https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/sahilde-dip-akintisi-tehlikesi-5-kisi-bogulmaktan-son-anda-kurtarildi-1087242932.html
Sahilde dip akıntısı tehlikesi: 5 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Sahilde dip akıntısı tehlikesi: 5 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Bartın İnkumu sahilinde aynı anda 5 kişi boğulma tehlikesi yaşadı. Büyük panik yaşandığı sahilde, can kurtaranlar, 5 kişiyi de sağ salim sudan çıkarması ile... 25.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-25T17:29+0300
2024-08-25T17:29+0300
2024-08-25T17:29+0300
türkiye
deniz
bartın
inkumu
dip dalga
dalga
boğulma
cankurtaran
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Bartın İnkumu sahilinde aynı anda 5 kişi boğulma tehlikesi yaşadı.Dalga ve dip akıntısı nedeniyle zorlanan bir kişi yardım çağrısında bulundu.Boğulan kişiyi kurtarmak isteyen 4 kişi de boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Olayı fark eden can kurtaranlar hemen müdahale etti. 5 kişi de sağ olarak sahile çıkarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/bin-65-kisi-kurtarildi-9-il-icin-turuncu-ve-sari-kodlu-uyari-geldi-1087238619.html
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deniz, bartın, inkumu, dip dalga, dalga, boğulma, cankurtaran
deniz, bartın, inkumu, dip dalga, dalga, boğulma, cankurtaran
Sahilde dip akıntısı tehlikesi: 5 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Bartın İnkumu sahilinde aynı anda 5 kişi boğulma tehlikesi yaşadı. Büyük panik yaşandığı sahilde, can kurtaranlar, 5 kişiyi de sağ salim sudan çıkarması ile rahat nefes alındı.
Bartın İnkumu sahilinde aynı anda 5 kişi boğulma tehlikesi yaşadı.
Dalga ve dip akıntısı nedeniyle zorlanan bir kişi yardım çağrısında bulundu.
Boğulan kişiyi kurtarmak isteyen 4 kişi de boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Olayı fark eden can kurtaranlar hemen müdahale etti.
5 kişi de sağ olarak sahile çıkarıldı.