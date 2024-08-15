FBI baskınına uğrayan istihbaratçıdan 'Kursk' yorumu: 'NATO, Rusya topraklarına girdi'
© Sputnik / Russian Defense Ministry / Multimedya arşivine gidinThe crew of the Ka-52 Alligator helicopter carries out a combat mission to destroy Ukrainian Armed Forces units on the border with the Kursk region.
© Sputnik / Russian Defense Ministry/
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Ritter, ABD'li gazeteci Danny Haiphong'un YouTube kanalında katıldığı bir programda Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde yaşananları değerlendirdi.
Geçen hafta evinde Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından arama yapılan eski istihbaratçı Scott Ritter, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ne yönelik saldırılarını 'NATO ülkelerinin Rusya'ya girmesi' olarak niteledi.
Ritter, "Kursk'ta neler yaşandı? NATO, Rusya topraklarına girdi. NATO, Rusya topraklarına girdi..." yorumunu yaptı.
Ritter, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü silahlı faaliyetlerin, 2014 yılındaki devlet darbesinden sonra Kiev rejimi tarafından işlenen savaş suçlarına yanıt vermek olduğunu vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Ukraynalılar eliyle Rusya'yla savaştığını ve Kiev'in Batılı hamilerinin iradesini gerçekleştirdiğini belirtmişti.
Ritter, "Kursk'ta neler yaşandı? NATO, Rusya topraklarına girdi. NATO, Rusya topraklarına girdi..." yorumunu yaptı.
Ritter, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü silahlı faaliyetlerin, 2014 yılındaki devlet darbesinden sonra Kiev rejimi tarafından işlenen savaş suçlarına yanıt vermek olduğunu vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Ukraynalılar eliyle Rusya'yla savaştığını ve Kiev'in Batılı hamilerinin iradesini gerçekleştirdiğini belirtmişti.
FBI'ın Ritter'in evinde yaptığı arama
FBI, geçen hafta Ritter'in evinde arama yapmıştı. FBI, Sputnik'e aramanın federal bir soruşturma kapsamında yapıldığını belirtirken Ritter ise, istihbarat servislerinin aramayı ABD hükümetinin 'kendisinin yabancı ajan yasasını ihlal ettiğine dair çekinceleri' nedeniyle yaptığını ifade etmişti.
Telegram hesabından bir video yayınlayan Ritter, "Kolluk kuvvetlerinin sorularına bakınca, görünene göre onları en başta RT ve Sputnik'le ilişkilerim ya da özellikle RT ve Sputnik'ten talimatlar almam ve bunun karşılığında ödeme almam, yani Rus hükümetine çalışmam rahatsız ediyor" diyerek soruşturma kapsamındaki iddiaları ti'ye almıştı.
Telegram hesabından bir video yayınlayan Ritter, "Kolluk kuvvetlerinin sorularına bakınca, görünene göre onları en başta RT ve Sputnik'le ilişkilerim ya da özellikle RT ve Sputnik'ten talimatlar almam ve bunun karşılığında ödeme almam, yani Rus hükümetine çalışmam rahatsız ediyor" diyerek soruşturma kapsamındaki iddiaları ti'ye almıştı.
Ukrayna'nın Kursk saldırısı
6 Ağustos sabahı yaklaşık 1000 kişiden oluşan Ukraynalı güçler, Kursk Bölgesi'nin Suca kentinin bir bölümünü ele geçirme girişiminde bulunmuştu.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, Ukrayna ordusunun bölgenin derinlerine doğru ilerleyişinin durdurulduğunu, operasyonun düşmanın bozguna uğratılması ve devlet sınırına ulaşılmasıyla sona ereceğini vurgulamıştı.
Rusya Soruşturma Komitesi, sabotaj girişimi sonucunda sivillerin de hayatını kaybettiğini, ayrıca askerlerin yanı sıra onlarca Rus sivilin yaralandığını bildirmişti.
Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nde NATO ülkelerinin sağladığı ağır silah ve teçhizatı aktif olarak kullandığının altını çizmişti.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, Ukrayna ordusunun bölgenin derinlerine doğru ilerleyişinin durdurulduğunu, operasyonun düşmanın bozguna uğratılması ve devlet sınırına ulaşılmasıyla sona ereceğini vurgulamıştı.
Rusya Soruşturma Komitesi, sabotaj girişimi sonucunda sivillerin de hayatını kaybettiğini, ayrıca askerlerin yanı sıra onlarca Rus sivilin yaralandığını bildirmişti.
Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nde NATO ülkelerinin sağladığı ağır silah ve teçhizatı aktif olarak kullandığının altını çizmişti.