https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/antalyali-ciftci-ata-tohumlariyla-52-santimetre-boyunda-patlican-yetistirdi-gozlerine-inanamadi-1087234240.html

Gözlerine inanamadı: Antalyalı çiftçi ata tohumlarıyla 52 santimetre boyunda patlıcan yetiştirdi

Gözlerine inanamadı: Antalyalı çiftçi ata tohumlarıyla 52 santimetre boyunda patlıcan yetiştirdi

Sputnik Türkiye

Antalya'da 65 yaşındaki çiftçi Şendur Özdoğru, evinin bahçesinde 52 santimetre uzunluğunda patlıcan yetiştirdi. 25.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-25T10:23+0300

2024-08-25T10:23+0300

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antalya

ata tohumu

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Yaz aylarında doğup büyüdüğü Antalya'da yaşadığını söyleyen Özdoğru, “Yaz aylarında kendi çapımda Ürünlü'de sebze işleriyle uğraşıyorum. Bu yıl atalarımdan kalan patlıcan tohumlarını fide haline getirdim. Evimin önünde bulunan 150 metrekarelik bahçeye patlıcan fidelerini deneme amaçlı ektim. Patlıcan fidelerini tamamen hayvan gübresi verdim. Kesinlikle fenni gübre ve ilaç vermedim. Organik olarak yetiştirdim. Her fidan bol miktarda patlıcan vermeye başladı ve şu anda patlıcanlarımın boyu 52 santimetreye kadar çıktı. Patlıcanları toplamasam daha da büyüyecek ve 60 santimetreye kadar çıkacak. Patlıcanın fidanlarının boyu ise benim boyumu bile geçti. 2 metreye kadar kadar ulaştı” dedi.Tohumlarını köylüye dağıtacakPatlıcanların tamamen organik olduğunu anlatan Özdoğru, “Bu atalarımızın yetiştirmiş olduğu tohumların patlıcanları. Şu anda gelecek yıllarda yeniden yetiştirmek için bol miktarda tohumluk patlıcan bırakıyorum. Gelecek yıllarda köylülerimize tohumlarını vereceğim. Köylülerimiz de benden tohum istiyorlar. Onlara tohumu dağıtacağım. Köylülerim de sebeplensin. Gelecek yıl da bol miktarda patlıcan yetiştireceğim. Satış problemim ise bulunmamaktadır. Köylüler ben olmasam bile patlıcanı bahçeden toplayıp parasını bırakıp gidiyorlar” diye konuştu.'Ben bile inanamadım'Patlıcanların bu şekilde büyüdüğüne inanamadığını söyleyen Özdoğru, “Bu patlıcanın böyle olduğuna ben dahi inanamadım. Böyle olacağını hiç tahmin etmiyordum. Havalar soğuyuncaya kadar patlıcan verimi devam eder. Hastalık olmazsa kışın ortalarına kadar gider. Haftalık olarak patlıcanı topluyorum. Patlıcan önce siyahlaşıyor. Büyüdükçe gri renk alıyor. Bir taraftan çiçek açarken bir taraftan da bol miktarda patlıcanlar büyüyor. Normal hale gelen patlıcanlar bir haftada 40 santimetreyi buluyor. Bol su verilirse 50 santimetreyi geçer” şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/resmi-gazetede-yayimlandi-15-safkan-elit-arap-kosu-tayi-satilacak-1087233353.html

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antalya, ata tohumu, çiftçi