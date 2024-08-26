https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/akomdan-uyari-sabah-saatlerinde-baslayacak-1087296638.html
AKOM'dan uyarı: Sabah saatlerinde başlayacak
AKOM'dan uyarı: Sabah saatlerinde başlayacak
Sputnik Türkiye
İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yarın sabah 07.00'den itibaren etkisini gösterecek sağanak yağışla ilgili uyarı geldi. AKOM, sağanak ve gök gürültülü... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T22:50+0300
2024-08-26T22:50+0300
2024-08-26T22:50+0300
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istanbul
akom
sağanak
sağanak yağış
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AKOM, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak sağanak yağış için uyarıda bulundu. İstanbul'un kuzey ilçeleri ve İstanbul Boğazı çevresine dikkat çekilen açıklamada şunlar ifade edildi:AKOM'un açıklamasında yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/meteoroloji-illeri-siralayarak-pes-pese-alarm-verdi-saganak-ve-gok-gurultulu-yagmur-geliyor-1087253418.html
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AKOM'dan uyarı: Sabah saatlerinde başlayacak
İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yarın sabah 07.00'den itibaren etkisini gösterecek sağanak yağışla ilgili uyarı geldi. AKOM, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurun neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.
AKOM, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak sağanak yağış için uyarıda bulundu.
İstanbul'un kuzey ilçeleri ve İstanbul Boğazı çevresine dikkat çekilen açıklamada şunlar ifade edildi:
“Salı günü sabah 07.00’den itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurun etkili olacağı tahmin edilmektedir. Öğle saatlerine kadar (12.00) devam etmesi beklenen yağışların, İstanbul'un kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresinde kuvvetli şekilde (15-30 kg/m) etkili olabileceği tahmin edilmektedir.”
AKOM'un açıklamasında yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.