AK Partili vekilden Tuncay Özkan'a: 'Alçak herif'
21:26 25.08.2024 (güncellendi: 22:08 25.08.2024)
© AATuncay Özkan
© AA
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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından Erdoğan'a ilişkin 'Seni gidi züppe seni' ifadelerini kullandı. AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı ise Özkan'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi ve küfür etti. Adalet Bakanı Tunç, Özkan hakkında soruşturma açıldığını açıkladı.
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili paylaşımı tepkilere neden oldu. AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Tuncay Özkan’ın paylaşımını alıntılayarak şu tweeti paylaştı:
"orospu çocuğu" ile "orospunun çocuğu" arasında büyük fark vardır.— Mahmut Rıdvan Nazırlı (@mahmutnazirli) August 25, 2024
Birincisinde sıfat kişiye ikincisinde anneye aittir. Bizim düşüncemizde anne kutsaldır.
Ancak müptezel Tuncay Özkan'nın dilinden dökülen salyalar ancak "orospu çocuğu"ndan sadır olabilir.
Alçak herif. https://t.co/I0yiOA8ax8
Soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin bağrından yetişmiş bir liderdir. Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfetmiştir. Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez. Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.
Ömer Çelik: Ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir. Bu üslupla konuşan kişi, Türk siyasi hayatında ömür boyu bu sıfatlarla anılmaya talip olmuştur. Bu CHP Milletvekilinin, Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin üslubunun, Hollandalı Türk ve İslam düşmanı, faşist Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması, bizim değil, CHP'nin sorunudur"
Tuncay Özkan ne dedi?
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya platformu X üzerinden bir haber sayfasında yer alan “Erdoğan’dan CHP’ye: Gösteriş müptelası elitistler” paylaşımını alıntılayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a atfen şunları yazmıştı:
“Seni gidi züppe seni! Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, müsriflik yoldaşın, zenginler senin arkadaşın bize mi diyorsun “gösteriş müptelası” diye? 13 uçak sende. Lüks hayat sende. Konvoylar dolusu otomobil yurt içinde yurt dışında sende. 22 yılda milleti fakir fukara koyup zenginlerin partisi olmak sende. Fakirle fukarayla dalga geçen partili sende. Dolar milyarderleri sende. Zindanlar bizim, saraylar senin, gösterişli olan biz öyle mi? Kıskandın mı? Seni sarayın züppesi seni. #ErkenSeçim istiyoruz.Hodri meydan!”
Seni gidi züppe seni!— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) August 25, 2024
Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, müsriflik yoldaşın, zenginler senin arkadaşın bize mi diyorsun “gösteriş müptelası” diye? 13 uçak sende. Lüks hayat sende. Konvoylar dolusu otomobil yurt içinde yurt dışında sende. 22… https://t.co/4NALcUzux7