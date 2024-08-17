https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/donald-trumptan-rakibi-kamala-harrise-videolu-elestiri-zayif-basarisiz-tehlikeli-liberal-1086965601.html
Donald Trump'tan rakibi Kamala Harris'e videolu eleştiri: 'Zayıf, başarısız, tehlikeli liberal'
Donald Trump'tan rakibi Kamala Harris'e videolu eleştiri: 'Zayıf, başarısız, tehlikeli liberal'
Sputnik Türkiye
ABD Başkan adayı ve eski Başkan Trump, Demokratların adayı Kamala Harris'in katıldığı programlardan oluşan bir video yayımlayarak bu videoyu 'zayıf, başarısız... 17.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-17T21:49+0300
2024-08-17T21:49+0300
2024-08-17T21:49+0300
dünya
cumhuriyetçiler
donald trump
demokratlar
kamala harris
abd başkanlık seçimleri
abd başkan adaylığı
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Eski Başkan Donald Trump X üzerinden “Kamala Harris: Zayıf. Başarısız. Tehlikeli derecede liberal" başlığını taşıyan bir video yayımlayarak Harris tarafından yapılan tartışmalı açıklamalara ve alınan pozisyonlara dikkat çeken bir dizi klip yayımladı.Video, Harris'in 'Başkan' olarak ne yapacağına dair bir fikir veren bir kesit ile başlıyor. Muhtelif programlardan görüntülerin yer aldığı videonun ilk kesitinde Harris'in “ABD Başkanı olarak yeşil bir anlaşmayı geçirmek için oylama engelini kaldırmaya hazırım” dediği ve teknik olarak hidrolik kırılma olarak bilinen 'Fracking' yöntemiyle kaya gazı ve petrol çıkarmayı yasaklaycağını söylediği görüntüler yer aldı.'Et tüketimini azaltacağım'Videonun ilerleyen bölümlerinde başka bir muhabirin sorduğu, "Peki beslenme kılavuzunun değiştirilmesini destekler misiniz?" sorusuna ise Harris, "Evet desteklerim, bilhassa kırmızı et tüketimini azaltmak için" yanıtı verdiği görülüyor. Trump'un yayımladığı videoda ilgili bu kısım, “Harris et tüketimini azaltacak” başlığından yer aldı.'Polisi fonlamayın' hareketine destekVideoda Harris'in ayrıca Haziran 2020'de bir radyo röportajı sırasında “Polisi fonlamayın” hareketine verdiği destek de yer aldı. Harris, bu hareketin 'haklı olarak' eğitim, barınma ve sağlık gibi toplum hizmetleri yerine polis departmanlarına fon ayrılmasını eleştirdiğini söylüyor. Bütçelerin uygun öncelikleri yansıtacak şekilde yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Harris, videoda artan polislik hizmetlerinin mutlaka artan kamu güvenliği anlamına gelmediğini ifade ediyor.
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cumhuriyetçiler, donald trump, demokratlar, kamala harris, abd başkanlık seçimleri, abd başkan adaylığı
cumhuriyetçiler, donald trump, demokratlar, kamala harris, abd başkanlık seçimleri, abd başkan adaylığı
Donald Trump'tan rakibi Kamala Harris'e videolu eleştiri: 'Zayıf, başarısız, tehlikeli liberal'
ABD Başkan adayı ve eski Başkan Trump, Demokratların adayı Kamala Harris'in katıldığı programlardan oluşan bir video yayımlayarak bu videoyu 'zayıf, başarısız, tehlikeli liberal' başlığı ile paylaştı.
Eski Başkan Donald Trump X üzerinden “Kamala Harris: Zayıf. Başarısız. Tehlikeli derecede liberal" başlığını taşıyan bir video yayımlayarak Harris tarafından yapılan tartışmalı açıklamalara ve alınan pozisyonlara dikkat çeken bir dizi klip yayımladı.
Video, Harris'in 'Başkan' olarak ne yapacağına dair bir fikir veren bir kesit ile başlıyor. Muhtelif programlardan görüntülerin yer aldığı videonun ilk kesitinde Harris'in “ABD Başkanı olarak yeşil bir anlaşmayı geçirmek için oylama engelini kaldırmaya hazırım” dediği ve teknik olarak hidrolik kırılma olarak bilinen 'Fracking' yöntemiyle kaya gazı ve petrol çıkarmayı yasaklaycağını söylediği görüntüler yer aldı.
'Et tüketimini azaltacağım'
Videonun ilerleyen bölümlerinde başka bir muhabirin sorduğu, "Peki beslenme kılavuzunun değiştirilmesini destekler misiniz?" sorusuna ise Harris, "Evet desteklerim, bilhassa kırmızı et tüketimini azaltmak için" yanıtı verdiği görülüyor.
Trump'un yayımladığı videoda ilgili bu kısım, “Harris et tüketimini azaltacak” başlığından yer aldı.
'Polisi fonlamayın' hareketine destek
Videoda Harris'in ayrıca Haziran 2020'de bir radyo röportajı sırasında “Polisi fonlamayın” hareketine verdiği destek de yer aldı. Harris, bu hareketin 'haklı olarak' eğitim, barınma ve sağlık gibi toplum hizmetleri yerine polis departmanlarına fon ayrılmasını eleştirdiğini söylüyor. Bütçelerin uygun öncelikleri yansıtacak şekilde yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Harris, videoda artan polislik hizmetlerinin mutlaka artan kamu güvenliği anlamına gelmediğini ifade ediyor.