 3 kişiye 1 milyon 161 bin 423 lira ceza
Bingöl'de nesli tükenmekte olan bitkiyi toplayan 3 kişiye 1 milyon 161 bin 423 lira ceza
Sputnik Türkiye
Son yıllarda kontrolsüz toplanması ve satılması nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan salep soğanını kaçak şekilde toplayan 3 kişiye 1 milyon 161... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T18:40+0300
2024-07-12T18:40+0300
türkiye
salep
salep soğanı
ceza
bingöl
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Bingöl'de koruma altında olan salep soğanlarını kaçak toplayan 3 kişiye 1 milyon 161 bin 423 lira ceza uygulandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kargapazarı köyünde salep soğanının yasa dışı toplandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Bölgeye giden ekipler, 8 kilo 250 gram salep soğanı topladığı tespit edilen E.S, F.S. ve İ.K'yi yakaladı.Ekipler, '2872 Sayılı Çevre Kanunu' hükümleri doğrultusunda 3 kişiye 'biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçundan toplam 1 milyon 161 bin 423 lira ceza kesti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/diyarbakirda-buyuk-operasyon-1-milyon-459-bin-kok-kenevir-ve-skunk-ele-gecirildi-1085804909.html
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salep, salep soğanı, ceza, bingöl
salep, salep soğanı, ceza, bingöl

Bingöl'de nesli tükenmekte olan bitkiyi toplayan 3 kişiye 1 milyon 161 bin 423 lira ceza

18:40 12.07.2024
© İHASalep Soğanı
Salep Soğanı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
© İHA
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Son yıllarda kontrolsüz toplanması ve satılması nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan salep soğanını kaçak şekilde toplayan 3 kişiye 1 milyon 161 bin lira ceza kesildi.
Bingöl'de koruma altında olan salep soğanlarını kaçak toplayan 3 kişiye 1 milyon 161 bin 423 lira ceza uygulandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kargapazarı köyünde salep soğanının yasa dışı toplandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, 8 kilo 250 gram salep soğanı topladığı tespit edilen E.S, F.S. ve İ.K'yi yakaladı.
Ekipler, '2872 Sayılı Çevre Kanunu' hükümleri doğrultusunda 3 kişiye 'biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçundan toplam 1 milyon 161 bin 423 lira ceza kesti.
kenevir - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
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