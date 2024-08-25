https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/meteoroloji-yeni-haritayi-yayimladi-saganak-konusunda-uyardi-2-ilde-cok-kuvvetli-olacak-1087250109.html
Meteoroloji yeni haritayı yayımladı, sağanak konusunda uyardı: '2 ilde çok kuvvetli olacak'
Meteoroloji yeni haritayı yayımladı, sağanak konusunda uyardı: '2 ilde çok kuvvetli olacak'
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Raporda Pazartesi günü Türkiye'nin birçok bölgesinde yağmur beklendiği ifade edildi... 25.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-25T23:40+0300
2024-08-25T23:40+0300
2024-08-25T23:40+0300
türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Malatya ve Erzincan çevreleri, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, Tekirdağ'ın doğusu ile Balıkesir’in kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop, Samsun, Malatya ve Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Sağanak geliyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize ve Artvin çevrelerinde devam eden gök gürültülü sağanağın yer yer çok kuvvetli olacağı uyarısında bulundu.Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Rize ve Artvin çevrelerinde etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Ayrıca Sinop, Samsun, Malatya ve Kahramanmaraş'ın batısında sağanağın yer yer kuvvetli olması beklendiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/meteoroloji-duyurdu-istanbul-ve-bircok-ilde-saganak-yagis-gorulebilir-sicakliklar-azaliyor--1087231796.html
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Meteoroloji yeni haritayı yayımladı, sağanak konusunda uyardı: '2 ilde çok kuvvetli olacak'
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Raporda Pazartesi günü Türkiye'nin birçok bölgesinde yağmur beklendiği ifade edildi. Sinop, Samsun, Malatya ve Kahramanmaraş illerinde dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Malatya ve Erzincan çevreleri, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, Tekirdağ'ın doğusu ile Balıkesir’in kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Sinop, Samsun, Malatya ve Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize ve Artvin çevrelerinde devam eden gök gürültülü sağanağın yer yer çok kuvvetli olacağı uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Rize ve Artvin çevrelerinde etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Ayrıca Sinop, Samsun, Malatya ve Kahramanmaraş'ın batısında sağanağın yer yer kuvvetli olması beklendiği açıklandı.