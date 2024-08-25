https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/hakki-bulut-hastaneye-kaldirildi-1087232392.html
Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı Hakkı Bulut, konser için geldiği Tokat'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bulut'un sonrasında taburcu edildiği öğrenildi. 25.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-25T08:23+0300
2024-08-25T08:23+0300
2024-08-25T08:23+0300
türkiye
hakkı bulut
konser
hastane
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Ünlü sanatçı Hakkı Bulut, konser vermek üzere geldiği Tokat’ta rahatsızlandı.Sahneye çıkma saatinde tansiyonu yükselen sanatçı, sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan Hakkı Bulut’un durumunun kısa sürede iyileştiği ve taburcu edildiği öğrenildi.
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hakkı bulut, hakkı bulut konser, hakkı bulut hastalandı, hakkı bulut öldü mü
Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
Ünlü sanatçı Hakkı Bulut, konser için geldiği Tokat'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bulut'un sonrasında taburcu edildiği öğrenildi.
Ünlü sanatçı Hakkı Bulut, konser vermek üzere geldiği Tokat’ta rahatsızlandı.
Sahneye çıkma saatinde tansiyonu yükselen sanatçı, sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Hakkı Bulut’un durumunun kısa sürede iyileştiği ve taburcu edildiği öğrenildi.