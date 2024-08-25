https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/ak-partili-vekilden-tuncay-ozkana-alcak-herif-1087247105.html

AK Partili vekilden Tuncay Özkan'a: 'Alçak herif'

AK Partili vekilden Tuncay Özkan'a: 'Alçak herif'

Sputnik Türkiye

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından Erdoğan'a ilişkin 'Seni gidi züppe seni' ifadelerini kullandı. AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut... 25.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-25T21:26+0300

2024-08-25T21:26+0300

2024-08-25T22:08+0300

politika

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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili paylaşımı tepkilere neden oldu. AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Tuncay Özkan’ın paylaşımını alıntılayarak şu tweeti paylaştı:Soruşturma başlatıldıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi.Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin bağrından yetişmiş bir liderdir. Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfetmiştir. Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez. Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.Ömer Çelik: Ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesiAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:Tuncay Özkan ne dedi?CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya platformu X üzerinden bir haber sayfasında yer alan “Erdoğan’dan CHP’ye: Gösteriş müptelası elitistler” paylaşımını alıntılayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a atfen şunları yazmıştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklamalarda-bulunuyor-1087246736.html

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