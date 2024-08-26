https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/avustralyada-calisanlara-mesai-disinda-baglantiyi-kesme-kurali-1087263309.html

Avustralya'da çalışanlara mesai dışında 'bağlantıyı kesme' kuralı

Avustralya'da çalışanlara mesai dışında 'bağlantıyı kesme' kuralı

Sputnik Türkiye

Avustralya'da bugünden itibaren 'mesai dışında bağlantıyı kesme' hakkı yürürlüğe giriyor. Çalışanlar bu sayede, işverenler tarafından mesai dışında gelen... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T11:17+0300

2024-08-26T11:17+0300

2024-08-26T11:17+0300

yaşam

dünya

avustralya

çalışan

işveren

fazla mesai

yasa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/18/1060315593_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_56c445c4eb3c813fb14704453796287d.jpg

Avustralya'da, günlük işlerini bitirdikten sonra işverenlerinden gelen aramaları yanıtlamak veya mesajları okumak zorunda hisseden kişilere rahatlama sağlayacak olan "bağlantıyı kesme hakkı" kuralı, 26 Ağustos Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girdi.Bu yeni yasayla çalışanlar, patronları tarafından cezalandırılma korkusu olmadan, isterlerse mesai saatleri dışında iletişimleri görmezden gelebilecek.Çalışanların 'bağlantıyı keserek' özellikle aile ve bakım sorumlulukları olanların ücret almadan fazla mesai yapmaktan kaçınmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış olan bu yasa aslında Belçika ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde zaten mevcut. Çoğunlukla Avrupa ve Latin Amerika'da olmak üzere 20'den fazla ülkede benzer 'bağlantıyı kesme hakkı' kuralları uygulanıyor ve bu kurallarla çalışanların daha iyi bir iş-yaşam dengesi kurması amaçlanıyor.İşverenler 18 bin dolara kadar para cezası ödeyebilirAvustralya'da bir çalışan kendisine verilen 'bağlantıyı kesme haklarının' ihlal edildiğini düşünüyorsa bunu önce işvereniyle, ardından dahili arabuluculuk işe yaramazsa Adil Çalışma Komisyonuyla görüşebiliyor. Yeni yasaları ihlal ettiği tespit edilen işverenlere 18 bin dolara kadar para cezası verilebilir.Yasa nasıl işliyor?Yeni kurallara göre çalışanlar, işverenlerden veya üçüncü bir taraftan gelen iletişimi veya iletişim girişimini izlemeyi, okumayı veya bunlara yanıt vermeyi reddetme hakkına sahip olacak; ancak iş ile ilgili acil durumlar gibi makul olmayan bir durum olduğunda iletişimi reddetme hakkı olmayabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/oltalara-takilan-yavru-balina-insanlardan-yardim-istedi-1087195642.html

avustralya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünya, avustralya, çalışan, işveren, fazla mesai, yasa