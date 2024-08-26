https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/bakan-uraloglu-akaryakit-ve-zamandan-buyuk-tasarruf-olacak-diyerek-acikladi-yol-40-dakikadan-6-1087260689.html

Bakan Uraloğlu 'Akaryakıt ve zamandan büyük tasarruf olacak' diyerek açıkladı: 'Yol 40 dakikadan 6 dakikaya düşecek'

Bakan Uraloğlu 'Akaryakıt ve zamandan büyük tasarruf olacak' diyerek açıkladı: 'Yol 40 dakikadan 6 dakikaya düşecek'

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Van ile Hakkari arasındaki ulaşımı sağlayan Güzelsu ve Başkale arasındaki 61 kilometrelik yolun 38 kilometrelik bölümünü... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T10:32+0300

2024-08-26T10:32+0300

2024-08-26T10:32+0300

türkiye

abdulkadir uraloğlu

yol

yol çalışması

hgs

hızlı geçiş sistemi (hgs)

tünel

tünel

van

hakkari

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Güzeldere Tüneli'nin kazı destek çalışmalarının geçen aylarda tamamlandığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tünelin nihai beton kaplama çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. "Van - Hakkari yönündeki tüpte sona yaklaşıyoruz, diğer tüpte ise yapım işlerimiz sürüyor" diyen Uraloğlu, tünelin tamamlanmasıyla güzergahın 1 kilometre kısalacağını ve mevcut 32 virajlı yolun 40 dakikalık süresinin 6 dakikaya ineceğini belirtti.Uraloğlu, Güzelsu ile Başkale arasındaki 61 kilometrelik yolun 38 kilometrelik bölümünün bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlandığını, kalan kısımda çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Proje tamamlandığında yıllık 145,7 milyon lira tasarruf sağlanacağını ve 8 bin 700 ton karbon salınımının azalacağını belirtti.Bakan Uraloğlu, tünelin tamamlanmasıyla yolun 200 metre aşağı çekileceğini ve trafiğin daha güvenli ve konforlu hale geleceğini söyledi. Ayrıca, Güzeldere Tüneli sayesinde akaryakıt ve zamandan büyük tasarruflar sağlanacak.Bu önemli projeyle, Van-Hakkari arasında güvenli ve hızlı bir ulaşım sağlanarak, bölgedeki ulaşım ağının güçlendirilmesi hedefleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/araba-almak-isteyenlere-kritik-uyari-geldi-otomobillere-zam-geliyor-eylul-ayi-cok-zor-gececek-1087255328.html

türkiye

van

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abdulkadir uraloğlu, yol, yol çalışması, hgs, hızlı geçiş sistemi (hgs), tünel, tünel, van, hakkari