Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
İstanbul’da baraj kurudu, dibinden çöplük çıktı
07:04
2 dk
SESLİ HABER
800 yıllık Selçuklu medresesi bulunmuştu: 'Hep birlikte ayağa kaldıracağız'
07:15
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
11 dk
SESLİ HABER
Filistin'e destek paylaşımı yaptı, X hesabı ‘askıya alındı’
07:51
1 dk
SESLİ HABER
‘E-devlet'ten yapılan sorgulamalar paralı oluyor’ iddiası
08:04
2 dk
SESLİ HABER
Kredi çeken ve kredi kartı kullananlar dikkat
08:18
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, Batı değerlerini kabul etmeyenlere kapılarını açacak
08:30
2 dk
SESLİ HABER
Aracındaki kokuya çare bulamadı, Yargıtay karar verdi
08:44
2 dk
SESLİ HABER
NASA, gizemli bir nesne keşfetti
09:04
1 dk
SESLİ HABER
O aktris, ismini Türkçe bir isimle değiştirdi
09:15
1 dk
SESLİ HABER
Trump'ın teklifini kabul eden Musk, istediği görevi açıkladı
09:25
1 dk
SESLİ HABER
Otomobil almak isteyenler için uyarı
09:36
2 dk
SESLİ HABER
İzmir’de toplu balık ölümleri, bölge halkını endişelendirdi
09:49
1 dk
SESLİ HABER
Üstünde elma ağacı olan tek antik mozaik Amasya’da
10:04
2 dk
SESLİ HABER
Havaalanındadaki dükkanda iki makas kayboldu, yüzlerce yolcu uçamadı
10:15
1 dk
SESLİ HABER
Antalya'da görüldü: Denize girenlerin yaralarını tedavi ediyor
10:28
1 dk
SESLİ HABER
Ziraat mühendisinden kampanya: 'Pazarda 180, kendin toplarsan 80 lira'
10:39
2 dk
SESLİ HABER
Sırp uzmandan Belgrad yorumu: Kiev’i memnun etmiyor
10:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Türkiye seçimlerine müdahalesi belgelendi: Manipülasyonun adresi vakfın faaliyetleri neler?
11:10
11 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye’ye Ukrayna çağrısı
11:30
3 dk
SESLİ HABER
'Sadaka kutusunu tamir ediyorum' dedi, 6 dakikada soydu
11:44
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’de askerlikten muaf tutulanlar orduya dönüyor
11:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin en mutlu 10 ili belli oldu
12:23
2 dk
SESLİ HABER
14 yaşındaki bilim insanından kanser karşıtı sabun
12:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Obruk oluşumu nasıl fark edilir?
15:10
2 dk
ÖZEL HABER
Trump'ın Taylor Swift paylaşımının perde arkası
15:22
4 dk
SESLİ HABER
Cumhurbaşkanı yardımcısından ‘vergi affı’ açıklaması
15:35
1 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan resmen başvurdu
15:45
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'de olunca "yasak", Avrupa'da olunca "gerilim"
15:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanından yaşlılığa karşı 'Dostoyevski kitapları' tavsiyesi
16:10
2 dk
SESLİ HABER
Ancelotti, Arda Güler’den özür diledi
16:21
2 dk
ÖZEL HABER
Abbas Güçlü Radyo Sputnik'e anlattı: Hangi bölümler tercih edilmeli
16:33
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:02
6 dk
SESLİ HABER
ABD’den İsrail’e uçak gemisi ve nükleer denizaltı desteği: İşte teknik özellikleri
17:13
5 dk
SESLİ HABER
Conkbayırı ve çevresinde ağaçlar yandı, 110 yıllık top mermisi ortaya çıktı
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
Squid Game'in yeni sezonu gelirken akıldaki soru: Yeni sezonda izleyiciyi neler bekliyor
17:41
4 dk
SESLİ HABER
Mehmet Şimşek'ten dış yatırım açıklaması
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Atatürk’ün ilk kaptanlarından Mustafa Ekizler’in heykelindeki güvercin çalındı
18:11
3 dk
ÖZEL HABER
Yürüyerek gelen tekerlekli sandalye ile çıktı: Dünyadan Meclis kavgaları
18:19
8 dk
SESLİ HABER
Sosyal medyada 'uyuşturuculu kek' tehlikesi
18:33
1 dk
SESLİ HABER
Girdaba yakalanan dünyanın en büyük buzdağı, bilim insanları arasında tartışma yarattı
18:55
3 dk
ÖZEL HABER
Büyük şehirlere gelen öğrencileri dersten önce geçim sıkıntısı bekliyor
19:05
15 dk
SESLİ HABER
Yakıyor, gözleri yaşartıyor: Hatay'da biber hasadı
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Kenan Sofuoğlu'nun oğlu dünyanın en hızlı çocuğu oldu
19:36
1 dk
SESLİ HABER
Vücudunun yarısını kaybeden Rus dağcı, Ağrı Dağı’na tırmandı
19:42
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den Türkiye’nin içişlerine müdahale
19:50
2 dk
SESLİ HABER
Bakanlıktan belediyeye 'çevreyi kirlettin' cezası
20:04
2 dk
SESLİ HABER
En son 40 yıl önce görülmüştü: Görenleri şaşırttı
20:16
2 dk
ÖZEL HABER
Bakanlığın yasağını tanımadılar: Veliler ne yapmalı?
20:28
9 dk
SESLİ HABER
İstanbul Havalimanı'ndan 6 yılda rekor üstüne rekor
20:45
2 dk
SESLİ HABER
Cezası belli oldu: Koparan 387 bin 141 lira ödüyor
20:55
2 dk
SESLİ HABER
Suriye uyruklu 2.5 milyon kişiye vatandaşlık iddiasına yalanlama
21:05
1 dk
ÖZEL HABER
Sabun köpüğünden bombalamaya: Dünyada yangın söndürme yöntemleri
21:16
14 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcıların yeni yöntemi: 'Dolandırıcılara inanmayın' paylaşımına dikkat
21:39
4 dk
SESLİ HABER
Doktorlar 'yaşamaz' dedi, müzik onu hayata bağladı
21:54
3 dk
SESLİ HABER
Devlet Arşivleri Başkanlığı verilerine göre en çok aranan belgeler belli oldu
22:03
4 dk
SESLİ HABER
'Otizm tespiti için yapay zekadan faydalanılabilir'
22:19
2 dk
SESLİ HABER
Rus birlikleri "New York"u ele geçirdi
22:33
1 dk
SESLİ HABER
Maduro: Ukrayna şimdiden kaybeden gibi duruyor
22:45
2 dk
SESLİ HABER
Orman mühendisinden korkutan uyarı: 'Ege ve Akdeniz'de yeşil yaprak kalmaz'
23:05
3 dk
Canlı
23:20
1 dk
SESLİ HABER
Rus diyetisyen: Eğitim seviyesi arttıkça insanlar inceliyor
23:33
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de vatandaşların vergi isyanı: Beyaz Saray zenginleri koruyor
23:48
3 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den Türkiye’nin içişlerine müdahale
08:05
2 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan resmen başvurdu
08:14
1 dk
SESLİ HABER
Antalya'da görüldü: Denize girenlerin yaralarını tedavi ediyor
08:21
1 dk
SESLİ HABER
Vücudunun yarısını kaybeden Rus dağcı, Ağrı Dağı’na tırmandı
08:29
2 dk
SESLİ HABER
‘ABD, dünyanın en büyük nükleer risk kaynağı’
08:38
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, Batı değerlerini kabul etmeyenlere kapılarını açacak
08:48
2 dk
SESLİ HABER
Atatürk’ün ilk kaptanlarından Mustafa Ekizler’in heykelindeki güvercin çalındı
09:04
3 dk
SESLİ HABER
Girdaba yakalanan dünyanın en büyük buzdağı, bilim insanları arasında tartışma yarattı
09:18
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:32
11 dk
SESLİ HABER
14 yaşındaki bilim insanından kanser karşıtı sabun
09:51
1 dk
ÖZEL HABER
Bakanlığın yasağını tanımadılar: Veliler ne yapmalı?
10:05
9 dk
SESLİ HABER
Otomobil almak isteyenler için uyarı
10:26
2 dk
SESLİ HABER
Başlık: Uzmanı uyardı: 7.4'ten büyük bir deprem yaşanabilir
10:39
2 dk
SESLİ HABER
Ancelotti, Arda Güler’den özür diledi
10:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Cezası belli oldu: Koparan 387 bin 141 lira ödüyor
11:09
2 dk
ÖZEL HABER
Squid Game'in yeni sezonu gelirken akıldaki soru: Yeni sezonda izleyiciyi neler bekliyor
11:22
4 dk
SESLİ HABER
Doktorlar 'yaşamaz' dedi, müzik onu hayata bağladı
11:40
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'de olunca "yasak", Avrupa'da olunca "gerilim"
11:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
Suriye uyruklu 2.5 milyon kişiye vatandaşlık iddiasına yalanlama
12:08
1 dk
SESLİ HABER
Ziraat mühendisinden kampanya: 'Pazarda 180, kendin toplarsan 80 lira'
12:19
2 dk
SESLİ HABER
Belediye başkanının makam odasındaki eşyalar borç nedeniyle haczedildi
12:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÖZEL HABER
Sabun köpüğünden bombalamaya: Dünyada yangın söndürme yöntemleri
15:10
14 dk
SESLİ HABER
Cumhurbaşkanı yardımcısından ‘vergi affı’ açıklaması
15:32
1 dk
ÖZEL HABER
Trump'ın Taylor Swift paylaşımının perde arkası
15:41
4 dk
SESLİ HABER
İstanbul Havalimanı'ndan 6 yılda rekor üstüne rekor
15:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:01
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcıların yeni yöntemi: 'Dolandırıcılara inanmayın' paylaşımına dikkat
18:08
4 dk
SESLİ HABER
Bakanlıktan belediyeye 'çevreyi kirlettin' cezası
18:23
2 dk
SESLİ HABER
800 yıllık Selçuklu medresesi bulunmuştu: 'Hep birlikte ayağa kaldıracağız'
18:58
2 dk
ÖZEL HABER
Yürüyerek gelen tekerlekli sandalye ile çıktı: Dünyadan Meclis kavgaları
19:05
8 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye’ye Ukrayna çağrısı
19:21
3 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin en mutlu 10 ili belli oldu
19:32
2 dk
SESLİ HABER
'Otizm tespiti için yapay zekadan faydalanılabilir'
19:40
2 dk
SESLİ HABER
En son 40 yıl önce görülmüştü: Görenleri şaşırttı
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Mehmet Şimşek'ten dış yatırım açıklaması
20:06
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de vatandaşların vergi isyanı: Beyaz Saray zenginleri koruyor
20:16
3 dk
SESLİ HABER
Devlet Arşivleri Başkanlığı verilerine göre en çok aranan belgeler belli oldu
20:27
4 dk
SESLİ HABER
İsrail’de askerlikten muaf tutulanlar orduya dönüyor
20:38
1 dk
SESLİ HABER
Orman mühendisinden korkutan uyarı: 'Ege ve Akdeniz'de yeşil yaprak kalmaz'
20:48
3 dk
SESLİ HABER
Kredi çeken ve kredi kartı kullananlar dikkat
21:05
2 dk
ÖZEL HABER
Büyükşehire gelen öğrencileri dersten önce geçim sıkıntısı bekliyor
21:18
15 dk
SESLİ HABER
Üstünde elma ağacı olan tek antik mozaik Amasya’da
21:41
2 dk
SESLİ HABER
Yakıyor, gözleri yaşartıyor: Hatay'da biber hasadı
21:54
2 dk
SESLİ HABER
Sırp uzmandan Belgrad yorumu: Kiev’i memnun etmiyor
22:05
3 dk
SESLİ HABER
Havaalanındadaki dükkanda iki makas kayboldu, yüzlerce yolcu uçamadı
22:19
1 dk
SESLİ HABER
Aracındaki kokuya çare bulamadı, Yargıtay karar verdi
22:31
2 dk
ÖZEL HABER
Abbas Güçlü Radyo Sputnik'e anlattı: Hangi bölümler tercih edilmeli
22:42
6 dk
SESLİ HABER
Maduro: Ukrayna şimdiden kaybeden gibi duruyor
22:55
2 dk
SESLİ HABER
Sosyal medyada 'uyuşturuculu kek' tehlikesi
23:04
1 dk
SESLİ HABER
Kenan Sofuoğlu'nun oğlu dünyanın en hızlı çocuğu oldu
23:20
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Türkiye seçimlerine müdahalesi belgelendi: Manipülasyonun adresi vakfın faaliyetleri neler?
23:33
11 dk
SESLİ HABER
İstanbul’da baraj kurudu, dibinden çöplük çıktı
23:52
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/hakki-bulut-hastaneye-kaldirildi-1087232392.html
Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı Hakkı Bulut, konser için geldiği Tokat'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bulut'un sonrasında taburcu edildiği öğrenildi. 25.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-25T08:23+0300
2024-08-25T08:23+0300
türkiye
hakkı bulut
konser
hastane
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/19/1087232239_0:12:761:440_1920x0_80_0_0_1a112134677b7a2e882540566fea8e5d.jpg
Ünlü sanatçı Hakkı Bulut, konser vermek üzere geldiği Tokat’ta rahatsızlandı.Sahneye çıkma saatinde tansiyonu yükselen sanatçı, sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan Hakkı Bulut’un durumunun kısa sürede iyileştiği ve taburcu edildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/christoph-daum-hayatini-kaybetti-1087231171.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/19/1087232239_80:0:680:450_1920x0_80_0_0_0b478b10c43709203e8fc614ea281b76.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakkı bulut, hakkı bulut konser, hakkı bulut hastalandı, hakkı bulut öldü mü
hakkı bulut, hakkı bulut konser, hakkı bulut hastalandı, hakkı bulut öldü mü

Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

08:23 25.08.2024
Hakkı Bulut
Hakkı Bulut - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2024
Abone ol
Ünlü sanatçı Hakkı Bulut, konser için geldiği Tokat'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bulut'un sonrasında taburcu edildiği öğrenildi.
Ünlü sanatçı Hakkı Bulut, konser vermek üzere geldiği Tokat’ta rahatsızlandı.
Sahneye çıkma saatinde tansiyonu yükselen sanatçı, sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Hakkı Bulut’un durumunun kısa sürede iyileştiği ve taburcu edildiği öğrenildi.
Christoph Daum - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2024
SPOR
Christoph Daum hayatını kaybetti
01:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала