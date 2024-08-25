https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/esaddan-turkiye-ile-yakinlasmaya-yonelik-aciklama-1087242033.html
Esad’dan Türkiye ile yakınlaşmaya yönelik açıklama
Esad’dan Türkiye ile yakınlaşmaya yönelik açıklama
Sputnik Türkiye
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Şam ile Ankara arasındaki yakınlaşma konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. 25.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-25T16:58+0300
2024-08-25T16:58+0300
2024-08-25T16:58+0300
dünya
suriye
suriye devlet başkanlığı
beşar esad
türkiye
ikili ilişkiler
yakınlaşma
açıklama
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Suriye Halk Meclisi’nin yeni dönem oturumu öncesinde konuşan Esad, arabuluculuğu üstlenen Rusya, İran ve Irak’ın samimi çabalarına rağmen Suriye ile Türkiye arasında yakınlaşma konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini ifade etti.Esad, “Rusya, İran ve Irak, Türkiye ile uzlaşı yönünde girişimlerde bulundu ve biz onlara olumlu yanıt verdik, ancak arabulucuların samimiyetine rağmen herhangi bir ilerleme sağlanamadı” diye konuştu.Suriye’nin, Türk birlikleri topraklarından tamamen çekilmeden ilişkilerin tam olarak normalleşmesine hazır olmadığı yönündeki iddiaları reddeden Esad, ancak taraflar arasındaki yakınlaşmanın aşamalarını net bir şekilde belirlemenin önemli olduğunu vurguladı.Daha önce Sputnik’in Ankara’daki diplomatik kaynağı, Türkiye ve Suriye liderlerinin üçüncü ülkede görüşme olasılığının dışlanmadığını, ancak bu noktada toplantının zamanı ve yeri konusunda henüz bir netlik olmadığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/turkiye-suriye-yakinlasmasi-gundemdeyken-putin-ve-esad-moskovada-gorustu-1086192014.html
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suriye, suriye devlet başkanlığı, beşar esad, türkiye, ikili ilişkiler, yakınlaşma, açıklama
suriye, suriye devlet başkanlığı, beşar esad, türkiye, ikili ilişkiler, yakınlaşma, açıklama
Esad’dan Türkiye ile yakınlaşmaya yönelik açıklama
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Şam ile Ankara arasındaki yakınlaşma konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti.
Suriye Halk Meclisi’nin yeni dönem oturumu öncesinde konuşan Esad, arabuluculuğu üstlenen Rusya, İran ve Irak’ın samimi çabalarına rağmen Suriye ile Türkiye arasında yakınlaşma konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini ifade etti.
Esad, “Rusya, İran ve Irak, Türkiye ile uzlaşı yönünde girişimlerde bulundu ve biz onlara olumlu yanıt verdik, ancak arabulucuların samimiyetine rağmen herhangi bir ilerleme sağlanamadı” diye konuştu.
Suriye’nin, Türk birlikleri topraklarından tamamen çekilmeden ilişkilerin tam olarak normalleşmesine hazır olmadığı yönündeki iddiaları reddeden Esad, ancak taraflar arasındaki yakınlaşmanın aşamalarını net bir şekilde belirlemenin önemli olduğunu vurguladı.
Daha önce Sputnik’in Ankara’daki diplomatik kaynağı, Türkiye ve Suriye liderlerinin üçüncü ülkede görüşme olasılığının dışlanmadığını, ancak bu noktada toplantının zamanı ve yeri konusunda henüz bir netlik olmadığını belirtmişti.