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2024 Andrey Stenin Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nın en iyileri Eylül’de açıklanacak
2024 Andrey Stenin Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nın en iyileri Eylül’de açıklanacak
Sputnik Türkiye
Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Andrey Stenin Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın Organizasyon Komitesi, yarışmada dereceye girenlerin adlarını 3 Eylül'de... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
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Moskova’nın Rusya Devlet Çağdaş Tarih Müzesi'nde düzenlenecek ödül töreninde, yarışmanın ana ödülü olan Grand Prix de bu yılki sahibine kavuşacak.Aralarında Türk fotoğrafçı Şebnem Coşkun'un da bulunduğu önceki yıllarda Grand Prix Ödülüne layık görülen fotoğrafçılardan oluşan uluslararası jüri, 36 ülkeden 2 binden fazla çalışma arasında dereceye girenleri seçti.Bangladeş, İngiltere, İspanya, Hindistan, İtalya, Çin, Myanmar, Rusya, Suriye ve Güney Afrika’dan 32 genç fotoğrafçı ödüle layık görüldü.Ödül töreni ile aynı zamanda yarışmayı kazanan fotoğrafların geleneksel sergi turu da başlatılmış olacak. Etiyopya, Sırbistan ve Arjantin'deki galeri mekanlarına uğrayacak olan uluslararası turun coğrafyası genişlemeye devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/2024-andrey-stenin-yarismasi-cevirimici-oylamada-suriyeli-foto-muhabirinin-calismasi-birinci-oldu-1086562365.html
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rusya, andrey stenin, fotoğraf yarışması, andrey stenin uluslararası fotoğraf yarışması, grand prix, bangladeş, ingiltere, ispanya, hindistan, italya, çin, myanmar, suriye, güney afrika, etiyopya, sırbistan, arjantin, türkiye

2024 Andrey Stenin Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nın en iyileri Eylül’de açıklanacak

10:19 26.08.2024 (güncellendi: 10:23 26.08.2024)
© Fotoğraf : Md Shamim Ul Islam/Stenincontest2024 Stenin Uluslararası Basın Fotoğraf Yarışması
2024 Stenin Uluslararası Basın Fotoğraf Yarışması - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2024
© Fotoğraf : Md Shamim Ul Islam/Stenincontest
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Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Andrey Stenin Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın Organizasyon Komitesi, yarışmada dereceye girenlerin adlarını 3 Eylül'de düzenlenecek bir törenle açıklayacak.
Moskova’nın Rusya Devlet Çağdaş Tarih Müzesi'nde düzenlenecek ödül töreninde, yarışmanın ana ödülü olan Grand Prix de bu yılki sahibine kavuşacak.
Aralarında Türk fotoğrafçı Şebnem Coşkun'un da bulunduğu önceki yıllarda Grand Prix Ödülüne layık görülen fotoğrafçılardan oluşan uluslararası jüri, 36 ülkeden 2 binden fazla çalışma arasında dereceye girenleri seçti.
Bangladeş, İngiltere, İspanya, Hindistan, İtalya, Çin, Myanmar, Rusya, Suriye ve Güney Afrika’dan 32 genç fotoğrafçı ödüle layık görüldü.
Ödül töreni ile aynı zamanda yarışmayı kazanan fotoğrafların geleneksel sergi turu da başlatılmış olacak. Etiyopya, Sırbistan ve Arjantin'deki galeri mekanlarına uğrayacak olan uluslararası turun coğrafyası genişlemeye devam edecek.
Andrey Stenin 2024 Internet Oylama Birinci Çalışma - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
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2024 Andrey Stenin Yarışması: Çevirimiçi oylamada Suriyeli foto muhabirinin çalışması birinci oldu
6 Ağustos, 21:59
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