https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/belediye-otobusunde-uyuyakaldi-ne-yaptilarsa-bir-turlu-uyanmadi-devreye-polis-girdi-1087270180.html

Belediye otobüsünde uyuyakaldı: Ne yaptılarsa bir türlü uyanmadı, devreye polis girdi

Belediye otobüsünde uyuyakaldı: Ne yaptılarsa bir türlü uyanmadı, devreye polis girdi

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şehir içi yolu otobüsünde sızan şahıs bir türlü uyandırılamayınca devreye polis girdi. Polisin, "Günaydın. Otel parası alacağız"... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T13:11+0300

2024-08-26T13:11+0300

2024-08-26T13:11+0300

türkiye

otobüs

uyku

polis

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Otobüse yolcu olarak binen bir kişi koltukta sızdı. Vatandaşların uyandırmaya çalıştığı şahıs bir türlü uyanmadı. Şoförün ve yolcuların bütün uğraşlarına rağmen uyanmayan genç için polis ekiplerine haber verildi.'Otel parası alacağız'Otobüse gelen polis, genci "Günaydın. Otel parası alacağız. Gel, gir koluma. Gel bir elini yüzünü yıkayalım" diyerek uyandırdı. Polisin otobüsten indirdiği genç, sağlık ekiplerine teslim edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/bodrumda-polisler-taklit-urun-denetimi-yapmaya-gelmislerdi-esnaf-once-kepenk-sonra-yolu-kapatti--1087219952.html

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