https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/bodrumda-polisler-taklit-urun-denetimi-yapmaya-gelmislerdi-esnaf-once-kepenk-sonra-yolu-kapatti--1087219952.html
Bodrum'da polisler taklit ürün denetimi yapmaya gelmişlerdi: Esnaf önce kepenk, sonra yolu kapattı
Bodrum'da polisler taklit ürün denetimi yapmaya gelmişlerdi: Esnaf önce kepenk, sonra yolu kapattı
Sputnik Türkiye
Bodrum'da polis ekiplerinin taklit ürün denetimi, ilçe esnafı tarafından engellendi. Araya İlçe Emniyet Müdürü'nün gelmesi ile esnaflardan 10 kişi istişare... 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T16:02+0300
2024-08-24T16:02+0300
2024-08-24T16:25+0300
türkiye
bodrum
esnaf
türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
belediye
taklit ürün
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Bodrum’da taklit ürün satışı yapan işletmelere yönelik denetimler, esnaf arasında gerginliğe yol açtı. Yasal olarak yasak olan ürünlerin satışı, denetimler sırasında esnafın toplu tepkisine neden oldu. İlçe merkezinde yapılan son denetim sırasında esnaf, kepenk kapatarak Bodrum Belediye Meydanı’nda toplandı ve denetimlerin durdurulmasını talep etti. Vergilerini, stopajlarını ödedikleri ve istihdam sağladıklarını ifade eden esnaf, yapılan her denetimde sicillerinin bozulduğunu dile getirerek denetim yapılmamasını istedi.Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli’nin bölgeye gelmesi ve esnafla yaptığı görüşmelerin ardından esnaf yolu açmaya ikna oldu. 10 kişilik bir grubun istişare için emniyete gittiği öğrenildi.
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bodrum, bodrum esnafı denetleme, bodrum esnaf polis denetim, bodrum taklit üretim denetleme
bodrum, bodrum esnafı denetleme, bodrum esnaf polis denetim, bodrum taklit üretim denetleme
Bodrum'da polisler taklit ürün denetimi yapmaya gelmişlerdi: Esnaf önce kepenk, sonra yolu kapattı
16:02 24.08.2024 (güncellendi: 16:25 24.08.2024)
Bodrum'da polis ekiplerinin taklit ürün denetimi, ilçe esnafı tarafından engellendi. Araya İlçe Emniyet Müdürü'nün gelmesi ile esnaflardan 10 kişi istişare etmeye emniyete gitti.
Bodrum’da taklit ürün satışı yapan işletmelere yönelik denetimler, esnaf arasında gerginliğe yol açtı. Yasal olarak yasak olan ürünlerin satışı, denetimler sırasında esnafın toplu tepkisine neden oldu.
İlçe merkezinde yapılan son denetim sırasında esnaf, kepenk kapatarak Bodrum Belediye Meydanı’nda toplandı ve denetimlerin durdurulmasını talep etti. Vergilerini, stopajlarını ödedikleri ve istihdam sağladıklarını ifade eden esnaf, yapılan her denetimde sicillerinin bozulduğunu dile getirerek denetim yapılmamasını istedi.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli’nin bölgeye gelmesi ve esnafla yaptığı görüşmelerin ardından esnaf yolu açmaya ikna oldu.
10 kişilik bir grubun istişare için emniyete gittiği öğrenildi.