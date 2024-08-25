Seyhan Baraj Gölü'nde kuraklık: Sandalla gidilen adaya yürüyerek ulaştılar
10:36 25.08.2024 (güncellendi: 10:39 25.08.2024)
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ-AW273932Seyhan Baraj Gölü'nde su seviyesi kıyıdan 500 metre çekildi
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ-AW273932
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Kıyıdan 500 metre çekilen su seviyesi nedeniyle Seyhan Baraj Gölü'nün ortasında bulunan ve normalde sandallarla gidilen adaya gitmek isteyenler yürüyerek ulaştı. otomobil ya da motosikletle adaya ulaşmaya çalışanlarsa bataklıkta saplanıp kaldı.
Türkiye'nin tarım açısından önemli kenti Adana'da kuraklık artıyor. Geçen hafta yağış almayan bölgede Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği tarafından çiftçilere güzlük ekim yapmamaları yönünde resmi bir uyarı yapıldı. Bu hafta ise hem Seyhan Baraj Gölü'nde sular yaklaşık 500 metre çekildi.
Seyhan Baraj Gölü'nde kuraklık sonrası gölün ortasındaki Sevgi Adası'na bağlantı sağlayan yol da ortaya çıktı.
Seyhan Baraj Gölü'nde kuraklık sonrası gölün ortasındaki Sevgi Adası'na bağlantı sağlayan yol da ortaya çıktı.
Normalde sandallarla gidilen adaya bu kez yürüyerek ulaşım sağlandı. Adaya yürüyen Ali Kalaycı “Motosikletle adaya gidemedik ama yürüdük" dedi.
Uyarılara rağmen otomobiliyle adaya gitmeye çalışan bir ziyaretçinin ise otomobili bataklığa saplandı. Otomobil çekici yardımıyla bataklıktan kurtarıldı.
Akay Alper her gün birçok kişinin bataklığa saplandığını şöyle anlattı:
“İnsanlar burada uyarıları dinlemiyor. Normal artlarda buraya giriş yasak. Yaz aylarında kuraklık nedeniyle sular çekiliyor. Buraya araçlarıyla insanlar gelmesin. Yürüyerek gitsinler. Biz gelenleri uyarıyoruz ama kimse dinlemiyor.”
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ-AW273932Seyhan Baraj Gölü'nde su seviyesi kıyıdan 500 metre çekildi
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© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ-AW273932
Seyhan Baraj Gölü'nde su seviyesi kıyıdan 500 metre çekildi
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ-AW273932Seyhan Baraj Gölü'nde su seviyesi kıyıdan 500 metre çekildi
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© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ-AW273932
Seyhan Baraj Gölü'nde su seviyesi kıyıdan 500 metre çekildi
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ-AW273932Seyhan Baraj Gölü'nde su seviyesi kıyıdan 500 metre çekildi
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© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ-AW273932
Seyhan Baraj Gölü'nde su seviyesi kıyıdan 500 metre çekildi
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ-AW273932Seyhan Baraj Gölü'nde su seviyesi kıyıdan 500 metre çekildi
4/4
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ-AW273932
Seyhan Baraj Gölü'nde su seviyesi kıyıdan 500 metre çekildi
1/4
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ-AW273932
Seyhan Baraj Gölü'nde su seviyesi kıyıdan 500 metre çekildi
2/4
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ-AW273932
Seyhan Baraj Gölü'nde su seviyesi kıyıdan 500 metre çekildi
3/4
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ-AW273932
Seyhan Baraj Gölü'nde su seviyesi kıyıdan 500 metre çekildi
4/4
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ-AW273932
Seyhan Baraj Gölü'nde su seviyesi kıyıdan 500 metre çekildi