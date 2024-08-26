ABD'li eski istihbaratçıdan analiz: Ukrayna, Moskova ve St. Petersburg'a saldırırsa ne olur?
© AP Photo / Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa rusoLanzamiento de un misil nuclear ruso Avangard (archivo)
© AP Photo / Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa ruso
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Eski istihbaratçı Ritter, Kiev'in Rusya'yı müzakerelere zorlamak için Moskova ve St. Petersburg'a saldırma kararı alması halinde, Ukrayna'nın varlığının riske gireceği uyarısında bulundu.
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Ukrayna'nın Rusya'yı müzakere masasına çekmenin bir yolu olarak Moskova ve St. Petersburg'u vurma tehdidinde bulunmasını eleştirdi.
Rusya'nın nükleer ve konvansiyonel savaş başlığı taşıyabilen Avangard hipersonik füzesine sahip olduğuna ve çeşitli füze platformlarından fırlatılabilen Avangard'ı engellemenin mümkün olmadığına dikkat çeken Ritter, "Ukrayna, Rusya'nın en büyük iki şehrini vurmaya karar verirse, bunun bir sonucu olarak ortada Ukrayna diye bir ülke kalmamasına şaşırmayın" dedi.
NATO'nun Kiev'e böyle bir saldırıda yardım etmesi halinde Avangard'ın Avrupa topraklarına varmasına da şaşırılmaması gerektiğini belirten Ritter, "Dua edin de, bu sadece bir konvansiyonel savaş başlığı olsun. ABD ve Avrupa'nın birlikte intihar etmesi için bir delinin çılgın eylemlerini kolaylaştırmaktan daha hızlı bir yolu yok" ifadelerini kullandı.
Ritter, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in tüm dünya için bir tehdit olduğunu da vurguladı.
Rusya'nın nükleer ve konvansiyonel savaş başlığı taşıyabilen Avangard hipersonik füzesine sahip olduğuna ve çeşitli füze platformlarından fırlatılabilen Avangard'ı engellemenin mümkün olmadığına dikkat çeken Ritter, "Ukrayna, Rusya'nın en büyük iki şehrini vurmaya karar verirse, bunun bir sonucu olarak ortada Ukrayna diye bir ülke kalmamasına şaşırmayın" dedi.
NATO'nun Kiev'e böyle bir saldırıda yardım etmesi halinde Avangard'ın Avrupa topraklarına varmasına da şaşırılmaması gerektiğini belirten Ritter, "Dua edin de, bu sadece bir konvansiyonel savaş başlığı olsun. ABD ve Avrupa'nın birlikte intihar etmesi için bir delinin çılgın eylemlerini kolaylaştırmaktan daha hızlı bir yolu yok" ifadelerini kullandı.
Ritter, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in tüm dünya için bir tehdit olduğunu da vurguladı.