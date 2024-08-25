https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/mitten-suriyede-bir-operasyon-daha-pkk-sozde-kurumlar-genel-sorumlusu-etkisiz-hale-getirildi--1087237769.html

MİT'ten Suriye'de bir operasyon daha: PKK sözde Kurumlar Genel Sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT'ten Suriye'de bir operasyon daha: PKK sözde Kurumlar Genel Sorumlusu etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK Kurumlar sözde Genel Sorumlusu Tekin Guyi kod Abdülhamit Kapar, Suriye/Kamışlı’da gerçekleştirdiği operasyon ile etkisiz hale... 25.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-25T12:22+0300

2024-08-25T12:22+0300

2024-08-25T12:41+0300

türkiye

pkk

suriye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/08/1082583377_0:16:780:455_1920x0_80_0_0_a2bb807166f8472e2f02f9dd95f73dd4.png

PKK/KCK’nın Suriye’deki askeri kanadı YPG’de kritik roller üstlenen ve yeşil kategoride arananlar listesinde yer alan Abdülhamit Kapar, MİT’in hedefindeydi. 1992’de Şırnak/Uludere Taşdelen Jandarma Karakolu’na düzenlenen, 26 erin şehit olduğu saldırıyı organize eden Kapar, yıllardır örgüt içinde etkin bir konumdaydı. 2021’de MİT’in Derik’te düzenlediği operasyondan sağ kurtulan Kapar, izini kaybettirmeye çalışsa da, sonunda MİT tarafından etkisiz hale getirildi.PKK/KCK’nın Suriye’deki Askeri Kanadı YPG bünyesinde yer alan Maliye Birimi, Lojistik Birimi, Enternasyoneller Taburu, Kurye Birimi, Sanayi Birimi, Hapishaneler ve Tünel İnşaatı gibi tüm kurumların bağlı olduğu Tekin Guyi kod Abdülhamit KAPAR, PKK/YPG’nin Suriye’deki en önemli sözde sorumlularındandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/hizbullah-israile-fuze-yagdirdi-netanyahu-savas-kabinesini-toplayip-ozel-savunma-hali-ilan-etti--1087231369.html

türkiye

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pkk, suriye