https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/ankara-icin-sari-kodlu-uyari-afad-saat-verdi-1087239385.html
Ankara için sarı kodlu uyarı: AFAD saat verdi
Ankara için sarı kodlu uyarı: AFAD saat verdi
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre AFAD, Ankara için sarı kodlu uyarı verdi. Uyarının saat 13.00’te başlayıp, 16.00’da sona ereceği... 25.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-25T14:45+0300
2024-08-25T14:45+0300
2024-08-25T15:01+0300
türkiye
ankara
sarı kod
uyarı
sağanak
sağanak yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'Meteorolojik Uyarı' başlığı ile Ankara için yeni bir uyarı yayınladı. Saat 14.45 ila 18.00 arasında Ankara'nın Haymana, Bala ve Elmadağ İlçelerinde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyaran Meteoroloji dikkatli olunmasını istedi. AFAD'dan sarı kodlu uyarıAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Ankara için sarı kodlu uyarı yayınladı. AFAD'dan Meteoroloji'den alınan bilgilere dikkat çekilerek şu açıklama yapıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/bin-65-kisi-kurtarildi-9-il-icin-turuncu-ve-sari-kodlu-uyari-geldi-1087238619.html
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Ankara için sarı kodlu uyarı: AFAD saat verdi
14:45 25.08.2024 (güncellendi: 15:01 25.08.2024)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre AFAD, Ankara için sarı kodlu uyarı verdi. Uyarının saat 13.00’te başlayıp, 16.00’da sona ereceği bildirildi. Aynı zamanda Haymana, Bala ve Elmadağ ilçeleri için Meteoroloji'den uyarı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'Meteorolojik Uyarı' başlığı ile Ankara için yeni bir uyarı yayınladı.
Saat 14.45 ila 18.00 arasında Ankara'nın Haymana, Bala ve Elmadağ İlçelerinde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyaran Meteoroloji dikkatli olunmasını istedi.
AFAD'dan sarı kodlu uyarı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Ankara için sarı kodlu uyarı yayınladı. AFAD'dan Meteoroloji'den alınan bilgilere dikkat çekilerek şu açıklama yapıldı:
"Ankara ilimiz için Sarı Uyarı verilmiştir. Uyarı bugün saat 13.00’te başlayıp, 16.00’da sona erecektir. An itibarıyla herhangi bir ihbar alınmamıştır. AFAD, Jandarma, Emniyet Genel Müdürlüğü, UMKE, DSİ ve itfaiye ekiplerinden oluşan; 2 bin 331 personel bin 548 araç gelen ihbarlara müdahale için teyakkuz halindedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."