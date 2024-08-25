https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/meteoroloji-duyurdu-istanbul-ve-bircok-ilde-saganak-yagis-gorulebilir-sicakliklar-azaliyor--1087231796.html

Meteoroloji duyurdu: İstanbul ve birçok ilde sağanak yağış görülebilir, sıcaklıklar azalıyor

Meteoroloji duyurdu: İstanbul ve birçok ilde sağanak yağış görülebilir, sıcaklıklar azalıyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Ağustos gününde Türkiye'nin birçok ilçesinde yağmur ve kuvvetli rüzgar görülebileceğini duyurdu. 25.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-25T08:15+0300

2024-08-25T08:15+0300

2024-08-25T09:21+0300

türkiye

yağmur

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meteoroloji

istanbul

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ankara

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 25 Ağustos hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin kuzey, iç ve güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İstanbul, Malatya ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Samsun’un doğusunda ise çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.Marmara’nın güneyi ve Kıyı Ege’de kuzeyli, doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.Marmara:• Edirne: Parçalı ve az bulutlu, 36°C• İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28°C• Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu, 33°C• Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, 32°CEge:• Afyonkarahisar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29°C• İzmir: Az bulutlu ve açık, 36°C• Manisa: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu, 37°C• Muğla: Az bulutlu ve açık, 34°CAkdeniz:• Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 34°C• Antalya: Parçalı ve az bulutlu, 35°C• Hatay: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 32°C• Isparta: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 32°Cİç Anadolu:• Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31°C• Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31°C• Konya: Parçalı ve çok bulutlu, 29°C• Yozgat: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27°CBatı Karadeniz:• Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29°C• Kastamonu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29°C• Sinop: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31°C• Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28°COrta ve Doğu Karadeniz:• Amasya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31°C• Artvin: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29°C• Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yerel kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor, 29°C• Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28°CDoğu Anadolu:• Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 30°C• Kars: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27°C• Malatya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 33°C• Van: Parçalı ve az bulutlu, 30°CGüneydoğu Anadolu:• Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 38°C• Gaziantep: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, 35°C• Siirt: Az bulutlu ve açık, 36°C• Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık, 37°C

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/meteoroloji-uyarmisti-karadeniz-ve-ic-anadolu-bolgesinde-asiri-yagis-sele-sebep-oldu-hayatini-1087231603.html

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