https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/2024-andrey-stenin-yarismasi-cevirimici-oylamada-suriyeli-foto-muhabirinin-calismasi-birinci-oldu-1086562365.html

2024 Andrey Stenin Yarışması: Çevirimiçi oylamada Suriyeli foto muhabirinin çalışması birinci oldu

2024 Andrey Stenin Yarışması: Çevirimiçi oylamada Suriyeli foto muhabirinin çalışması birinci oldu

Sputnik Türkiye

Bu yıl 10. kez düzenlenen Andrey Stenin Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda Internet kullanıcılarının katıldığı çevirimiçi oylama temmuz ayının sonunda... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T21:59+0300

2024-08-06T21:59+0300

2024-08-06T21:59+0300

dünya

andrey stenin

andrey stenin basın fotoğrafçılığı yarışması

fotoğraf yarışması

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/06/1086562211_0:16:734:429_1920x0_80_0_0_d314cfb8a7af5f8e5bdcacf6e3358efd.png

Bu yıl 10. kez düzenlenen Andrey Stenin Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda http://stenincontest.ru Internet kullanıcılarının katıldığı çevirimiçi oylama işlemi temmuz ayının sonunda tamamlandı.Oylamada Suriyeli gazeteci Karam Al-Masri'nin ‘Sonsuz Trajedi’ adlı fotoğrafı birinci oldu. Al-Masri, çalışmasına ilişkin şunları anlattı:Internet kullanıcıları, yarışmanın kısa listesinin en iyi 5 çalışması arasında Rusya, Myanmar ve Bangladeş’ten muhabirlerin tekli ve seri fotoğrafları yer aldı.Çevrimiçi oylamada ikinci sırayı Myanmarlı Aung Chan Thar’ın ‘Zambak Çiçekleri’ adlı fotoğrafı aldı. Üçüncülüğü Bangladeş’ten Muhammad Shamim Ul Islam’ın ‘Kız Çocuğu ve Okyanus’ adlı fotoğraf çalışması alırken, dördüncü ve beşinci sırayı ise Rus foto muhabirleri Aleksandra Novitskaya (‘Zaman Penceresi’) ve Sergey Alekseyev’in (‘Dünyaya Işık’) çalışmaları paylaştı.Kısa listede yer alan ödül sahiplerinin isimleri ve büyük ödülün sahibi http://stenincontest.ru sitesinde eylül ayında açıklanacak.Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Ödülleri, Rusya Federasyonu UNESCO Komisyonu’nun himayesinde Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı tarafından düzenleniyor.Yarışmanın genel bilgi ortaklığını VGTRK (Tüm Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Yayıncılığı Şirketi) (Rusya), SMOTRIM çevrimiçi platformu (Rusya) ve Moskova 24 televizyon kanalı (Rusya) üstlendi.Yarışmanın uluslararası partnerleri arasında; (uluslararası) Sputnik haber ajansı ve radyosu, (uluslararası) RT televizyonu ve sitesi, Independent Media medya holdingi ve ANA haber ajansı (Güney Afrika Cumhuriyeti), Shanghai United Media Group (SUMG), China Daily gazetesi ve The Paper sitesi (Çin), Al Mayadeen televizyonu (Lübnan) gibi uluslararası medya kuruluşları yer alıyor.Yarışmaya destek veren sektör ortakları olarak Rusya Gazeteciler Birliği, YOung JOurnalists portalı, Russian Photo portalı, Photo-study.ru portalı (Rusya) öne çıkıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/2024-andrey-stenin-uluslararasi-basin-fotograf-yarismasinin-en-iyileri-secildi-1084966783.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

andrey stenin, andrey stenin basın fotoğrafçılığı yarışması, fotoğraf yarışması