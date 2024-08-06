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2024 Andrey Stenin Yarışması: Çevirimiçi oylamada Suriyeli foto muhabirinin çalışması birinci oldu
2024 Andrey Stenin Yarışması: Çevirimiçi oylamada Suriyeli foto muhabirinin çalışması birinci oldu
Sputnik Türkiye
Bu yıl 10. kez düzenlenen Andrey Stenin Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda Internet kullanıcılarının katıldığı çevirimiçi oylama temmuz ayının sonunda... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T21:59+0300
2024-08-06T21:59+0300
dünya
andrey stenin
andrey stenin basın fotoğrafçılığı yarışması
fotoğraf yarışması
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Bu yıl 10. kez düzenlenen Andrey Stenin Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda http://stenincontest.ru Internet kullanıcılarının katıldığı çevirimiçi oylama işlemi temmuz ayının sonunda tamamlandı.Oylamada Suriyeli gazeteci Karam Al-Masri'nin ‘Sonsuz Trajedi’ adlı fotoğrafı birinci oldu. Al-Masri, çalışmasına ilişkin şunları anlattı:Internet kullanıcıları, yarışmanın kısa listesinin en iyi 5 çalışması arasında Rusya, Myanmar ve Bangladeş’ten muhabirlerin tekli ve seri fotoğrafları yer aldı.Çevrimiçi oylamada ikinci sırayı Myanmarlı Aung Chan Thar’ın ‘Zambak Çiçekleri’ adlı fotoğrafı aldı. Üçüncülüğü Bangladeş’ten Muhammad Shamim Ul Islam’ın ‘Kız Çocuğu ve Okyanus’ adlı fotoğraf çalışması alırken, dördüncü ve beşinci sırayı ise Rus foto muhabirleri Aleksandra Novitskaya (‘Zaman Penceresi’) ve Sergey Alekseyev’in (‘Dünyaya Işık’) çalışmaları paylaştı.Kısa listede yer alan ödül sahiplerinin isimleri ve büyük ödülün sahibi http://stenincontest.ru sitesinde eylül ayında açıklanacak.Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Ödülleri, Rusya Federasyonu UNESCO Komisyonu’nun himayesinde Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı tarafından düzenleniyor.Yarışmanın genel bilgi ortaklığını VGTRK (Tüm Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Yayıncılığı Şirketi) (Rusya), SMOTRIM çevrimiçi platformu (Rusya) ve Moskova 24 televizyon kanalı (Rusya) üstlendi.Yarışmanın uluslararası partnerleri arasında; (uluslararası) Sputnik haber ajansı ve radyosu, (uluslararası) RT televizyonu ve sitesi, Independent Media medya holdingi ve ANA haber ajansı (Güney Afrika Cumhuriyeti), Shanghai United Media Group (SUMG), China Daily gazetesi ve The Paper sitesi (Çin), Al Mayadeen televizyonu (Lübnan) gibi uluslararası medya kuruluşları yer alıyor.Yarışmaya destek veren sektör ortakları olarak Rusya Gazeteciler Birliği, YOung JOurnalists portalı, Russian Photo portalı, Photo-study.ru portalı (Rusya) öne çıkıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/2024-andrey-stenin-uluslararasi-basin-fotograf-yarismasinin-en-iyileri-secildi-1084966783.html
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andrey stenin, andrey stenin basın fotoğrafçılığı yarışması, fotoğraf yarışması
andrey stenin, andrey stenin basın fotoğrafçılığı yarışması, fotoğraf yarışması

2024 Andrey Stenin Yarışması: Çevirimiçi oylamada Suriyeli foto muhabirinin çalışması birinci oldu

21:59 06.08.2024
Andrey Stenin 2024 Internet Oylama Birinci Çalışma
Andrey Stenin 2024 Internet Oylama Birinci Çalışma - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
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Bu yıl 10. kez düzenlenen Andrey Stenin Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda Internet kullanıcılarının katıldığı çevirimiçi oylama temmuz ayının sonunda tamamlandı. Oylamada Suriyeli gazeteci Karam Al-Masri'nin ‘Sonsuz Trajedi’ adlı fotoğrafı birinci oldu.
Bu yıl 10. kez düzenlenen Andrey Stenin Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda http://stenincontest.ru Internet kullanıcılarının katıldığı çevirimiçi oylama işlemi temmuz ayının sonunda tamamlandı.
Oylamada Suriyeli gazeteci Karam Al-Masri'nin ‘Sonsuz Trajedi’ adlı fotoğrafı birinci oldu. Al-Masri, çalışmasına ilişkin şunları anlattı:

Bir kadın, Cinderes’te meydana gelen korkunç depremin ardından yıkılan evinin ortasında durup yıkıntılara bakıyor. Suriyeliler sadece depremin değil, 12 yıldır süren iç savaşın da acısını çekti. Savaşın ulaşamadığı yerler bile yerle bir oldu.

Internet kullanıcıları, yarışmanın kısa listesinin en iyi 5 çalışması arasında Rusya, Myanmar ve Bangladeş’ten muhabirlerin tekli ve seri fotoğrafları yer aldı.
Çevrimiçi oylamada ikinci sırayı Myanmarlı Aung Chan Thar’ın ‘Zambak Çiçekleri’ adlı fotoğrafı aldı. Üçüncülüğü Bangladeş’ten Muhammad Shamim Ul Islam’ın ‘Kız Çocuğu ve Okyanus’ adlı fotoğraf çalışması alırken, dördüncü ve beşinci sırayı ise Rus foto muhabirleri Aleksandra Novitskaya (‘Zaman Penceresi’) ve Sergey Alekseyev’in (‘Dünyaya Işık’) çalışmaları paylaştı.
Kısa listede yer alan ödül sahiplerinin isimleri ve büyük ödülün sahibi http://stenincontest.ru sitesinde eylül ayında açıklanacak.
Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Ödülleri, Rusya Federasyonu UNESCO Komisyonu’nun himayesinde Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı tarafından düzenleniyor.
Yarışmanın genel bilgi ortaklığını VGTRK (Tüm Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Yayıncılığı Şirketi) (Rusya), SMOTRIM çevrimiçi platformu (Rusya) ve Moskova 24 televizyon kanalı (Rusya) üstlendi.
Yarışmanın uluslararası partnerleri arasında; (uluslararası) Sputnik haber ajansı ve radyosu, (uluslararası) RT televizyonu ve sitesi, Independent Media medya holdingi ve ANA haber ajansı (Güney Afrika Cumhuriyeti), Shanghai United Media Group (SUMG), China Daily gazetesi ve The Paper sitesi (Çin), Al Mayadeen televizyonu (Lübnan) gibi uluslararası medya kuruluşları yer alıyor.
Yarışmaya destek veren sektör ortakları olarak Rusya Gazeteciler Birliği, YOung JOurnalists portalı, Russian Photo portalı, Photo-study.ru portalı (Rusya) öne çıkıyor.
2024 Stenin Uluslararası Basın Fotoğraf Yarışması - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2024
MULTİMEDYA
2024 Andrey Stenin Uluslararası Basın Fotoğraf Yarışması'nın en iyileri seçildi
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