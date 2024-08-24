https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/zelenskiy-ukrayna-ortodoks-kilisesini-yasaklayan-karari-imzaladi-1087213107.html
Zelenskiy, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ni yasaklayan kararı imzaladı
Zelenskiy, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ni yasaklayan kararı imzaladı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, ülkede Rusya bağlantılı dini kuruluşların faaliyetini yasaklayan kararı imzaladı. Yasak, Moskova Patrikhanesine... 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T12:17+0300
2024-08-24T12:17+0300
2024-08-24T12:20+0300
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rada
ukrayna ortodoks kilisesi
yasak
karar
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rusya
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Ukrayna parlamentosu Rada'nın yaptığı açıklamada, ülkede Rusya bağlantılı dini kuruluşların faaliyetini yasaklayan kararın Zelenskiy tarafından imzalandığı bildirildi.Rada, 20 Ağustos Salı günü, ülkedeki en büyük Hristiyan topluluğunu temsil eden Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ni hedef alan tasarıyı kabul etmişti.Ukraynalı milletvekili Yaroslav Jeleznyak, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne “Rus Ortodoks Kilisesi ile tüm ilişiği kesmesi” için 9 ay süre verildiğini açıkladı. Yasa, yayınlandıktan 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Ukrayna Genel Kiliseler ve Dini Kuruluşlar Konseyi, tasarıya destek verdi.Ukrayna yönetimi, Moskova Patrikhanesi’ne bağlı faaliyet gösteren ve ülkenin en büyük Hıristiyan topluluğunu temsil eden Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik ülke tarihinin en büyük baskısını uyguluyor. Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki yerel yetkililer, Rusya ile olan bağları gerekçe göstererek Kilise’nin faaliyetlerini yasaklayan kararlar alıyor. Ukrayna Güvenlik Konseyi, kiliseye bağlı din adamlarına karşı soruşturmalar açıyor, “casusluk karşıtı etkinlikler” bahanesiyle din adamlarının evlerine, kilise ve manastırlara baskınlar gerçekleştiriyor. Bazı din adamları mahkeme kararıyla tutuklanırken el konulan kilise sayısı giderek artıyor, kilise cemaati de fiziksel şiddete maruz kalıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/rusyada-gizli-arsivler-aciliyor-ingiltere-ve-fransanin-sovyetlere-saldiri-plani-gun-isigina-1087210069.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, rada, ukrayna ortodoks kilisesi, yasak, karar, imza, rusya, rus ortodoks kilisesi, moskova patrikhanesi, casusluk
ukrayna, vladimir zelenskiy, rada, ukrayna ortodoks kilisesi, yasak, karar, imza, rusya, rus ortodoks kilisesi, moskova patrikhanesi, casusluk
Zelenskiy, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ni yasaklayan kararı imzaladı
12:17 24.08.2024 (güncellendi: 12:20 24.08.2024)
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, ülkede Rusya bağlantılı dini kuruluşların faaliyetini yasaklayan kararı imzaladı. Yasak, Moskova Patrikhanesine bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ni hedef alıyor.
Ukrayna parlamentosu Rada'nın yaptığı açıklamada, ülkede Rusya bağlantılı dini kuruluşların faaliyetini yasaklayan kararın Zelenskiy tarafından imzalandığı bildirildi.
Rada, 20 Ağustos Salı günü, ülkedeki en büyük Hristiyan topluluğunu temsil eden Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ni hedef alan tasarıyı kabul etmişti.
Ukraynalı milletvekili Yaroslav Jeleznyak, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne “Rus Ortodoks Kilisesi ile tüm ilişiği kesmesi” için 9 ay süre verildiğini açıkladı. Yasa, yayınlandıktan 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Ukrayna Genel Kiliseler ve Dini Kuruluşlar Konseyi, tasarıya destek verdi.
Ukrayna yönetimi, Moskova Patrikhanesi’ne bağlı faaliyet gösteren ve ülkenin en büyük Hıristiyan topluluğunu temsil eden Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik ülke tarihinin en büyük baskısını uyguluyor. Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki yerel yetkililer, Rusya ile olan bağları gerekçe göstererek Kilise’nin faaliyetlerini yasaklayan kararlar alıyor. Ukrayna Güvenlik Konseyi, kiliseye bağlı din adamlarına karşı soruşturmalar açıyor, “casusluk karşıtı etkinlikler” bahanesiyle din adamlarının evlerine, kilise ve manastırlara baskınlar gerçekleştiriyor. Bazı din adamları mahkeme kararıyla tutuklanırken el konulan kilise sayısı giderek artıyor, kilise cemaati de fiziksel şiddete maruz kalıyor.