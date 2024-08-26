https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/belediye-otobusunde-uyuyakaldi-ne-yaptilarsa-bir-turlu-uyanmadi-devreye-polis-girdi-1087270180.html
Belediye otobüsünde uyuyakaldı: Ne yaptılarsa bir türlü uyanmadı, devreye polis girdi
Belediye otobüsünde uyuyakaldı: Ne yaptılarsa bir türlü uyanmadı, devreye polis girdi
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şehir içi yolu otobüsünde sızan şahıs bir türlü uyandırılamayınca devreye polis girdi. Polisin, "Günaydın. Otel parası alacağız"... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T13:11+0300
2024-08-26T13:11+0300
2024-08-26T13:11+0300
türkiye
otobüs
uyku
polis
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Otobüse yolcu olarak binen bir kişi koltukta sızdı. Vatandaşların uyandırmaya çalıştığı şahıs bir türlü uyanmadı. Şoförün ve yolcuların bütün uğraşlarına rağmen uyanmayan genç için polis ekiplerine haber verildi.'Otel parası alacağız'Otobüse gelen polis, genci "Günaydın. Otel parası alacağız. Gel, gir koluma. Gel bir elini yüzünü yıkayalım" diyerek uyandırdı. Polisin otobüsten indirdiği genç, sağlık ekiplerine teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/bodrumda-polisler-taklit-urun-denetimi-yapmaya-gelmislerdi-esnaf-once-kepenk-sonra-yolu-kapatti--1087219952.html
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otobüs, uyku, polis
Belediye otobüsünde uyuyakaldı: Ne yaptılarsa bir türlü uyanmadı, devreye polis girdi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şehir içi yolu otobüsünde sızan şahıs bir türlü uyandırılamayınca devreye polis girdi. Polisin, "Günaydın. Otel parası alacağız" diyerek uyandırdığı genç, otobüsten indirildi.
Otobüse yolcu olarak binen bir kişi koltukta sızdı.
Vatandaşların uyandırmaya çalıştığı şahıs bir türlü uyanmadı. Şoförün ve yolcuların bütün uğraşlarına rağmen uyanmayan genç için polis ekiplerine haber verildi.
Otobüse gelen polis, genci "Günaydın. Otel parası alacağız. Gel, gir koluma. Gel bir elini yüzünü yıkayalım" diyerek uyandırdı. Polisin otobüsten indirdiği genç, sağlık ekiplerine teslim edildi.