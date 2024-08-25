https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/bin-65-kisi-kurtarildi-9-il-icin-turuncu-ve-sari-kodlu-uyari-geldi-1087238619.html
Bin 65 kişi kurtarıldı: 9 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı geldi
Bin 65 kişi kurtarıldı: 9 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı geldi
Sputnik Türkiye
AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda Samsun'a turuncu kodlu olmak üzere Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop... 25.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-25T13:35+0300
2024-08-25T13:35+0300
2024-08-25T13:37+0300
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meteoroloji genel müdürlüğü
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Samsun, Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat ve Amasya valiliklerine uyarı gönderdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Ağustos Pazar günü 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Söz konusu uyarı sonrası AFAD yaptığı açıklamada dikkatli olunmasını istedi.Valiliklerine gönderilen yazıda ‘Meteorolojik Uyarı’ başlığıyla ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbir alınması gerektiği vurgulandı.SMS ile uyarıAFAD’dan sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise Samsun için 'turuncu'; Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop ve Ordu için de 'sarı' meteorolojik uyarı verildiği belirtildi.SMS uyarısında da bulunulduğu belirtilen açıklamada şunlar ifade edildi:Mahsur kalan bin 65 kişi tahliye edildiAFAD, bazı illerde etkili olan yağışlar nedeniyle mahsur kalan bin 65 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.Açıklamada şunlar kaydedildi:Turuncu kod nedir?Turuncu kod 'hava durumunun tehlikeli' olduğu anlamına geliyor. Bu kod, "Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" uyarısını içeriyor.Sarı kod nedir?'Hava durumu potansiyel tehlikelidir' anlamını taşıyan sarı kod ile "Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı" uyarısı yapılıyor.
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Bin 65 kişi kurtarıldı: 9 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı geldi
13:35 25.08.2024 (güncellendi: 13:37 25.08.2024)
AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda Samsun'a turuncu kodlu olmak üzere Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop, Ordu için de sarı kodlu uyarıda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Samsun, Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat ve Amasya valiliklerine uyarı gönderdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Ağustos Pazar günü 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Söz konusu uyarı sonrası AFAD yaptığı açıklamada dikkatli olunmasını istedi.
Valiliklerine gönderilen yazıda ‘Meteorolojik Uyarı’ başlığıyla ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbir alınması gerektiği vurgulandı.
AFAD’dan sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise Samsun için 'turuncu'; Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop ve Ordu için de 'sarı' meteorolojik uyarı verildiği belirtildi.
SMS uyarısında da bulunulduğu belirtilen açıklamada şunlar ifade edildi:
1 ilimize Turuncu, 8 ilimize ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır. Sarı kod uyarısı verilen Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop, Ordu'da turuncu yağış uyarısı verilen Samsun ilimizde; Vatandaşlarımıza AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapılmıştır. Cami ve Belediye anons sistemleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma araçlarından gerekli uyarılar yapılmaktadır.
Mahsur kalan bin 65 kişi tahliye edildi
AFAD, bazı illerde etkili olan yağışlar nedeniyle mahsur kalan bin 65 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"AFAD, jandarma, emniyet, sağlık, itfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşları ile ortak yürütülen çalışmalar sonucunda mahsur kalan 1065 vatandaşımız kurtarılarak güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Tüm kurumlarımız teyakkuz halinde olup, gelişmeleri takip etmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."
Turuncu kod 'hava durumunun tehlikeli' olduğu anlamına geliyor. Bu kod, "Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" uyarısını içeriyor.
'Hava durumu potansiyel tehlikelidir' anlamını taşıyan sarı kod ile "Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı" uyarısı yapılıyor.