https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/mitten-suriyede-bir-operasyon-daha-pkk-sozde-kurumlar-genel-sorumlusu-etkisiz-hale-getirildi--1087237769.html
MİT'ten Suriye'de bir operasyon daha: PKK sözde Kurumlar Genel Sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye'de bir operasyon daha: PKK sözde Kurumlar Genel Sorumlusu etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK Kurumlar sözde Genel Sorumlusu Tekin Guyi kod Abdülhamit Kapar, Suriye/Kamışlı’da gerçekleştirdiği operasyon ile etkisiz hale... 25.08.2024, Sputnik Türkiye
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PKK/KCK’nın Suriye’deki askeri kanadı YPG’de kritik roller üstlenen ve yeşil kategoride arananlar listesinde yer alan Abdülhamit Kapar, MİT’in hedefindeydi. 1992’de Şırnak/Uludere Taşdelen Jandarma Karakolu’na düzenlenen, 26 erin şehit olduğu saldırıyı organize eden Kapar, yıllardır örgüt içinde etkin bir konumdaydı. 2021’de MİT’in Derik’te düzenlediği operasyondan sağ kurtulan Kapar, izini kaybettirmeye çalışsa da, sonunda MİT tarafından etkisiz hale getirildi.PKK/KCK’nın Suriye’deki Askeri Kanadı YPG bünyesinde yer alan Maliye Birimi, Lojistik Birimi, Enternasyoneller Taburu, Kurye Birimi, Sanayi Birimi, Hapishaneler ve Tünel İnşaatı gibi tüm kurumların bağlı olduğu Tekin Guyi kod Abdülhamit KAPAR, PKK/YPG’nin Suriye’deki en önemli sözde sorumlularındandı.
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pkk, suriye
MİT'ten Suriye'de bir operasyon daha: PKK sözde Kurumlar Genel Sorumlusu etkisiz hale getirildi
12:22 25.08.2024 (güncellendi: 12:41 25.08.2024)
Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK Kurumlar sözde Genel Sorumlusu Tekin Guyi kod Abdülhamit Kapar, Suriye/Kamışlı’da gerçekleştirdiği operasyon ile etkisiz hale getirdi.
PKK/KCK’nın Suriye’deki askeri kanadı YPG’de kritik roller üstlenen ve yeşil kategoride arananlar listesinde yer alan Abdülhamit Kapar, MİT’in hedefindeydi.
1992’de Şırnak/Uludere Taşdelen Jandarma Karakolu’na düzenlenen, 26 erin şehit olduğu saldırıyı organize eden Kapar, yıllardır örgüt içinde etkin bir konumdaydı.
2021’de MİT’in Derik’te düzenlediği operasyondan sağ kurtulan Kapar, izini kaybettirmeye çalışsa da, sonunda MİT tarafından etkisiz hale getirildi.
PKK/KCK’nın Suriye’deki Askeri Kanadı YPG bünyesinde yer alan Maliye Birimi, Lojistik Birimi, Enternasyoneller Taburu, Kurye Birimi, Sanayi Birimi, Hapishaneler ve Tünel İnşaatı gibi tüm kurumların bağlı olduğu Tekin Guyi kod Abdülhamit KAPAR, PKK/YPG’nin Suriye’deki en önemli sözde sorumlularındandı.