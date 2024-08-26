https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/bakanlik-duyurdu-24-kasim-ogretmenler-gunu-genelgesi--1087284071.html
Bakanlık duyurdu: '24 Kasım Öğretmenler Günü' genelgesi
Bakanlık duyurdu: '24 Kasım Öğretmenler Günü' genelgesi
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in onayı ile 81 il valiliğine gönderilen genelgede öğretmenlerin toplumların geleceğini şekillendiren rehberler olduğu... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T17:05+0300
2024-08-26T17:05+0300
2024-08-26T17:12+0300
türkiye
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
öğretmen
sözleşmeli öğretmen
öğretmen atamaları
ücretli öğretmen
öğretmenler günü
24 kasım öğretmenler günü
dünya öğretmenler günü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0c/1072312506_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c804efca0602074b2328dbd417f98d10.jpg
Millî Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü Genelgesi yayımladı. Genelgede '24 Kasım Öğretmenler Günü' çeşitli etkinlikler ile kutlanacak.MEB tarafından yayınlanan genelgeye göre;Aday öğretmenler yemin edecekÖğretmenler Günü Haftasında öğretmenler yarışacakÖğretmenlere özel indirimler yapılacakÖğretmenler Günü ne zaman?Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden eğitimciler için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günü. Dünyada 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Ancak okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Türkiye'de ise 24 Kasım kutlama günü olarak belirlendi. 2024 yılında öğretmenler günü 24 Kasım pazar günü kutlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/meb-kitap-ve-kirtasiye-icin-fahis-fiyat-isteyen-ozel-okullara-yonelik-inceleme-baslatti-1087186280.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0c/1072312506_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e55c5dde915586bd96184bb4275cc500.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
meb, milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen atamaları, ücretli öğretmen, öğretmenler günü, 24 kasım öğretmenler günü, dünya öğretmenler günü
meb, milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen atamaları, ücretli öğretmen, öğretmenler günü, 24 kasım öğretmenler günü, dünya öğretmenler günü
Bakanlık duyurdu: '24 Kasım Öğretmenler Günü' genelgesi
17:05 26.08.2024 (güncellendi: 17:12 26.08.2024)
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in onayı ile 81 il valiliğine gönderilen genelgede öğretmenlerin toplumların geleceğini şekillendiren rehberler olduğu belirtilerek 'Öğretmenler Günü haftası' kutlamalarının genelgesi yayımlandı.
Millî Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü Genelgesi yayımladı. Genelgede '24 Kasım Öğretmenler Günü' çeşitli etkinlikler ile kutlanacak.
MEB tarafından yayınlanan genelgeye göre;
''Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgede "24 Kasım Öğretmenler Günü; evlatlarımızın geleceğine ışık tutan, millî bekamızın ve güçlü geleceğimizin yılmaz neferleri olan öğretmenlerimize gönülden teşekkürlerimizi iletmeye bir vesiledir." denilerek bu çerçevede öğretmenlerin ve vatandaşların kutlama programları ile etkinliklere en üst seviyede katılımlarının sağlanmasına özen gösterilmesi istendi. Nihai amacı yetkin ve erdemli bireyler yetiştirmek olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Türkiye Yüzyılı'nda belirlenen hedeflere ulaşılmasında en temel yapı taşlarından birinin öğretmenler olduğu vurgulanan genelgeyle, yurt içinde ve dış temsilciliklerde yapılacak 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleriyle öğretmenler arasındaki mesleki dayanışmayı, sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirmek, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki değerini yüceltmek, saygınlığını artırmak hedefleniyor. Bu kapsamda il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul/kurum müdürlükleri ve dış temsilciliklerde kutlama kurulları oluşturulacak.''
Aday öğretmenler yemin edecek
''Kutlama programlarının hazırlanması ve uygulanmasında öğretmen, öğrenci, okul/kurum yöneticileri, okul-aile birlikleri ile velilerin, halkın, kamu ve özel kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, basın-yayın kuruluşlarının etkin katılımı sağlanacak. Hazırlanacak programlarda, imkânlar dâhilinde öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik eğitici ve bilgilendirici etkinliklerin hazırlanmasına özen gösterilecek. Düzenlenecek programlara mülki erkân, şehit öğretmenlerin yakınları, emekli öğretmenler, mezun öğrenciler ile vatandaşlar davet edilecek. Başta şehit öğretmenler olmak üzere ebediyete irtihal etmiş öğretmenler kabirleri başında anılacak, şehit öğretmenlerin aileleri ve huzurevlerinde kalan emekli öğretmenler ziyaret edilecek ve emekli öğretmenlerin emekli oldukları okullardaki programlara öncelikle davet edilmeleri sağlanacak. 24 Kasım tarihi itibarıyla adaylık sürecini tamamlamış öğretmenlerin yemin etmeleri sağlanacak, Bakanlık kadrolarından yıl içinde emekli olan öğretmenlerden kutlama programlarına katılanlara Hizmet Şeref Belgesi takdim edilecek.''
Öğretmenler Günü Haftasında öğretmenler yarışacak
''İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul/kurum müdürlükleri ve dış temsilcilikler, dijital ortamlarda öğretmenlerin mesleki dayanışmalarını güçlendirecek bilgi paylaşımlarına, bilimsel, kültürel, sanatsal faaliyetlere ve örnek uygulamalara yer verecek; öğretmen, öğrenci ve veliler arasında öğretmenlik mesleği ile ilgili belirlenecek konularda anı, resim, şiir, kompozisyon, kısa film, fotoğraf ve benzeri yarışmalar düzenleyecek. Dereceye girenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri sırasında ödül takdimi yapılacak ve dereceye giren eserlerin sergilenmesi sağlanacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama kurullarınca gençlik ve spor il müdürlükleri, belediye başkanlıkları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak öğretmenlerden oluşan takımlarla spor müsabakaları düzenlenecek. Mesleki başarılarıyla öne çıkan öğretmenlerin başarı öykülerini meslektaşlarıyla ve üniversitelerde öğrenim gören öğretmen adaylarıyla paylaşabilecekleri konferans, panel, söyleşi ve benzeri etkinlikler düzenlenecek, söz konusu başarı öykülerini anlatan kısa film ve görseller hazırlanarak kamuoyuna sunulacak.''
Öğretmenlere özel indirimler yapılacak
''24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama kurullarınca üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kapsayan hafta ve yıl içinde öğretmenlik mesleğinde misyon, saygınlık, rehberlik, adanmışlık, öğretmen ve gelecek gibi temaları ele alan panel, sempozyum, açık oturum, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlenecek. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kapsayan hafta ve yıl içinde kamu/özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak öğretmen ve öğrencilere yönelik indirim kampanyaları düzenlenmesi sağlanacak. İl ve ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak 100. Yıl Eğitim Ormanı'nda ağaç dikimi etkinliği gerçekleştirilecek. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğrenciler, veliler ve okul-aile birliklerince öğretmenlere verilecek hediyeler konusunda eğitim öğretim hizmeti verenler için mesleki etik ilkelere uyulacak.''
Öğretmenler Günü ne zaman?
Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden eğitimciler için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günü. Dünyada 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Ancak okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Türkiye'de ise 24 Kasım kutlama günü olarak belirlendi. 2024 yılında öğretmenler günü 24 Kasım pazar günü kutlanacak.