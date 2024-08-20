https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/sokak-roportajinda-tutuklanan-dilruba-y-hakkinda-tahliye-karari-1087061737.html

Sokak röportajında tutuklanan Dilruba Y. hakkında tahliye kararı

Sokak röportajında tutuklanan Dilruba Y. hakkında tahliye kararı

Sputnik Türkiye

AK Parti ve Cumhurbaşkanı'na hakaretten iki kez tutuklanan Dilruba K. hakkında, avukatı Hüseyin Yıldız'ın itirazı üzerine Cumhurbaşkanına hakaret suçundan... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T16:47+0300

2024-08-20T16:47+0300

2024-08-20T16:47+0300

türkiye

sokak

sokak röportajı

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanına hakaret

halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama

mahkeme

karar

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Sokak röportajında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Dilruba Y. tahliye edildi.Dilruba Y. tahliye edildiİzmir'de bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Dilruba Y. hakkında tahliye kararı verildi. Ancak halkı kin ve düşmanlığa teşvikten tutukluğunun devamına karar verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/sokak-roportajina-tutuklama-cumhurbaskanina-hakaret-halki-kin-ve-dusmanliga-alenen-tahrik-etme--1086770063.html

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