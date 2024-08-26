https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/2024-andrey-stenin-uluslararasi-fotograf-yarismasinin-en-iyileri-eylulde-aciklanacak-1087260182.html

2024 Andrey Stenin Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nın en iyileri Eylül’de açıklanacak

2024 Andrey Stenin Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nın en iyileri Eylül’de açıklanacak

Sputnik Türkiye

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Andrey Stenin Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın Organizasyon Komitesi, yarışmada dereceye girenlerin adlarını 3 Eylül'de... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

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dünya

rusya

andrey stenin

fotoğraf yarışması

andrey stenin uluslararası fotoğraf yarışması

grand prix

bangladeş

ingiltere

ispanya

hindistan

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Moskova’nın Rusya Devlet Çağdaş Tarih Müzesi'nde düzenlenecek ödül töreninde, yarışmanın ana ödülü olan Grand Prix de bu yılki sahibine kavuşacak.Aralarında Türk fotoğrafçı Şebnem Coşkun'un da bulunduğu önceki yıllarda Grand Prix Ödülüne layık görülen fotoğrafçılardan oluşan uluslararası jüri, 36 ülkeden 2 binden fazla çalışma arasında dereceye girenleri seçti.Bangladeş, İngiltere, İspanya, Hindistan, İtalya, Çin, Myanmar, Rusya, Suriye ve Güney Afrika’dan 32 genç fotoğrafçı ödüle layık görüldü.Ödül töreni ile aynı zamanda yarışmayı kazanan fotoğrafların geleneksel sergi turu da başlatılmış olacak. Etiyopya, Sırbistan ve Arjantin'deki galeri mekanlarına uğrayacak olan uluslararası turun coğrafyası genişlemeye devam edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/2024-andrey-stenin-yarismasi-cevirimici-oylamada-suriyeli-foto-muhabirinin-calismasi-birinci-oldu-1086562365.html

rusya

bangladeş

ingiltere

ispanya

hindistan

italya

çin

myanmar

suriye

güney afrika

etiyopya

sırbistan

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