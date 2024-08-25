https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-birliklerinin-kursk-istikametindeki-saldiri-girisimleri-engellendi-1087237921.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna birliklerinin Kursk istikametindeki saldırı girişimleri engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna birliklerinin Kursk istikametindeki saldırı girişimleri engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birli,klerinin Kursk istikametinde bir dizi saldırı girişiminin engellendiğini, Ukrayna ordusunun son bir günde 300’ün... 25.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-25T12:52+0300

2024-08-25T12:52+0300

2024-08-25T13:52+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna silahlı oluşumlarının Kursk istikametinde bir dizi saldırı girişiminin engellendiğini, Ukrayna ordusunun son bir günde 300’ün üzerinde asker ve 14 zırhlı aracını kaybettiği belirtildi.Donbass ve Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri de paylaşan bakanlığın raporuna göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri son bir günde 1.900’ün üzerinde asker kaybetti.Kuzey Askeri Grubu birlikleri, düşman oluşumlarının Sumi ve Harkov bölgelerinde insan gücü ve teçhizatını vurdu. Çatışmalarda 130’a yakın Ukraynalı asker, bir zırhlı personel taşıyıcısı, bir zırhlı muharebe aracı ve dört D-30 obüsü etkisiz hale getirildi.Batı Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatları ve mevzileri ele geçirdi. Karşı saldırıları beş kez püskürtülen Ukrayna birlikleri 510’un üzerinde asker, bir Kozak zırhlı muharebe aracı, dpkuz otomobil ve topçu düellolarında birçok askeri teçhizatı kaybetti.Güney Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna ordusu 630 kadar asker, bir ABD yapımı Abrams tankı, bir zırhlı muharebe aracı ve 17 otomobil, topçu mücadelesinde de çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Ayrıca 3 sahra tipi mühimmat deposu imha edildi.Merkez Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatları ve mevzileri ele geçirdi, DHC’de düşmanın yedi karşı saldırısını püskürttü. Çatışmalarda 500’ün üzerinde Ukraynalı asker ölü ya da yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Düşmana ait 2 tank, 9 otomobil ve çeşitli askeri teçhizat imha edildi.Doğu Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi, DHC ve Zaporojye’de düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. İki karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 130 kadar asker, bir zırhlı piyade aracı ve 5 otomobil, ayrıca Fransa yapımı bir Caesar kundağı motorlu top ve iki Bukovel-AD elektronik harp sistemi kaybetti.Dinyeper Askeri Grubu birlikleri, Zaporojye ve Herson bölgelerinde yer aldıkları çatışmalarda 60’a yakın Ukraynalı askeri, 5 otomobili ve çok sayıda askeri teçhizatı etkisiz hale getirdi. Bir sahra tipi mühimmat deposu imha edildi.Rapora göre Rus Silahlı Kuvvetleri, yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktasını vurdu, Ukrayna güçlerine ait sekiz HIMARS füzesi 41 insansız hava aracı düşürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/rus-ordusundan-avdeyevka-istikametinde-basarili-operasyon-ukrayna-100-asker-kaybetti-1084077096.html

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