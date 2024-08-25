https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/altin-kaplamali-zeytin-taleplere-yetisemiyoruz-1087236256.html

Altın kaplamalı zeytin: 'Taleplere yetişemiyoruz'

Altın kaplamalı zeytin: 'Taleplere yetişemiyoruz'

Sputnik Türkiye

Levent Usluer isimli bir iş insanı yenilebilir altın tozuyla kapladığı zeytinleri 24 tanesi 300 dolardan satışa sundu. Projenin patentini alan Usluer altın... 25.08.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

zeytin

altın

ortadoğu

satış

patent

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İstanbul'da 30 yılı aşkın zeytin ticareti ile uğraşan Levent Usluer yenilebilir altın kaplamalı zeytinin Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan patentini adlı. Altın kaplamalı zeytinin özellikle Ortadoğu ülkeleri ve Arap şeyhlerinin ilgi odağı haline geldiğin anlatan Usluer, zeytinlerin 24 adeti 300 dolardan satılıyor. Zeytinin kendi başına çok değerli olduğunu ancak zeytine daha da değer katmak istedikleri için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Levent Usluer, yurtdışı taleplerine yetişemediklerini belirtti..Zeytin üreticisi Usluer satışlarla ilgili şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/antalyali-ciftci-ata-tohumlariyla-52-santimetre-boyunda-patlican-yetistirdi-gozlerine-inanamadi-1087234240.html

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zeytin, altın, ortadoğu, satış, patent