https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/fenerbahce-caykur-rizespor-deplasmaninda-gol-oldu-yagdi-mac-5-farkla-devam-ediyor-1087249197.html

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında gol oldu yağdı

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında gol oldu yağdı

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı. Maç sarı lacivertlilerin 5-0 üstünlüğü ile sona erdi. 25.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-25T23:17+0300

2024-08-25T23:17+0300

2024-08-25T23:48+0300

spor

fenerbahçe

fred

jose mourinho

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/19/1087249039_0:0:2752:1549_1920x0_80_0_0_dd7a728131542cc8827ca3356feee7f6.jpg

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı.15. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic’in sağ kenardan orta alana verdiği pasta topla buluşan Fred'in, ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesi yeterli olmadı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.21. dakikada Akintola'nın ceza sahasına girerken verdiği pasta topu kontrol eden Olawoyin'in yerden vuruşunda, kaleci Livakovic topa sahip oldu.30. dakikada Szymanski'nin sol çaprazdan yaptığı ortada topu uzaklaştırmaya çalışan Alikulov'un kafa vuruşunda top kısa düşünce penaltı noktasında meşin yuvarlağı önünde bulan Tadic'in vuruşunda, top savunmaya çarparak kornere gitti.37. dakikada orta sahada topla buluşan Szymanski, ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında Dzeko'yu buldu. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu çıkardı. Dönen topta İsmail Yüksek'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak sol kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.42. dakikada ceza sahası girişinde İsmail Yüksek'in uzaklaştıramadığı topu kazanan Varesanovic'in şutunda kaleci Livakovic başarılı oldu, dönen topla tekrar buluşan Varesanovic'in ikinci şutunda top az farkla auta gitti.53. dakikada Dzeko farkı ikiye çıkaran golü çaprazdan yerden yaptığı vuruşla yaptı: 2-0.60. dakikada Fred kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0.64. dakikada Fred kaleci Gökhan Akkan'dan dönen topu tamamlayarak hat-trick yaptı: 4-0.66. dakikada Alikulov, Tadic'in ortasında topu kendi ağlarına gönderdi: 5-0.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/carlo-ancelottiden-real-valladolid-maci-sonrasi-ardaya-ovgu-iyi-bir-mac-cikardi-1087248383.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, fred, jose mourinho