Altın kaplamalı zeytin: 'Taleplere yetişemiyoruz'
11:15 25.08.2024 (güncellendi: 11:18 25.08.2024)
© İHA / İLKAY ALTAY - ÖZDEMİR YİĞİT-AW273977 İş insanı Levent Usluer, Gemlik ve İznik zeytinini altın tozu ile kaplayıp satıyor.
© İHA / İLKAY ALTAY - ÖZDEMİR YİĞİT-AW273977
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Levent Usluer isimli bir iş insanı yenilebilir altın tozuyla kapladığı zeytinleri 24 tanesi 300 dolardan satışa sundu. Projenin patentini alan Usluer altın kaplamalı zeytinlere gelen taleplere yetişemediklerini söyledi.
İstanbul'da 30 yılı aşkın zeytin ticareti ile uğraşan Levent Usluer yenilebilir altın kaplamalı zeytinin Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan patentini adlı.
Altın kaplamalı zeytinin özellikle Ortadoğu ülkeleri ve Arap şeyhlerinin ilgi odağı haline geldiğin anlatan Usluer, zeytinlerin 24 adeti 300 dolardan satılıyor.
© İHA / İLKAY ALTAY - ÖZDEMİR YİĞİT-AW273977 İş insanı Levent Usluer, Gemlik ve İznik zeytinini altın tozu ile kaplayıp satıyor.
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© İHA / İLKAY ALTAY - ÖZDEMİR YİĞİT-AW273977
İş insanı Levent Usluer, Gemlik ve İznik zeytinini altın tozu ile kaplayıp satıyor.
© İHA / İLKAY ALTAY - ÖZDEMİR YİĞİT-AW273977 İş insanı Levent Usluer, Gemlik ve İznik zeytinini altın tozu ile kaplayıp satıyor.
2/2
© İHA / İLKAY ALTAY - ÖZDEMİR YİĞİT-AW273977
İş insanı Levent Usluer, Gemlik ve İznik zeytinini altın tozu ile kaplayıp satıyor.
1/2
© İHA / İLKAY ALTAY - ÖZDEMİR YİĞİT-AW273977
İş insanı Levent Usluer, Gemlik ve İznik zeytinini altın tozu ile kaplayıp satıyor.
2/2
© İHA / İLKAY ALTAY - ÖZDEMİR YİĞİT-AW273977
İş insanı Levent Usluer, Gemlik ve İznik zeytinini altın tozu ile kaplayıp satıyor.
Zeytinin kendi başına çok değerli olduğunu ancak zeytine daha da değer katmak istedikleri için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Levent Usluer, yurtdışı taleplerine yetişemediklerini belirtti..
Zeytin üreticisi Usluer satışlarla ilgili şunları söyledi:
Zeytin üreticisi Usluer satışlarla ilgili şunları söyledi:
"Ürünümüze şu anda yurtdışından çok yoğun talepler alıyoruz. Özellikle arap ülkelerinden çok yoğun talepler geliyor ve taleplere yetişemiyoruz. Bir kutusunu 500 dolardan satışa sunuyoruz."