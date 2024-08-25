https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/seyhan-baraj-golunde-kuraklik-sandalla-gidilen-adaya-yuruyerek-ulastilar-1087234518.html

Seyhan Baraj Gölü'nde kuraklık: Sandalla gidilen adaya yürüyerek ulaştılar

Seyhan Baraj Gölü'nde kuraklık: Sandalla gidilen adaya yürüyerek ulaştılar

Sputnik Türkiye

Kıyıdan 500 metre çekilen su seviyesi nedeniyle Seyhan Baraj Gölü'nün ortasında bulunan ve normalde sandallarla gidilen adaya gitmek isteyenler yürüyerek... 25.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-25T10:36+0300

2024-08-25T10:36+0300

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kuraklık

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Türkiye'nin tarım açısından önemli kenti Adana'da kuraklık artıyor. Geçen hafta yağış almayan bölgede Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği tarafından çiftçilere güzlük ekim yapmamaları yönünde resmi bir uyarı yapıldı. Bu hafta ise hem Seyhan Baraj Gölü'nde sular yaklaşık 500 metre çekildi. Seyhan Baraj Gölü'nde kuraklık sonrası gölün ortasındaki Sevgi Adası'na bağlantı sağlayan yol da ortaya çıktı.Normalde sandallarla gidilen adaya bu kez yürüyerek ulaşım sağlandı. Adaya yürüyen Ali Kalaycı “Motosikletle adaya gidemedik ama yürüdük" dedi.Uyarılara rağmen otomobiliyle adaya gitmeye çalışan bir ziyaretçinin ise otomobili bataklığa saplandı. Otomobil çekici yardımıyla bataklıktan kurtarıldı. Akay Alper her gün birçok kişinin bataklığa saplandığını şöyle anlattı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/resmi-gazetede-yayimlandi-15-safkan-elit-arap-kosu-tayi-satilacak-1087233353.html

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seyhan, göl, kuraklık, su