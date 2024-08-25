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Sahilde dip akıntısı tehlikesi: 5 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Sahilde dip akıntısı tehlikesi: 5 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Bartın İnkumu sahilinde aynı anda 5 kişi boğulma tehlikesi yaşadı. Büyük panik yaşandığı sahilde, can kurtaranlar, 5 kişiyi de sağ salim sudan çıkarması ile... 25.08.2024, Sputnik Türkiye
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Bartın İnkumu sahilinde aynı anda 5 kişi boğulma tehlikesi yaşadı.Dalga ve dip akıntısı nedeniyle zorlanan bir kişi yardım çağrısında bulundu.Boğulan kişiyi kurtarmak isteyen 4 kişi de boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Olayı fark eden can kurtaranlar hemen müdahale etti. 5 kişi de sağ olarak sahile çıkarıldı.
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Sahilde dip akıntısı tehlikesi: 5 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

17:29 25.08.2024
© İHA / -AW274048Sahilde dip akıntısı tehlikesi: 5 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Sahilde dip akıntısı tehlikesi: 5 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2024
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Bartın İnkumu sahilinde aynı anda 5 kişi boğulma tehlikesi yaşadı. Büyük panik yaşandığı sahilde, can kurtaranlar, 5 kişiyi de sağ salim sudan çıkarması ile rahat nefes alındı.
Bartın İnkumu sahilinde aynı anda 5 kişi boğulma tehlikesi yaşadı.
Dalga ve dip akıntısı nedeniyle zorlanan bir kişi yardım çağrısında bulundu.
Boğulan kişiyi kurtarmak isteyen 4 kişi de boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Olayı fark eden can kurtaranlar hemen müdahale etti.
5 kişi de sağ olarak sahile çıkarıldı.
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