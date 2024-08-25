https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/fenerbahceden-son-christoph-daum-mesaji-1087235172.html

Fenerbahçe’den son Christoph Daum mesajı

Fenerbahçe’den son Christoph Daum mesajı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Spor Kulübü, Alman teknik direktör Christoph Daum için gönderi paylaştı. 25.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-25T10:37+0300

2024-08-25T10:37+0300

2024-08-25T10:37+0300

spor

christoph daum

fenerbahçe

ölüm

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Deneyimli teknik adam Christoph Daum hayatını kaybetti.24 Ekim 1953'de Doğu Almanya'da dünyaya gelen deneyimli çalıştırıcı Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Süper Lig'de şampiyonluk elde eden Daum, son olarak Bursaspor'u çalıştırmıştı.2022 yılından beri akciğer kanseriyle mücadele ediyordu.Fenerbahçe'de özel bir yer edinen Daum için spor kulübü son bir mesaj paylaştı. Kulüp, X'te şu mesajı yazdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/christoph-daum-hayatini-kaybetti-1087231171.html

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christoph daum, fenerbahçe, ölüm