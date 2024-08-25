https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/bin-65-kisi-kurtarildi-9-il-icin-turuncu-ve-sari-kodlu-uyari-geldi-1087238619.html

Bin 65 kişi kurtarıldı: 9 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı geldi

Bin 65 kişi kurtarıldı: 9 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı geldi

Sputnik Türkiye

AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda Samsun'a turuncu kodlu olmak üzere Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop... 25.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-25T13:35+0300

2024-08-25T13:35+0300

2024-08-25T13:37+0300

türkiye

sarı kod

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uyarı

afad

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Samsun, Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat ve Amasya valiliklerine uyarı gönderdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Ağustos Pazar günü 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Söz konusu uyarı sonrası AFAD yaptığı açıklamada dikkatli olunmasını istedi.Valiliklerine gönderilen yazıda ‘Meteorolojik Uyarı’ başlığıyla ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbir alınması gerektiği vurgulandı.SMS ile uyarıAFAD’dan sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise Samsun için 'turuncu'; Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop ve Ordu için de 'sarı' meteorolojik uyarı verildiği belirtildi.SMS uyarısında da bulunulduğu belirtilen açıklamada şunlar ifade edildi:Mahsur kalan bin 65 kişi tahliye edildiAFAD, bazı illerde etkili olan yağışlar nedeniyle mahsur kalan bin 65 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.Açıklamada şunlar kaydedildi:Turuncu kod nedir?Turuncu kod 'hava durumunun tehlikeli' olduğu anlamına geliyor. Bu kod, "Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" uyarısını içeriyor.Sarı kod nedir?'Hava durumu potansiyel tehlikelidir' anlamını taşıyan sarı kod ile "Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı" uyarısı yapılıyor.

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