https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/ankara-icin-sari-kodlu-uyari-afad-saat-verdi-1087239385.html

Ankara için sarı kodlu uyarı: AFAD saat verdi

Ankara için sarı kodlu uyarı: AFAD saat verdi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre AFAD, Ankara için sarı kodlu uyarı verdi. Uyarının saat 13.00’te başlayıp, 16.00’da sona ereceği... 25.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-25T14:45+0300

2024-08-25T14:45+0300

2024-08-25T15:01+0300

türkiye

ankara

sarı kod

uyarı

sağanak

sağanak yağış

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'Meteorolojik Uyarı' başlığı ile Ankara için yeni bir uyarı yayınladı. Saat 14.45 ila 18.00 arasında Ankara'nın Haymana, Bala ve Elmadağ İlçelerinde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyaran Meteoroloji dikkatli olunmasını istedi. AFAD'dan sarı kodlu uyarıAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Ankara için sarı kodlu uyarı yayınladı. AFAD'dan Meteoroloji'den alınan bilgilere dikkat çekilerek şu açıklama yapıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/bin-65-kisi-kurtarildi-9-il-icin-turuncu-ve-sari-kodlu-uyari-geldi-1087238619.html

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