https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/bakan-ersoy-acikladi-malazgirt-savasinin-gectigi-topraklarda-bulundu-1087237322.html

Bakan Ersoy açıkladı: Malazgirt Savaşı'ndan kalan çok sayıda ok ucu bulundu

Bakan Ersoy açıkladı: Malazgirt Savaşı'ndan kalan çok sayıda ok ucu bulundu

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malazgirt Tarihî Müslüman Mezarlığı’nda yapılan kazılarda Malazgirt Savaşı'na ait çatışma izlerini taşıyan çok sayıda ok ucu... 25.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-25T12:13+0300

2024-08-25T12:13+0300

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sosyal medyadan yaptığı bilgilendirmeye göre Malazgirt Savaşı'na ait çatışma izlerini taşıyan çok sayıda ok ucu bulundu.'Malazgirt Savaşı'nın izleri ok uçlarıyla gün yüzüne çıkıyor'"Malazgirt Savaşı'nın geçtiği topraklarda, tarihimizin izlerini taşıyan bulgular ortaya çıkmaya devam ediyor" diyen Bakan Ersoy paylaşımında şu açıklamaya yer verdi:Kazılarda elde edilen bu değerli bulguların Malazgirt Savaşı’nın izlerini gün yüzüne çıkararak, geçmişe ışık tuttuğunu belirten Bakan Ersoy projede çalışan Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ve kazı ekibine de teşekkürlerini iletti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/altin-kaplamali-zeytin-taleplere-yetisemiyoruz-1087236256.html

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malazgirt, malazgirt zaferi, ok, tarih, eser