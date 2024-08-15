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Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bir araya geldi
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/fbi-baskinina-ugrayan-istihbaratcidan-kursk-yorumu-nato-rusya-topraklarina-girdi-1086865799.html
FBI baskınına uğrayan istihbaratçıdan 'Kursk' yorumu: 'NATO, Rusya topraklarına girdi'
FBI baskınına uğrayan istihbaratçıdan 'Kursk' yorumu: 'NATO, Rusya topraklarına girdi'
Sputnik Türkiye
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Ritter, ABD'li gazeteci Danny Haiphong'un YouTube kanalında katıldığı bir programda... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T10:08+0300
2024-08-15T10:08+0300
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rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
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Geçen hafta evinde Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından arama yapılan eski istihbaratçı Scott Ritter, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ne yönelik saldırılarını 'NATO ülkelerinin Rusya'ya girmesi' olarak niteledi.Ritter, "Kursk'ta neler yaşandı? NATO, Rusya topraklarına girdi. NATO, Rusya topraklarına girdi..." yorumunu yaptı.Ritter, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü silahlı faaliyetlerin, 2014 yılındaki devlet darbesinden sonra Kiev rejimi tarafından işlenen savaş suçlarına yanıt vermek olduğunu vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Ukraynalılar eliyle Rusya'yla savaştığını ve Kiev'in Batılı hamilerinin iradesini gerçekleştirdiğini belirtmişti.FBI'ın Ritter'in evinde yaptığı aramaFBI, geçen hafta Ritter'in evinde arama yapmıştı. FBI, Sputnik'e aramanın federal bir soruşturma kapsamında yapıldığını belirtirken Ritter ise, istihbarat servislerinin aramayı ABD hükümetinin 'kendisinin yabancı ajan yasasını ihlal ettiğine dair çekinceleri' nedeniyle yaptığını ifade etmişti.Telegram hesabından bir video yayınlayan Ritter, "Kolluk kuvvetlerinin sorularına bakınca, görünene göre onları en başta RT ve Sputnik'le ilişkilerim ya da özellikle RT ve Sputnik'ten talimatlar almam ve bunun karşılığında ödeme almam, yani Rus hükümetine çalışmam rahatsız ediyor" diyerek soruşturma kapsamındaki iddiaları ti'ye almıştı.Ukrayna'nın Kursk saldırısı6 Ağustos sabahı yaklaşık 1000 kişiden oluşan Ukraynalı güçler, Kursk Bölgesi'nin Suca kentinin bir bölümünü ele geçirme girişiminde bulunmuştu.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, Ukrayna ordusunun bölgenin derinlerine doğru ilerleyişinin durdurulduğunu, operasyonun düşmanın bozguna uğratılması ve devlet sınırına ulaşılmasıyla sona ereceğini vurgulamıştı.Rusya Soruşturma Komitesi, sabotaj girişimi sonucunda sivillerin de hayatını kaybettiğini, ayrıca askerlerin yanı sıra onlarca Rus sivilin yaralandığını bildirmişti.Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nde NATO ülkelerinin sağladığı ağır silah ve teçhizatı aktif olarak kullandığının altını çizmişti.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, kursk, kursk bölgesi, nato, batı, batılı ülkeler

FBI baskınına uğrayan istihbaratçıdan 'Kursk' yorumu: 'NATO, Rusya topraklarına girdi'

10:08 15.08.2024
© Sputnik / Russian Defense Ministry / Multimedya arşivine gidinThe crew of the Ka-52 Alligator helicopter carries out a combat mission to destroy Ukrainian Armed Forces units on the border with the Kursk region.
The crew of the Ka-52 Alligator helicopter carries out a combat mission to destroy Ukrainian Armed Forces units on the border with the Kursk region. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© Sputnik / Russian Defense Ministry
/
Multimedya arşivine gidin
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Ritter, ABD'li gazeteci Danny Haiphong'un YouTube kanalında katıldığı bir programda Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde yaşananları değerlendirdi.
Geçen hafta evinde Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından arama yapılan eski istihbaratçı Scott Ritter, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ne yönelik saldırılarını 'NATO ülkelerinin Rusya'ya girmesi' olarak niteledi.

Ritter, "Kursk'ta neler yaşandı? NATO, Rusya topraklarına girdi. NATO, Rusya topraklarına girdi..." yorumunu yaptı.

Ritter, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü silahlı faaliyetlerin, 2014 yılındaki devlet darbesinden sonra Kiev rejimi tarafından işlenen savaş suçlarına yanıt vermek olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Ukraynalılar eliyle Rusya'yla savaştığını ve Kiev'in Batılı hamilerinin iradesini gerçekleştirdiğini belirtmişti.

FBI'ın Ritter'in evinde yaptığı arama

FBI, geçen hafta Ritter'in evinde arama yapmıştı. FBI, Sputnik'e aramanın federal bir soruşturma kapsamında yapıldığını belirtirken Ritter ise, istihbarat servislerinin aramayı ABD hükümetinin 'kendisinin yabancı ajan yasasını ihlal ettiğine dair çekinceleri' nedeniyle yaptığını ifade etmişti.

Telegram hesabından bir video yayınlayan Ritter, "Kolluk kuvvetlerinin sorularına bakınca, görünene göre onları en başta RT ve Sputnik'le ilişkilerim ya da özellikle RT ve Sputnik'ten talimatlar almam ve bunun karşılığında ödeme almam, yani Rus hükümetine çalışmam rahatsız ediyor" diyerek soruşturma kapsamındaki iddiaları ti'ye almıştı.

Ukrayna'nın Kursk saldırısı

6 Ağustos sabahı yaklaşık 1000 kişiden oluşan Ukraynalı güçler, Kursk Bölgesi'nin Suca kentinin bir bölümünü ele geçirme girişiminde bulunmuştu.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, Ukrayna ordusunun bölgenin derinlerine doğru ilerleyişinin durdurulduğunu, operasyonun düşmanın bozguna uğratılması ve devlet sınırına ulaşılmasıyla sona ereceğini vurgulamıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi, sabotaj girişimi sonucunda sivillerin de hayatını kaybettiğini, ayrıca askerlerin yanı sıra onlarca Rus sivilin yaralandığını bildirmişti.

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nde NATO ülkelerinin sağladığı ağır silah ve teçhizatı aktif olarak kullandığının altını çizmişti.
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