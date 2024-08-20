https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/sokak-roportajinda-tutuklanan-dilruba-y-hakkinda-tahliye-karari-1087061737.html
Sokak röportajında tutuklanan Dilruba Y. hakkında tahliye kararı
Sokak röportajında tutuklanan Dilruba Y. hakkında tahliye kararı
Sputnik Türkiye
AK Parti ve Cumhurbaşkanı'na hakaretten iki kez tutuklanan Dilruba K. hakkında, avukatı Hüseyin Yıldız'ın itirazı üzerine Cumhurbaşkanına hakaret suçundan... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T16:47+0300
2024-08-20T16:47+0300
2024-08-20T16:47+0300
türkiye
sokak
sokak röportajı
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanına hakaret
halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
mahkeme
karar
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Sokak röportajında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Dilruba Y. tahliye edildi.Dilruba Y. tahliye edildiİzmir'de bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Dilruba Y. hakkında tahliye kararı verildi. Ancak halkı kin ve düşmanlığa teşvikten tutukluğunun devamına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/sokak-roportajina-tutuklama-cumhurbaskanina-hakaret-halki-kin-ve-dusmanliga-alenen-tahrik-etme--1086770063.html
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sokak röportajı, dilrubay, diruba y tahliye, sokak röportajı tutuklama, son dakika, mahkeme kararları, sokak röportajı dilruba y, instagram erişim engeli
Sokak röportajında tutuklanan Dilruba Y. hakkında tahliye kararı
AK Parti ve Cumhurbaşkanı'na hakaretten iki kez tutuklanan Dilruba K. hakkında, avukatı Hüseyin Yıldız'ın itirazı üzerine Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tahliye kararı verildi. Ancak Dilruba K. hakkında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan verilen tutuklama kararına yapılan itiraz ise reddedildi.
Sokak röportajında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Dilruba Y. tahliye edildi.
Dilruba Y. tahliye edildi
İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Dilruba Y. hakkında tahliye kararı verildi. Ancak halkı kin ve düşmanlığa teşvikten tutukluğunun devamına karar verildi.