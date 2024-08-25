https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/kayseride-heyelanda-kaybolan-bir-kisinin-cansiz-bedenine-ulasildi-1087238021.html
Kayseri'de heyelanda kaybolan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Kayseri'de heyelanda kaybolan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Sputnik Türkiye
AFAD, Kayseri’de aşırı yağışlar sonrası meydana gelen heyelanda dere yatağında aracıyla sürüklenen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. 25.08.2024, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kayseri’de heyelanda kaybolan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. AFAD tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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kayseri, son dakika, heyelan
kayseri, son dakika, heyelan
Kayseri'de heyelanda kaybolan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
12:54 25.08.2024 (güncellendi: 13:08 25.08.2024)
AFAD, Kayseri’de aşırı yağışlar sonrası meydana gelen heyelanda dere yatağında aracıyla sürüklenen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kayseri’de heyelanda kaybolan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“24 Ağustos tarihinde Bünyan ilçesi Güllüce Mahallesi'nde aşırı yağışlar sonucunda heyelan meydana gelmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda, mahsur kalan 8 araç ve 32 vatandaşımız riskli bölgelerden tahliye edilmiştir. Dere yatağında sürüklenen bir aracın içinde bulunan vatandaşımızın bulunması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.”