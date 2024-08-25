https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/fenerbahceden-son-christoph-daum-mesaji-1087235172.html
Fenerbahçe’den son Christoph Daum mesajı
Fenerbahçe’den son Christoph Daum mesajı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Spor Kulübü, Alman teknik direktör Christoph Daum için gönderi paylaştı. 25.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-25T10:37+0300
2024-08-25T10:37+0300
2024-08-25T10:37+0300
spor
christoph daum
fenerbahçe
ölüm
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Deneyimli teknik adam Christoph Daum hayatını kaybetti.24 Ekim 1953'de Doğu Almanya'da dünyaya gelen deneyimli çalıştırıcı Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Süper Lig'de şampiyonluk elde eden Daum, son olarak Bursaspor'u çalıştırmıştı.2022 yılından beri akciğer kanseriyle mücadele ediyordu.Fenerbahçe'de özel bir yer edinen Daum için spor kulübü son bir mesaj paylaştı. Kulüp, X'te şu mesajı yazdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/christoph-daum-hayatini-kaybetti-1087231171.html
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christoph daum, fenerbahçe, ölüm
christoph daum, fenerbahçe, ölüm
Fenerbahçe’den son Christoph Daum mesajı
Fenerbahçe Spor Kulübü, Alman teknik direktör Christoph Daum için gönderi paylaştı.
Deneyimli teknik adam Christoph Daum hayatını kaybetti.
24 Ekim 1953'de Doğu Almanya'da dünyaya gelen deneyimli çalıştırıcı Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Süper Lig'de şampiyonluk elde eden Daum, son olarak Bursaspor'u çalıştırmıştı.
2022 yılından beri akciğer kanseriyle mücadele ediyordu.
Fenerbahçe'de özel bir yer edinen Daum için spor kulübü son bir mesaj paylaştı.
Kulüp, X'te şu mesajı yazdı: