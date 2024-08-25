https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/ancelottiden-arda-guler-karari-ilk-11de-baslayacak-mi-1087242621.html

Ancelotti'den Arda Güler kararı: İlk 11'de başlayacak mı?

Ancelotti'den Arda Güler kararı: İlk 11'de başlayacak mı?

Sputnik Türkiye

Arda Güler, Real Madrid-Real Valladolid maçına ilk 11'de başlıyor. 25.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-25T17:19+0300

2024-08-25T17:19+0300

2024-08-25T17:19+0300

spor

arda güler

real madrid

real madrid

carlo ancelotti

la liga

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'e ilk 11'de şans verdi.Arda Güler ilk 11 oynayacak mı?Güler, Real Madrid'in Real Valladolid ile oynayacağı maça ilk 11'de başlayacak.Madrid, ligdeki ilk maçında Mallarco ile 1-1 berabere kalmıştı.Real Madrid maçı hangi kanalda?Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Paulo Pezzaolano'nun ekibi Real Valladolid kozlarını paylaşıyor.Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Victor Garcia yönetecek ve karşılaşma bugün saat 18.00’da başlayacak.Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Fran Garcia, Valverde, Tchoumeni, Arda Güler, Rodrygo, Vini Jr, MbappeArda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, ligin ikinci haftasında Valladolid’i ağırlıyor. Kritik mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/uefa-super-kupasini-alarak-tarihe-gecen-real-madridden-arda-guler-karari-1086858768.html

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