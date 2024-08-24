https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/zelenskiy-ukrayna-ortodoks-kilisesini-yasaklayan-karari-imzaladi-1087213107.html

Zelenskiy, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ni yasaklayan kararı imzaladı

Zelenskiy, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ni yasaklayan kararı imzaladı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, ülkede Rusya bağlantılı dini kuruluşların faaliyetini yasaklayan kararı imzaladı. Yasak, Moskova Patrikhanesine... 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T12:17+0300

2024-08-24T12:17+0300

2024-08-24T12:20+0300

ukrayna krizi

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vladimir zelenskiy

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rus ortodoks kilisesi

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Ukrayna parlamentosu Rada'nın yaptığı açıklamada, ülkede Rusya bağlantılı dini kuruluşların faaliyetini yasaklayan kararın Zelenskiy tarafından imzalandığı bildirildi.Rada, 20 Ağustos Salı günü, ülkedeki en büyük Hristiyan topluluğunu temsil eden Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ni hedef alan tasarıyı kabul etmişti.Ukraynalı milletvekili Yaroslav Jeleznyak, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne “Rus Ortodoks Kilisesi ile tüm ilişiği kesmesi” için 9 ay süre verildiğini açıkladı. Yasa, yayınlandıktan 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Ukrayna Genel Kiliseler ve Dini Kuruluşlar Konseyi, tasarıya destek verdi.Ukrayna yönetimi, Moskova Patrikhanesi’ne bağlı faaliyet gösteren ve ülkenin en büyük Hıristiyan topluluğunu temsil eden Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik ülke tarihinin en büyük baskısını uyguluyor. Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki yerel yetkililer, Rusya ile olan bağları gerekçe göstererek Kilise’nin faaliyetlerini yasaklayan kararlar alıyor. Ukrayna Güvenlik Konseyi, kiliseye bağlı din adamlarına karşı soruşturmalar açıyor, “casusluk karşıtı etkinlikler” bahanesiyle din adamlarının evlerine, kilise ve manastırlara baskınlar gerçekleştiriyor. Bazı din adamları mahkeme kararıyla tutuklanırken el konulan kilise sayısı giderek artıyor, kilise cemaati de fiziksel şiddete maruz kalıyor.

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