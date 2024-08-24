https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/bodrumda-polisler-taklit-urun-denetimi-yapmaya-gelmislerdi-esnaf-once-kepenk-sonra-yolu-kapatti--1087219952.html

Bodrum'da polisler taklit ürün denetimi yapmaya gelmişlerdi: Esnaf önce kepenk, sonra yolu kapattı

Bodrum'da polisler taklit ürün denetimi yapmaya gelmişlerdi: Esnaf önce kepenk, sonra yolu kapattı

Sputnik Türkiye

Bodrum'da polis ekiplerinin taklit ürün denetimi, ilçe esnafı tarafından engellendi. Araya İlçe Emniyet Müdürü'nün gelmesi ile esnaflardan 10 kişi istişare... 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T16:02+0300

2024-08-24T16:02+0300

2024-08-24T16:25+0300

türkiye

bodrum

esnaf

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

belediye

taklit ürün

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/18/1087220974_0:2:1269:716_1920x0_80_0_0_c0929422f0687ee98fa72ed058069f69.jpg

Bodrum’da taklit ürün satışı yapan işletmelere yönelik denetimler, esnaf arasında gerginliğe yol açtı. Yasal olarak yasak olan ürünlerin satışı, denetimler sırasında esnafın toplu tepkisine neden oldu. İlçe merkezinde yapılan son denetim sırasında esnaf, kepenk kapatarak Bodrum Belediye Meydanı’nda toplandı ve denetimlerin durdurulmasını talep etti. Vergilerini, stopajlarını ödedikleri ve istihdam sağladıklarını ifade eden esnaf, yapılan her denetimde sicillerinin bozulduğunu dile getirerek denetim yapılmamasını istedi.Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli’nin bölgeye gelmesi ve esnafla yaptığı görüşmelerin ardından esnaf yolu açmaya ikna oldu. 10 kişilik bir grubun istişare için emniyete gittiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/silahli-saldirida-agir-yaralanan-chpli-meclis-uyesi-hayatini-kaybetti-1087218443.html

türkiye

bodrum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bodrum, bodrum esnafı denetleme, bodrum esnaf polis denetim, bodrum taklit üretim denetleme