https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/christoph-daum-hayatini-kaybetti-1087231171.html

Christoph Daum hayatını kaybetti

Christoph Daum hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe ve Beşiktaş ve Bursaspor'un eski teknik direktörü Christoph Daum hayatını kaybetti. Eski Futbolcu Ümit Özat vefat haberini sosyal medya hesabından... 25.08.2024, Sputnik Türkiye

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spor

fenerbahçe

beşiktaş

bursaspor

vefat

ümit özat

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Fenerbahçe ve Beşiktaş ve Bursaspor'u çalıştıran deneyimli teknik adam Christoph Daum hayatını kaybetti.Eski futbolcu Ümit Özat sosyal medya hesabından vefat haberini paylaştı.Ümit Özat şu ifadeleri kullandı: Christoph Daum kimdir, hastalığı neydi?24 Ekim 1953'de Doğu Almanya'da dünyaya gelen deneyimli çalıştırıcı Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Süper Lig'de şampiyonluk elde eden Daum, son olarak Bursaspor'u çalıştırmıştı.2022 yılından beri akciğer kanseriyle mücadele ediyordu.

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