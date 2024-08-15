https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/fbi-baskinina-ugrayan-istihbaratcidan-kursk-yorumu-nato-rusya-topraklarina-girdi-1086865799.html

FBI baskınına uğrayan istihbaratçıdan 'Kursk' yorumu: 'NATO, Rusya topraklarına girdi'

FBI baskınına uğrayan istihbaratçıdan 'Kursk' yorumu: 'NATO, Rusya topraklarına girdi'

Sputnik Türkiye

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Ritter, ABD'li gazeteci Danny Haiphong'un YouTube kanalında katıldığı bir programda... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T10:08+0300

2024-08-15T10:08+0300

2024-08-15T10:08+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

rusya ordusu

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

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Geçen hafta evinde Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından arama yapılan eski istihbaratçı Scott Ritter, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ne yönelik saldırılarını 'NATO ülkelerinin Rusya'ya girmesi' olarak niteledi.Ritter, "Kursk'ta neler yaşandı? NATO, Rusya topraklarına girdi. NATO, Rusya topraklarına girdi..." yorumunu yaptı.Ritter, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü silahlı faaliyetlerin, 2014 yılındaki devlet darbesinden sonra Kiev rejimi tarafından işlenen savaş suçlarına yanıt vermek olduğunu vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Ukraynalılar eliyle Rusya'yla savaştığını ve Kiev'in Batılı hamilerinin iradesini gerçekleştirdiğini belirtmişti.FBI'ın Ritter'in evinde yaptığı aramaFBI, geçen hafta Ritter'in evinde arama yapmıştı. FBI, Sputnik'e aramanın federal bir soruşturma kapsamında yapıldığını belirtirken Ritter ise, istihbarat servislerinin aramayı ABD hükümetinin 'kendisinin yabancı ajan yasasını ihlal ettiğine dair çekinceleri' nedeniyle yaptığını ifade etmişti.Telegram hesabından bir video yayınlayan Ritter, "Kolluk kuvvetlerinin sorularına bakınca, görünene göre onları en başta RT ve Sputnik'le ilişkilerim ya da özellikle RT ve Sputnik'ten talimatlar almam ve bunun karşılığında ödeme almam, yani Rus hükümetine çalışmam rahatsız ediyor" diyerek soruşturma kapsamındaki iddiaları ti'ye almıştı.Ukrayna'nın Kursk saldırısı6 Ağustos sabahı yaklaşık 1000 kişiden oluşan Ukraynalı güçler, Kursk Bölgesi'nin Suca kentinin bir bölümünü ele geçirme girişiminde bulunmuştu.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, Ukrayna ordusunun bölgenin derinlerine doğru ilerleyişinin durdurulduğunu, operasyonun düşmanın bozguna uğratılması ve devlet sınırına ulaşılmasıyla sona ereceğini vurgulamıştı.Rusya Soruşturma Komitesi, sabotaj girişimi sonucunda sivillerin de hayatını kaybettiğini, ayrıca askerlerin yanı sıra onlarca Rus sivilin yaralandığını bildirmişti.Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nde NATO ülkelerinin sağladığı ağır silah ve teçhizatı aktif olarak kullandığının altını çizmişti.

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