https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/carlo-ancelottiden-real-valladolid-maci-sonrasi-ardaya-ovgu-iyi-bir-mac-cikardi-1087248383.html

Carlo Ancelotti'den Real Valladolid maçı sonrası Arda'ya övgü: 'İyi bir maç çıkardı'

Carlo Ancelotti'den Real Valladolid maçı sonrası Arda'ya övgü: 'İyi bir maç çıkardı'

Sputnik Türkiye

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'i ilk 11'de sahaya çıkarmayı tercih etmesini, "Real Madrid'in seviyesine ulaşabilmesi için gelişimini... 25.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-25T22:46+0300

2024-08-25T22:46+0300

2024-08-25T22:46+0300

spor

arda güler

carlo ancelotti

real madrid

real madrid

real madrid

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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 2. haftasında Real Madrid'in sahasında oynadığı ve Real Valladolid'e karşı 3-0 galip geldiği maçın ardından Ancelotti, basın toplantısı düzenledi.Ancelotti, 23 Ağustos'taki antrenmanda sakatlanan Jude Bellingham'ın yerine ilk 11'de Arda Güler'e şans vermesinin sebebiyle ilgili yöneltilen bir soru üzerine, "Arda mı yoksa Brahim ile mi başlamakta kararsızdım. Ama evimizde oynamamızdan dolayı Arda ile başlamanın ona daha çok yardımcı olacağını düşündüm. İyi bir maç çıkardı." diye konuştu.İtalyan teknik adam, Arda'nın maç içinde farklı pozisyonlarda oynadığını, Türk futbolcunun Bellingham'ın ilk alternatifi olacağı gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.Ancelotti, rekabetin çok yüksek olduğu Real Madrid'de Arda, Brahim, Endrick gibi genç futbolcuların süre almalarının önemli olduğunu belirterek, Arda'nın ilk 11'de başlayıp daha fazla süre almasıyla ilgili "Real Madrid'in seviyesine ulaşabilmesi için gelişimini devam ettirmesine yardımcı olmayı hedeflediğini" ifadelerini kullandı.

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arda güler, carlo ancelotti, real madrid, real madrid, real madrid