https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/ak-parti-sakarya-il-baskan-yardimcisi-gokdemir-yorgun-mermiyle-yaralandi-1087245368.html
AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı Gökdemir yorgun mermiyle yaralandı
AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı Gökdemir yorgun mermiyle yaralandı
Sputnik Türkiye
AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı Yusuf Gökdemir, Sakarya’nın Karasu ilçesinde bahçede oturduğu esnada ensesine isabet eden yorgun mermi neticesinde... 25.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-25T19:16+0300
2024-08-25T19:16+0300
2024-08-25T19:16+0300
türkiye
ak parti
yorgun mermi
metal yorgunluğu
yaralı
sakarya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/19/1087245210_0:75:480:345_1920x0_80_0_0_b74b2b55ceb2205d9f9e055875191e1a.jpg
AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Gökdemir, Yuvalıdere Mahallesi’nde bahçede oturduğu esnada ensesinde bir acı hissetti. Aynı bölgeden kan gelmesi sonrasında durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Gökdemir, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Gökdemir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.Konuya ilişkin olarak AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Tever, “Karasu Yuvalıdere’de bahçede oturduğu esnada yorgun mermi sebebiyle yaralanan İl Başkan Yardımcımız, dava arkadaşımız Yusuf Gökdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Çok şükür ki Yusuf ağabeyimizin hayati tehlikesinin olmadığının bilgisini aldım. Yüce Allah’tan şifalar diliyorum. Son zamanlarda artan silah sıkma olaylarının her an masum bir cana sebep olacağını asla unutmayalım. Vurulan sizin kardeşiniz, çocuğunuz da olabilir. Artık bu işe bir son verelim” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/abdullatif-senerin-anneannesini-olduren-oglu-bedirhan-sener-psikiyatrik-gozetim-altinda-1086580866.html
türkiye
sakarya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/19/1087245210_0:30:480:390_1920x0_80_0_0_64128ec6394064ff849217af29e34d2c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ak parti, yorgun mermi, metal yorgunluğu, yaralı, sakarya
ak parti, yorgun mermi, metal yorgunluğu, yaralı, sakarya
AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı Gökdemir yorgun mermiyle yaralandı
AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı Yusuf Gökdemir, Sakarya’nın Karasu ilçesinde bahçede oturduğu esnada ensesine isabet eden yorgun mermi neticesinde yaralanarak hastaneye sevk edildi.
AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Gökdemir, Yuvalıdere Mahallesi’nde bahçede oturduğu esnada ensesinde bir acı hissetti.
Aynı bölgeden kan gelmesi sonrasında durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Gökdemir, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Gökdemir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
Konuya ilişkin olarak AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Tever, “Karasu Yuvalıdere’de bahçede oturduğu esnada yorgun mermi sebebiyle yaralanan İl Başkan Yardımcımız, dava arkadaşımız Yusuf Gökdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Çok şükür ki Yusuf ağabeyimizin hayati tehlikesinin olmadığının bilgisini aldım. Yüce Allah’tan şifalar diliyorum. Son zamanlarda artan silah sıkma olaylarının her an masum bir cana sebep olacağını asla unutmayalım. Vurulan sizin kardeşiniz, çocuğunuz da olabilir. Artık bu işe bir son verelim” ifadelerini kullandı.