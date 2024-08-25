https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/sahilde-dip-akintisi-tehlikesi-5-kisi-bogulmaktan-son-anda-kurtarildi-1087242932.html

Sahilde dip akıntısı tehlikesi: 5 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Sahilde dip akıntısı tehlikesi: 5 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Bartın İnkumu sahilinde aynı anda 5 kişi boğulma tehlikesi yaşadı. Büyük panik yaşandığı sahilde, can kurtaranlar, 5 kişiyi de sağ salim sudan çıkarması ile... 25.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-25T17:29+0300

2024-08-25T17:29+0300

2024-08-25T17:29+0300

türkiye

deniz

bartın

inkumu

dip dalga

dalga

boğulma

cankurtaran

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Bartın İnkumu sahilinde aynı anda 5 kişi boğulma tehlikesi yaşadı.Dalga ve dip akıntısı nedeniyle zorlanan bir kişi yardım çağrısında bulundu.Boğulan kişiyi kurtarmak isteyen 4 kişi de boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Olayı fark eden can kurtaranlar hemen müdahale etti. 5 kişi de sağ olarak sahile çıkarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/bin-65-kisi-kurtarildi-9-il-icin-turuncu-ve-sari-kodlu-uyari-geldi-1087238619.html

türkiye

bartın

inkumu

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deniz, bartın, inkumu, dip dalga, dalga, boğulma, cankurtaran