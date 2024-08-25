Bakan Ersoy açıkladı: Malazgirt Savaşı'ndan kalan çok sayıda ok ucu bulundu
12:13 25.08.2024 (güncellendi: 13:43 25.08.2024)
© Fotoğraf : Kültür ve Turizm BakanlığıAhlat Müze Müdürlüğümüz başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları
© Fotoğraf : Kültür ve Turizm Bakanlığı
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malazgirt Tarihî Müslüman Mezarlığı’nda yapılan kazılarda Malazgirt Savaşı'na ait çatışma izlerini taşıyan çok sayıda ok ucu bulunduğu bilgisini paylaştı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sosyal medyadan yaptığı bilgilendirmeye göre Malazgirt Savaşı'na ait çatışma izlerini taşıyan çok sayıda ok ucu bulundu.
'Malazgirt Savaşı'nın izleri ok uçlarıyla gün yüzüne çıkıyor'
"Malazgirt Savaşı'nın geçtiği topraklarda, tarihimizin izlerini taşıyan bulgular ortaya çıkmaya devam ediyor" diyen Bakan Ersoy paylaşımında şu açıklamaya yer verdi:
"Malazgirt Savaşı'nın izleri ok uçlarıyla gün yüzüne çıkıyor. Malazgirt Savaşı'nın geçtiği topraklarda, tarihimizin izlerini taşıyan bulgular ortaya çıkmaya devam ediyor. Ahlat Müze Müdürlüğümüz başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında, Malazgirt Tarihî Müslüman Mezarlığı’nda yapılan kazılarda, savaşa ait çatışma izlerini taşıyan çok sayıda ok ucu bulundu.
Kazılarda elde edilen bu değerli bulguların Malazgirt Savaşı’nın izlerini gün yüzüne çıkararak, geçmişe ışık tuttuğunu belirten Bakan Ersoy projede çalışan Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ve kazı ekibine de teşekkürlerini iletti.
Malazgirt Savaşı'nın İzleri Ok Uçlarıyla Gün Yüzüne Çıkıyor!— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) August 25, 2024
Malazgirt Savaşı'nın geçtiği topraklarda, tarihimizin izlerini taşıyan bulgular ortaya çıkmaya devam ediyor. Ahlat Müze Müdürlüğümüz başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında, Malazgirt Tarihî Müslüman Mezarlığı’nda… pic.twitter.com/y8WwniRRjH