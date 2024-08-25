https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/resmi-gazetede-yayimlandi-15-safkan-elit-arap-kosu-tayi-satilacak-1087233353.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: 15 safkan elit Arap koşu tayı satılacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: 15 safkan elit Arap koşu tayı satılacak
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı İGEM tarafından 15 safkan elit Arap koşu tayının açık artırmayla satılacak. 25.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-25T09:22+0300
2024-08-25T09:22+0300
2024-08-25T09:22+0300
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi, 15 safkan elit Arap koşu tayının açık artırma usulüyle teker teker satışını yapacak.Ssatışına ilişkin ihale 24 Eylül'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak. Taylar teker teker satılacak.Geçici teminat tay başına 200 bin lira olarak belirlendi. İhale şartnamesine ise www.tigem.gov.tr adresinden ve işletmeden ulaşılabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/icisleri-bakani-acikladi-1-haftada-2-milyon-arac-denetlendi-450-bin-surucuye-cezai-islem-uygunlandi-1087232994.html
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at, açık artırma, resmi gazete, satış
at, açık artırma, resmi gazete, satış
Resmi Gazete'de yayımlandı: 15 safkan elit Arap koşu tayı satılacak
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı İGEM tarafından 15 safkan elit Arap koşu tayının açık artırmayla satılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi, 15 safkan elit Arap koşu tayının açık artırma usulüyle teker teker satışını yapacak.
Ssatışına ilişkin ihale 24 Eylül'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak. Taylar teker teker satılacak.
Geçici teminat tay başına 200 bin lira olarak belirlendi. İhale şartnamesine ise www.tigem.gov.tr adresinden ve işletmeden ulaşılabilecek.