https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/akomdan-uyari-sabah-saatlerinde-baslayacak-1087296638.html

AKOM'dan uyarı: Sabah saatlerinde başlayacak

AKOM'dan uyarı: Sabah saatlerinde başlayacak

Sputnik Türkiye

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yarın sabah 07.00'den itibaren etkisini gösterecek sağanak yağışla ilgili uyarı geldi. AKOM, sağanak ve gök gürültülü... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T22:50+0300

2024-08-26T22:50+0300

2024-08-26T22:50+0300

türkiye

istanbul

akom

sağanak

sağanak yağış

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AKOM, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak sağanak yağış için uyarıda bulundu. İstanbul'un kuzey ilçeleri ve İstanbul Boğazı çevresine dikkat çekilen açıklamada şunlar ifade edildi:AKOM'un açıklamasında yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/meteoroloji-illeri-siralayarak-pes-pese-alarm-verdi-saganak-ve-gok-gurultulu-yagmur-geliyor-1087253418.html

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