https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/abd-ortadogudaki-ucak-gemilerinin-gorev-suresini-uzatti-1087252654.html
ABD, Ortadoğu’daki uçak gemilerinin görev süresini uzattı
ABD, Ortadoğu’daki uçak gemilerinin görev süresini uzattı
Sputnik Türkiye
İran'ın İsrail'e karşı olası misillemesi öncesinde ABD'nin Ortadoğu’ya ilave askeri varlıklar konuşlandıracağını duyuran ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T00:37+0300
2024-08-26T00:37+0300
2024-08-26T00:37+0300
israil- filistin çatışması
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abd savunma bakanlığı (pentagon)
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Gün içerisinde İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ile görüşen Pentagon şefi Lloyd Austin, Ortadoğu’da konuşlandırılan iki uçak gemisinin görev süresini uzattığını açıklarken, daha önce USS Abraham Lincoln uçak gemisi öncülüğünde gelen grubun USS Theodore Roosevelt öncülüğündeki görev grubunun yerini alması bekleniyordu.USS Theodore Roosevelt'in de içinde bulunduğu uçak gemisi grubu Temmuz ortasından bu yana Ortadoğu’da bulunurken, bölgedeki USS Dwight Eisenhower'ın yerini almıştı.Nükleer güçle çalışan uçak gemisi USS Abraham Lincoln bu hafta başında Ortadoğu’ya ulaşırken bölgeye gönderildiğinde USS Theodore Roosevelt'in yerini alacağı bildirilmişti.Ancak ABD ordusu daha sonra uçak gemisinin halihazırda orada bulunan uçak gemisi grubunun “yeteneklerini tamamlayacağına” vurgu yaptığı açıklamasında, iki geminin de bölgede konuşlanacağı ifadelerini kullandı.Savunma Bakanı Lloyd Austin, F-35C avcı uçaklarıyla donatılmış ‘USS Abraham Lincoln’ uçak gemisi görev grubuna, ‘USS Theodore Roosevelt’ uçak gemisi görev grubunca halihazırda sağlanan görevlere ek olarak, Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına geçişini hızlandırması emrini vermişti.Austin, ayrıca ‘USS Georgia’ denizaltısını ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına ait bölgeye gönderdiğini ifade etmişti.Pentagon Şefi Austin ile sabah saatlerinde görüşen Gallant, İsrail'e yönelik "yakın bir tehdidi önlemek için" Lübnan'a saldırı başlattıklarını ifade etmişti..
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/abd-ordusu-duyurdu-abraham-lincoln-ucak-gemisi-ortadoguda-1087124542.html
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abd donanması, uss abraham lincoln, uss theodore roosevelt, uçak gemisi, abd ortadoğu
abd donanması, uss abraham lincoln, uss theodore roosevelt, uçak gemisi, abd ortadoğu
ABD, Ortadoğu’daki uçak gemilerinin görev süresini uzattı
İran'ın İsrail'e karşı olası misillemesi öncesinde ABD'nin Ortadoğu’ya ilave askeri varlıklar konuşlandıracağını duyuran ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), halihazırda bölgede bulunan iki uçak gemisinin görev süresinin uzatıldığını duyurdu.
Gün içerisinde İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ile görüşen Pentagon şefi Lloyd Austin, Ortadoğu’da konuşlandırılan iki uçak gemisinin görev süresini uzattığını açıklarken, daha önce USS Abraham Lincoln uçak gemisi öncülüğünde gelen grubun USS Theodore Roosevelt öncülüğündeki görev grubunun yerini alması bekleniyordu.
USS Theodore Roosevelt'in de içinde bulunduğu uçak gemisi grubu Temmuz ortasından bu yana Ortadoğu’da bulunurken, bölgedeki USS Dwight Eisenhower'ın yerini almıştı.
Nükleer güçle çalışan uçak gemisi USS Abraham Lincoln bu hafta başında Ortadoğu’ya ulaşırken bölgeye gönderildiğinde USS Theodore Roosevelt'in yerini alacağı bildirilmişti.
Ancak ABD ordusu daha sonra uçak gemisinin halihazırda orada bulunan uçak gemisi grubunun “yeteneklerini tamamlayacağına” vurgu yaptığı açıklamasında, iki geminin de bölgede konuşlanacağı ifadelerini kullandı.
Savunma Bakanı Lloyd Austin, F-35C avcı uçaklarıyla donatılmış ‘USS Abraham Lincoln’ uçak gemisi görev grubuna, ‘USS Theodore Roosevelt’ uçak gemisi görev grubunca halihazırda sağlanan görevlere ek olarak, Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına geçişini hızlandırması emrini vermişti.
Austin, ayrıca ‘USS Georgia’ denizaltısını ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına ait bölgeye gönderdiğini ifade etmişti.
Pentagon Şefi Austin ile sabah saatlerinde görüşen Gallant, İsrail'e yönelik "yakın bir tehdidi önlemek için" Lübnan'a saldırı başlattıklarını ifade etmişti.