https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/ancelottiden-arda-guler-karari-ilk-11de-baslayacak-mi-1087242621.html
Ancelotti'den Arda Güler kararı: İlk 11'de başlayacak mı?
Ancelotti'den Arda Güler kararı: İlk 11'de başlayacak mı?
Sputnik Türkiye
Arda Güler, Real Madrid-Real Valladolid maçına ilk 11'de başlıyor. 25.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-25T17:19+0300
2024-08-25T17:19+0300
2024-08-25T17:19+0300
spor
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real madrid
carlo ancelotti
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'e ilk 11'de şans verdi.Arda Güler ilk 11 oynayacak mı?Güler, Real Madrid'in Real Valladolid ile oynayacağı maça ilk 11'de başlayacak.Madrid, ligdeki ilk maçında Mallarco ile 1-1 berabere kalmıştı.Real Madrid maçı hangi kanalda?Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Paulo Pezzaolano'nun ekibi Real Valladolid kozlarını paylaşıyor.Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Victor Garcia yönetecek ve karşılaşma bugün saat 18.00’da başlayacak.Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Fran Garcia, Valverde, Tchoumeni, Arda Güler, Rodrygo, Vini Jr, MbappeArda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, ligin ikinci haftasında Valladolid’i ağırlıyor. Kritik mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/uefa-super-kupasini-alarak-tarihe-gecen-real-madridden-arda-guler-karari-1086858768.html
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real madrid - real valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, real mardi maçı, arda güler real madrid maçında oynacak mı, arda güler bugün oynayacak mı, real madrid maçı kaçta, real madrid maçı hangi kanal
real madrid - real valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, real mardi maçı, arda güler real madrid maçında oynacak mı, arda güler bugün oynayacak mı, real madrid maçı kaçta, real madrid maçı hangi kanal
Ancelotti'den Arda Güler kararı: İlk 11'de başlayacak mı?
Arda Güler, Real Madrid-Real Valladolid maçına ilk 11'de başlıyor.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'e ilk 11'de şans verdi.
Arda Güler ilk 11 oynayacak mı?
Güler, Real Madrid'in Real Valladolid ile oynayacağı maça ilk 11'de başlayacak.
Madrid, ligdeki ilk maçında Mallarco ile 1-1 berabere kalmıştı.
Real Madrid maçı hangi kanalda?
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Paulo Pezzaolano'nun ekibi Real Valladolid kozlarını paylaşıyor.
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Victor Garcia yönetecek ve karşılaşma bugün saat 18.00’da başlayacak.
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Fran Garcia, Valverde, Tchoumeni, Arda Güler, Rodrygo, Vini Jr, Mbappe
Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, ligin ikinci haftasında Valladolid’i ağırlıyor. Kritik mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.