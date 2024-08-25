https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/ukrayna-ordusu-belgorodun-rakitnoye-koyunu-vurdu-bes-kisi-hayatini-kaybetti-12-kisi-yarali-1087235936.html

Ukrayna ordusu Belgorod’un Rakitnoye köyünü vurdu: Beş kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralı

Ukrayna ordusu Belgorod’un Rakitnoye köyünü vurdu: Beş kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralı

Sputnik Türkiye

Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun dün gece bölgedeki Rakitnoye köyünü bombaladığını, saldırı sonucunda beş sivilin hayatını kaybettiğini... 25.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-25T10:57+0300

2024-08-25T10:57+0300

2024-08-25T10:57+0300

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

belgorod

vyaçeslav gladkov

saldırı

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Telegram kanalından açıklama yapan Vali Gladkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece Rakitnoye köyüne terör saldırısı düzenlediğini ifade etti.“Ukrayna Silahlı Kuvvetleri dün gece yarısı Rakitnoye köyüne acımasızca terör saldırısı düzenledi. Ne yazık ki düşman bombardımanı beş sivilin hayatına mal oldu” denilen açıklamada, 3’ü reşit yaşta olmayan 12 kişinin ise saldırı sırasında yaralanarak hastaneye kaldırıldığı vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/ukrayna-ordusu-zaporojye-ngsye-saldirdi-1086738555.html

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ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, belgorod, vyaçeslav gladkov, saldırı