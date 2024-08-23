https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/oltalara-takilan-yavru-balina-insanlardan-yardim-istedi-1087195642.html
Oltalara takılan yavru balina, insanlardan yardım istedi
Oltalara takılan yavru balina, insanlardan yardım istedi
Sputnik Türkiye
Avustralya, Sidney Limanı'nda balina gözlem gemisinin personelleri bir yavru kambur balinanın daireler çizdiğini fark etti. Yaklaştıklarında kuyruğuna olta... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T17:40+0300
2024-08-23T17:40+0300
2024-08-23T17:40+0300
yaşam
pasifik okyanusu
avustralya
sidney
kambur balina
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Sydney Limanı'ndaki balina gözlem gemisinin personeli tarafından 10 ila 15 metre uzunluğunda olduğu belirtilen kambur balina yavrusu fark edildi. Balinanın kuyruğuna olta iplerinin dolandığı için 24 saat süren bir kurtarma operasyonu düzenlendi.Perşembe öğleden sonra başlayan kurtarma operasyonuna tekneler, helikopterler ve insansız hava araçları tarafından yardım edildi, operasyon Cuma sabah erken saatlere kadar sürdü.Kurtarma operasyonu sırasında çok bitkin görünen yavru balinanın güncel durumu hakkında bir bilgi olmadığını bildiren kurtarma ekibi, takıldığı iplerden kurtarılmasının hemen ardından balinanın Pasifik Okyanusu'na doğru yüzmeye başladığını bildirdi.Gerçekleştirilen kurtarma operasyonunun oldukça zor olduğunu ifade eden yetkililer, kurtarma ekibinin balinayı yavaşlatmak ve yakalamak için dolaşmış olta ipine şamandıralar taktığını belirtti.Kurtarma operasyonuna katılan balina uzmanı Vanessa Pirotta, 'balinanın olta takımına dolandığında neden okyanus açıklarına doğru yüzmediğini anlayamadığını, limanda kalmasının kurtarma ekibinin işini kolaylaştırdığını' söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/dev-kambur-balina-balikci-teknesine-saldirdi-1086162781.html
pasifik okyanusu
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pasifik okyanusu, avustralya, sidney, kambur balina
pasifik okyanusu, avustralya, sidney, kambur balina
Oltalara takılan yavru balina, insanlardan yardım istedi
Avustralya, Sidney Limanı'nda balina gözlem gemisinin personelleri bir yavru kambur balinanın daireler çizdiğini fark etti. Yaklaştıklarında kuyruğuna olta iplerinin dolandığını fark eden ekip, 24 saat süren kurtarma çalışmasının ardından yavru balinayı oltalardan kurtardı.
Sydney Limanı'ndaki balina gözlem gemisinin personeli tarafından 10 ila 15 metre uzunluğunda olduğu belirtilen kambur balina yavrusu fark edildi. Balinanın kuyruğuna olta iplerinin dolandığı için 24 saat süren bir kurtarma operasyonu düzenlendi.
Perşembe öğleden sonra başlayan kurtarma operasyonuna tekneler, helikopterler ve insansız hava araçları tarafından yardım edildi, operasyon Cuma sabah erken saatlere kadar sürdü.
Kurtarma operasyonu sırasında çok bitkin görünen yavru balinanın güncel durumu hakkında bir bilgi olmadığını bildiren kurtarma ekibi, takıldığı iplerden kurtarılmasının hemen ardından balinanın Pasifik Okyanusu'na doğru yüzmeye başladığını bildirdi.
Gerçekleştirilen kurtarma operasyonunun oldukça zor olduğunu ifade eden yetkililer, kurtarma ekibinin balinayı yavaşlatmak ve yakalamak için dolaşmış olta ipine şamandıralar taktığını belirtti.
Kurtarma operasyonuna katılan balina uzmanı Vanessa Pirotta, 'balinanın olta takımına dolandığında neden okyanus açıklarına doğru yüzmediğini anlayamadığını, limanda kalmasının kurtarma ekibinin işini kolaylaştırdığını' söyledi.