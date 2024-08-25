https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/istanbulda-6-katli-otelde-yangin-cikti--1087238283.html
İstanbul'da 6 katlı otelde yangın
İstanbul'da 6 katlı otelde yangın
Sputnik Türkiye
İstanbul Fatih'te 6 katlı bir otelin bodrum katında çıkan yangın sonrası otelde mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangında 2 turist... 25.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-25T13:01+0300
2024-08-25T13:01+0300
2024-08-25T13:35+0300
türkiye
otel
otel yangını
istanbul
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Yangın, Fatih ilçesi Aksaray'da bulunan bir otelde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muratpaşa Sokak'ta bulunan 6 katlı bir otelin bodrum katında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden oteldekilerin bir kısmı kendi imkanlarıyla otelden çıkarken bazı misafirler otelin içerisinde mahsur kaldı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Dumandan etkilenen iki kişiye müdahale edildiİhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, otelin üst katlarında mahsur kalan 6 turisti kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, cam ve balkonlardan mahsur kalanları merdivenle tahliye etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenerek fenalaşan iki turiste ambulansta müdahale etti. Yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/mitten-suriyede-bir-operasyon-daha-pkk-sozde-kurumlar-genel-sorumlusu-etkisiz-hale-getirildi--1087237769.html
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otel, otel yangını, istanbul
otel, otel yangını, istanbul
İstanbul'da 6 katlı otelde yangın
13:01 25.08.2024 (güncellendi: 13:35 25.08.2024)
İstanbul Fatih'te 6 katlı bir otelin bodrum katında çıkan yangın sonrası otelde mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangında 2 turist dumandan etkilendi.
Yangın, Fatih ilçesi Aksaray'da bulunan bir otelde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muratpaşa Sokak'ta bulunan 6 katlı bir otelin bodrum katında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden oteldekilerin bir kısmı kendi imkanlarıyla otelden çıkarken bazı misafirler otelin içerisinde mahsur kaldı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Dumandan etkilenen iki kişiye müdahale edildi
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, otelin üst katlarında mahsur kalan 6 turisti kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, cam ve balkonlardan mahsur kalanları merdivenle tahliye etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenerek fenalaşan iki turiste ambulansta müdahale etti. Yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.