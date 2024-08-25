https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/kayseride-heyelanda-kaybolan-bir-kisinin-cansiz-bedenine-ulasildi-1087238021.html

Kayseri'de heyelanda kaybolan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri'de heyelanda kaybolan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Sputnik Türkiye

AFAD, Kayseri’de aşırı yağışlar sonrası meydana gelen heyelanda dere yatağında aracıyla sürüklenen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. 25.08.2024, Sputnik Türkiye

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kayseri’de heyelanda kaybolan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. AFAD tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/istanbulda-6-katli-otelde-yangin-cikti--1087238283.html

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