https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/avustralyada-calisanlara-mesai-disinda-baglantiyi-kesme-kurali-1087263309.html
Avustralya'da çalışanlara mesai dışında 'bağlantıyı kesme' kuralı
Avustralya'da çalışanlara mesai dışında 'bağlantıyı kesme' kuralı
Sputnik Türkiye
Avustralya'da bugünden itibaren 'mesai dışında bağlantıyı kesme' hakkı yürürlüğe giriyor. Çalışanlar bu sayede, işverenler tarafından mesai dışında gelen... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T11:17+0300
2024-08-26T11:17+0300
2024-08-26T11:17+0300
yaşam
dünya
avustralya
çalışan
işveren
fazla mesai
yasa
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Avustralya'da, günlük işlerini bitirdikten sonra işverenlerinden gelen aramaları yanıtlamak veya mesajları okumak zorunda hisseden kişilere rahatlama sağlayacak olan "bağlantıyı kesme hakkı" kuralı, 26 Ağustos Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girdi.Bu yeni yasayla çalışanlar, patronları tarafından cezalandırılma korkusu olmadan, isterlerse mesai saatleri dışında iletişimleri görmezden gelebilecek.Çalışanların 'bağlantıyı keserek' özellikle aile ve bakım sorumlulukları olanların ücret almadan fazla mesai yapmaktan kaçınmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış olan bu yasa aslında Belçika ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde zaten mevcut. Çoğunlukla Avrupa ve Latin Amerika'da olmak üzere 20'den fazla ülkede benzer 'bağlantıyı kesme hakkı' kuralları uygulanıyor ve bu kurallarla çalışanların daha iyi bir iş-yaşam dengesi kurması amaçlanıyor.İşverenler 18 bin dolara kadar para cezası ödeyebilirAvustralya'da bir çalışan kendisine verilen 'bağlantıyı kesme haklarının' ihlal edildiğini düşünüyorsa bunu önce işvereniyle, ardından dahili arabuluculuk işe yaramazsa Adil Çalışma Komisyonuyla görüşebiliyor. Yeni yasaları ihlal ettiği tespit edilen işverenlere 18 bin dolara kadar para cezası verilebilir.Yasa nasıl işliyor?Yeni kurallara göre çalışanlar, işverenlerden veya üçüncü bir taraftan gelen iletişimi veya iletişim girişimini izlemeyi, okumayı veya bunlara yanıt vermeyi reddetme hakkına sahip olacak; ancak iş ile ilgili acil durumlar gibi makul olmayan bir durum olduğunda iletişimi reddetme hakkı olmayabilir.
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dünya, avustralya, çalışan, işveren, fazla mesai, yasa
dünya, avustralya, çalışan, işveren, fazla mesai, yasa
Avustralya'da çalışanlara mesai dışında 'bağlantıyı kesme' kuralı
Avustralya'da bugünden itibaren 'mesai dışında bağlantıyı kesme' hakkı yürürlüğe giriyor. Çalışanlar bu sayede, işverenler tarafından mesai dışında gelen aramaları reddetme hakkına sahip olacaklar.
Avustralya'da, günlük işlerini bitirdikten sonra işverenlerinden gelen aramaları yanıtlamak veya mesajları okumak zorunda hisseden kişilere rahatlama sağlayacak olan "bağlantıyı kesme hakkı" kuralı, 26 Ağustos Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girdi.
Bu yeni yasayla çalışanlar, patronları tarafından cezalandırılma korkusu olmadan, isterlerse mesai saatleri dışında iletişimleri görmezden gelebilecek.
Çalışanların 'bağlantıyı keserek' özellikle aile ve bakım sorumlulukları olanların ücret almadan fazla mesai yapmaktan kaçınmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış olan bu yasa aslında Belçika ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde zaten mevcut. Çoğunlukla Avrupa ve Latin Amerika'da olmak üzere 20'den fazla ülkede benzer 'bağlantıyı kesme hakkı' kuralları uygulanıyor ve bu kurallarla çalışanların daha iyi bir iş-yaşam dengesi kurması amaçlanıyor.
İşverenler 18 bin dolara kadar para cezası ödeyebilir
Avustralya'da bir çalışan kendisine verilen 'bağlantıyı kesme haklarının' ihlal edildiğini düşünüyorsa bunu önce işvereniyle, ardından dahili arabuluculuk işe yaramazsa Adil Çalışma Komisyonuyla görüşebiliyor. Yeni yasaları ihlal ettiği tespit edilen işverenlere 18 bin dolara kadar para cezası verilebilir.
Yeni kurallara göre çalışanlar, işverenlerden veya üçüncü bir taraftan gelen iletişimi veya iletişim girişimini izlemeyi, okumayı veya bunlara yanıt vermeyi reddetme hakkına sahip olacak; ancak iş ile ilgili acil durumlar gibi makul olmayan bir durum olduğunda iletişimi reddetme hakkı olmayabilir.