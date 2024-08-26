https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/ankara-valiliginden-yuksek-ses-uyarisi-iki-gun-boyunca-surecek-1087284856.html
Ankara Valiliği’nden yüksek ses uyarısı: İki gün boyunca sürecek
Ankara Valiliği’nden yüksek ses uyarısı: İki gün boyunca sürecek
Sputnik Türkiye
Ankara Valiliği, kent sakinlerine, Türk Yıldızları'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yapacağı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle "yüksek ses"... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T17:17+0300
2024-08-26T17:17+0300
2024-08-26T17:17+0300
türkiye
ankara valiliği
yüksek ses
uyarı
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Valilikten yapılan açıklamada, Ankara'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları'nın 28-30 Ağustos'ta prova ve gösteri uçuşları düzenleyeceği ifade edildi."Çevre tanıma" ve "prova" uçuşlarının 28 ve 29 Ağustos'ta Gölbaşı Mogan Gölü üzerinde, "selamlama ve gösteri" uçuşlarının ise 30 Ağustos'ta Anıtkabir ve Mogan Gölü üzerinde yapılacağı belirtilen açıklamada, Başkentlilerin şehir merkezi üzerindeki planlı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik duymamaları istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/diyarbakir-valiliginden-kayip-narine-ait-oldugu-iddia-edilen-kan-lekelerine-iliskin-aciklama-1087246589.html
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ankara valiliği, yüksek ses, uyarı
ankara valiliği, yüksek ses, uyarı
Ankara Valiliği’nden yüksek ses uyarısı: İki gün boyunca sürecek
Ankara Valiliği, kent sakinlerine, Türk Yıldızları'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yapacağı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle "yüksek ses" uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Ankara'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları'nın 28-30 Ağustos'ta prova ve gösteri uçuşları düzenleyeceği ifade edildi.
"Çevre tanıma" ve "prova" uçuşlarının 28 ve 29 Ağustos'ta Gölbaşı Mogan Gölü üzerinde, "selamlama ve gösteri" uçuşlarının ise 30 Ağustos'ta Anıtkabir ve Mogan Gölü üzerinde yapılacağı belirtilen açıklamada, Başkentlilerin şehir merkezi üzerindeki planlı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik duymamaları istendi.