https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/abd-ortadogudaki-ucak-gemilerinin-gorev-suresini-uzatti-1087252654.html

ABD, Ortadoğu’daki uçak gemilerinin görev süresini uzattı

ABD, Ortadoğu’daki uçak gemilerinin görev süresini uzattı

Sputnik Türkiye

İran'ın İsrail'e karşı olası misillemesi öncesinde ABD'nin Ortadoğu’ya ilave askeri varlıklar konuşlandıracağını duyuran ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T00:37+0300

2024-08-26T00:37+0300

2024-08-26T00:37+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu

abd

pentagon

abd savunma bakanlığı (pentagon)

theodore roosevelt

uss theodore roosevelt

abraham lincoln

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Gün içerisinde İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ile görüşen Pentagon şefi Lloyd Austin, Ortadoğu’da konuşlandırılan iki uçak gemisinin görev süresini uzattığını açıklarken, daha önce USS Abraham Lincoln uçak gemisi öncülüğünde gelen grubun USS Theodore Roosevelt öncülüğündeki görev grubunun yerini alması bekleniyordu.USS Theodore Roosevelt'in de içinde bulunduğu uçak gemisi grubu Temmuz ortasından bu yana Ortadoğu’da bulunurken, bölgedeki USS Dwight Eisenhower'ın yerini almıştı.Nükleer güçle çalışan uçak gemisi USS Abraham Lincoln bu hafta başında Ortadoğu’ya ulaşırken bölgeye gönderildiğinde USS Theodore Roosevelt'in yerini alacağı bildirilmişti.Ancak ABD ordusu daha sonra uçak gemisinin halihazırda orada bulunan uçak gemisi grubunun “yeteneklerini tamamlayacağına” vurgu yaptığı açıklamasında, iki geminin de bölgede konuşlanacağı ifadelerini kullandı.Savunma Bakanı Lloyd Austin, F-35C avcı uçaklarıyla donatılmış ‘USS Abraham Lincoln’ uçak gemisi görev grubuna, ‘USS Theodore Roosevelt’ uçak gemisi görev grubunca halihazırda sağlanan görevlere ek olarak, Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına geçişini hızlandırması emrini vermişti.Austin, ayrıca ‘USS Georgia’ denizaltısını ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına ait bölgeye gönderdiğini ifade etmişti.Pentagon Şefi Austin ile sabah saatlerinde görüşen Gallant, İsrail'e yönelik "yakın bir tehdidi önlemek için" Lübnan'a saldırı başlattıklarını ifade etmişti..

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/abd-ordusu-duyurdu-abraham-lincoln-ucak-gemisi-ortadoguda-1087124542.html

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