https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/hizbullah-israile-fuze-yagdirdi-netanyahu-savas-kabinesini-toplayip-ozel-savunma-hali-ilan-etti--1087231369.html
Hizbullah İsrail'e füze yağdırdı: Netanyahu savaş kabinesini toplayıp 'özel savunma hali' ilan etti
Hizbullah İsrail'e füze yağdırdı: Netanyahu savaş kabinesini toplayıp 'özel savunma hali' ilan etti
Sputnik Türkiye
Hizbullah, İsrail'in Fuat Şükrü'nün suikasta uğramasının intikamını alma amacıyla İsrail'e 300'den fazla füze ile saldırı gerçekleştirdi. 25.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-25T07:34+0300
2024-08-25T07:34+0300
2024-08-25T07:39+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil-filistin sorunu
israil parlamentosu (knesset)
israil ordusu
hizbullah
hizbullah lideri hasan nasrallah
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Cumartesiyi Pazar'a bağlayan gecede Hizbullah, son dönemdeki en büyük saldırılarından birini gerçekleştirerek Tel Aviv'e 300'den fazla füze ile saldırdı. Saldırılar ile Hizbullah 10 ila 40 askeri yeri vurduğunu açıklarken, savaş kabinesini toplayan İsrail, '48 saat boyunca özel durum hali ilan etmiş', gereken yanıtın verileceğini aktarmıştı. Tel Aviv Havalimanı'nın da geçici süreyle kapatılmıştı. Açık kaynaklardan görülen videolara göre, İsrail, Hizbullah'a cevap olarak 7 Ekim'den itibaren yapılan en büyük hava saldırılarından birini gerçekleştirdi. ABD hemen açıklama yaptıABD Savunma Bakanlığı, saldırı ardından hemen bir açıklama yaparak 'İsrail'i savunacağız. İsrail'in savunmasına bağlıyız' diye paylaşım yaptı. Bunun yanında İsrail ile Gazze arasında ateşkes görüşmeleri devam ediyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/devrim-muhafizlari-komutani-selamiden-iran-halkina-mesaj-yakinda-iyi-haberler-duyacaksiniz-1087230517.html
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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil-filistin sorunu, israil parlamentosu (knesset), israil ordusu, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil-filistin sorunu, israil parlamentosu (knesset), israil ordusu, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah
Hizbullah İsrail'e füze yağdırdı: Netanyahu savaş kabinesini toplayıp 'özel savunma hali' ilan etti
07:34 25.08.2024 (güncellendi: 07:39 25.08.2024)
Hizbullah, İsrail'in Fuat Şükrü'nün suikasta uğramasının intikamını alma amacıyla İsrail'e 300'den fazla füze ile saldırı gerçekleştirdi.
Cumartesiyi Pazar'a bağlayan gecede Hizbullah, son dönemdeki en büyük saldırılarından birini gerçekleştirerek Tel Aviv'e 300'den fazla füze ile saldırdı.
Saldırılar ile Hizbullah 10 ila 40 askeri yeri vurduğunu açıklarken, savaş kabinesini toplayan İsrail, '48 saat boyunca özel durum hali ilan etmiş', gereken yanıtın verileceğini aktarmıştı.
Tel Aviv Havalimanı'nın da geçici süreyle kapatılmıştı.
Açık kaynaklardan görülen videolara göre, İsrail, Hizbullah'a cevap olarak 7 Ekim'den itibaren yapılan en büyük hava saldırılarından birini gerçekleştirdi.
ABD Savunma Bakanlığı, saldırı ardından hemen bir açıklama yaparak 'İsrail'i savunacağız. İsrail'in savunmasına bağlıyız' diye paylaşım yaptı.
Bunun yanında İsrail ile Gazze arasında ateşkes görüşmeleri devam ediyordu.