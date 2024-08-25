https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/ukrayna-ordusu-belgorodun-rakitnoye-koyunu-vurdu-bes-kisi-hayatini-kaybetti-12-kisi-yarali-1087235936.html
Ukrayna ordusu Belgorod’un Rakitnoye köyünü vurdu: Beş kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralı
Ukrayna ordusu Belgorod’un Rakitnoye köyünü vurdu: Beş kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralı
Sputnik Türkiye
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun dün gece bölgedeki Rakitnoye köyünü bombaladığını, saldırı sonucunda beş sivilin hayatını kaybettiğini... 25.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-25T10:57+0300
2024-08-25T10:57+0300
2024-08-25T10:57+0300
ukrayna krizi
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ukrayna silahlı kuvvetleri
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vyaçeslav gladkov
saldırı
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Telegram kanalından açıklama yapan Vali Gladkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece Rakitnoye köyüne terör saldırısı düzenlediğini ifade etti.“Ukrayna Silahlı Kuvvetleri dün gece yarısı Rakitnoye köyüne acımasızca terör saldırısı düzenledi. Ne yazık ki düşman bombardımanı beş sivilin hayatına mal oldu” denilen açıklamada, 3’ü reşit yaşta olmayan 12 kişinin ise saldırı sırasında yaralanarak hastaneye kaldırıldığı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/ukrayna-ordusu-zaporojye-ngsye-saldirdi-1086738555.html
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ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, belgorod, vyaçeslav gladkov, saldırı
ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, belgorod, vyaçeslav gladkov, saldırı
Ukrayna ordusu Belgorod’un Rakitnoye köyünü vurdu: Beş kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralı
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun dün gece bölgedeki Rakitnoye köyünü bombaladığını, saldırı sonucunda beş sivilin hayatını kaybettiğini, 3’ü reşit yaşta olmayan 12 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
Telegram kanalından açıklama yapan Vali Gladkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece Rakitnoye köyüne terör saldırısı düzenlediğini ifade etti.
“Ukrayna Silahlı Kuvvetleri dün gece yarısı Rakitnoye köyüne acımasızca terör saldırısı düzenledi. Ne yazık ki düşman bombardımanı beş sivilin hayatına mal oldu” denilen açıklamada, 3’ü reşit yaşta olmayan 12 kişinin ise saldırı sırasında yaralanarak hastaneye kaldırıldığı vurgulandı.